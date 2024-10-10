Зеленский, Рютте и Стармер обсуждали разрешение на удары по РФ западным оружием: Позиция не изменилась. ВИДЕО

Генсек НАТО Марк Рютте, президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали вопрос разрешения на удары по территории РФ западным оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Рютте, он провел разговор с Зеленским и премьером Британии Стармером, однако в вопросе дальнобойных ударов западным оружием по военным объектам в глубине территории России позиция не изменилась.

"Конечно, мы говорили об этом: в Киеве на прошлой неделе, говорили об этом и сегодня, но конечное решение зависит от каждого конкретного союзника", - пояснил генсек НАТО.

"Это должны решать союзники, как может использоваться вооружение, которое они поставляют Украине. С точки зрения права это возможно. Поскольку с точки зрения закона Украина имеет право использовать оружие против целей в России, если они представляют угрозу для нее. Но в конце концов, все зависит от индивидуального решения каждого союзника", - добавил Рютте.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер обсуждали "План победы".

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