В России заявили об уничтожении и перехвате 47 якобы украинских беспилотников. ВИДЕО

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на субботу "уничтожено и перехвачено" 47 украинских беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Согласно заявлению, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 - над территорией Курской области, еще два - над Белгородской областью.

В Краснодарском крае упавшие обломки БПЛА повредили крыши двух частных домов в Славянске-на-Кубани, в Приморско-Ахтарске в одном доме выбило стекла, загорелся легковой автомобиль, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Огонь оперативно ликвидировали. Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно", - добавил глава региона.

В Белгородской области беспилотник атаковал село Устинка, три человека пострадали, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в конце сентября минобороны РФ заявило о сбивании 125 беспилотников: взрывы раздавались в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

Читайте также: В России установят очередной памятник Сталину