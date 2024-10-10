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Зеленский, Рютте и Стармер обсуждали разрешение на удары по РФ западным оружием: Позиция не изменилась. ВИДЕО

Генсек НАТО Марк Рютте, президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали вопрос разрешения на удары по территории РФ западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Рютте, он провел разговор с Зеленским и премьером Британии Стармером, однако в вопросе дальнобойных ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России позиция не изменилась.

"Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника", - пояснил генсек НАТО.

"Это должны решать союзники, как может использоваться вооружение, которое они поставляют Украине. С точки зрения права это возможно. Поскольку с точки зрения закона Украина имеет право использовать оружие против целей в России, если они представляют угрозу для нее. Но в конце концов, все зависит от индивидуального решения каждого союзника", - добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали "План победы".

Также читайте: Каволи предоставил Конгрессу США список оружия, о котором неоднократно просила Украина, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) оружие (10240) Рютте Марк (374) Стармер Кир (216)


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Топ комментарии
+8
Цікаво, скільки можна було зробити українських далекобійних ракет за той час що клован клянчить ракети у західних нікчем?🤔
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10.10.2024 14:52
+8
Ще до того майже три роки було, з 19-го по 22-й.
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
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10.10.2024 15:09
+7
Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася

Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
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10.10.2024 14:51
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не зрозумів.
це вже, після сніданку, рютте підійшов?
тому що, до цього, все утро, стармер, був наказаний слухати, зе!гундоса.
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10.10.2024 14:49 Ответить
Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася

Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
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10.10.2024 14:51 Ответить
Так довго і в одній позиції... Ну зовсім немає в людей фантазії 😂
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10.10.2024 15:04 Ответить
Вот и спрашивается: нафига этот гастролер ездил? Это было понятно еще до его поездки. Причем задолго до нее. А вот как Верховному Главнокомандующему дать приказ лупить западным оружием по рабссее он может. В Крыму и ряде приграничных областей уже опробовано. Гастроли все, личные решения ничего... И да, видосов бы еще побольше, они так душугреют когда взрывы по всей стране слышны...
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10.10.2024 15:22 Ответить
Цікаво, скільки можна було зробити українських далекобійних ракет за той час що клован клянчить ракети у західних нікчем?🤔
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10.10.2024 14:52 Ответить
Та ви що.Краще мільярди в асфальт .
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10.10.2024 15:06 Ответить
Ще до того майже три роки було, з 19-го по 22-й.
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
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10.10.2024 15:09 Ответить
Зеленський знову потужно обісрався, але диви який гарний асоціативний ряд Зеленського "Зеленський, Рютте та Стармер"...
Геніяльна подача новини...
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10.10.2024 15:05 Ответить
про що було домовлено у ранковому спілкуванні "зезедента" і брита Стармера ,про це через пару годин розказав Рютте, котрий в курсі ранкових "розважань" як допомогти рашисту і дальше знищувати Україну.та вбивати український народ...
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10.10.2024 15:06 Ответить
Нічого не зробили,але робота булаНахера така зустріч на третьому році війни в Україні.3,14сець.
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10.10.2024 15:08 Ответить
Ей малий скажи малому хай малий малому скаже. Пісями по воді виляно, вилами по воді писано. Тіпа така собі розмова. Якщо да, то ні, якщо ні, то да.
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10.10.2024 15:09 Ответить
Треба було не по воді виляти, а на роялі грати.
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10.10.2024 15:37 Ответить
Рюттє вийде у відставку і буде нити:
- Треба було б дати дозвіл Україні бити по рашці в жовтні 2024 року!
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10.10.2024 15:29 Ответить
Єврею Зеленському ще далеко до єврея Нетаньягу, який ні в кого дозволу не питає і війну веде так як рахує за потрібне.
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10.10.2024 15:34 Ответить
Всі дозволи в США
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10.10.2024 15:48 Ответить
зельц видумав цей дозвіл(не дозвіл) ....
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10.10.2024 15:55 Ответить
Так, усі праві. Це війна за чужий рахунок а треба мати своє, бо своєму ти сам хазяїн.
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10.10.2024 16:25 Ответить
Позиція може змінитися тільки якщо Єрмак піде.
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10.10.2024 20:16 Ответить
 
 