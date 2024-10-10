Зеленский, Рютте и Стармер обсуждали разрешение на удары по РФ западным оружием: Позиция не изменилась. ВИДЕО
Генсек НАТО Марк Рютте, президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали вопрос разрешения на удары по территории РФ западным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Рютте, он провел разговор с Зеленским и премьером Британии Стармером, однако в вопросе дальнобойных ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России позиция не изменилась.
"Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника", - пояснил генсек НАТО.
"Это должны решать союзники, как может использоваться вооружение, которое они поставляют Украине. С точки зрения права это возможно. Поскольку с точки зрения закона Украина имеет право использовать оружие против целей в России, если они представляют угрозу для нее. Но в конце концов, все зависит от индивидуального решения каждого союзника", - добавил Рютте.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали "План победы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це вже, після сніданку, рютте підійшов?
тому що, до цього, все утро, стармер, був наказаний слухати, зе!гундоса.
Але наговорилися всмак!
І ще будуть!
Натомість самодур позакривав усі ракетні програми.
Геніяльна подача новини...
- Треба було б дати дозвіл Україні бити по рашці в жовтні 2024 року!