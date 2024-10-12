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В России заявили об уничтожении и перехвате 47 якобы украинских беспилотников. ВИДЕО

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на субботу "уничтожено и перехвачено" 47 украинских беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Скрін

Согласно заявлению, в Краснодарском крае была отражена атака 17 дронов, 16 сбили над акваторией Азовского моря, 12 - над территорией Курской области, еще два - над Белгородской областью.

В Краснодарском крае упавшие обломки БПЛА повредили крыши двух частных домов в Славянске-на-Кубани, в Приморско-Ахтарске в одном доме выбило стекла, загорелся легковой автомобиль, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Огонь оперативно ликвидировали. Все инциденты обошлись без пострадавших. Инфраструктурные объекты региона работают штатно", - добавил глава региона.

В Белгородской области беспилотник атаковал село Устинка, три человека пострадали, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в конце сентября минобороны РФ заявило о сбивании 125 беспилотников: взрывы раздавались в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

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Автор: 

беспилотник (3723) россия (96018)


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Писати треба ТРОЄ ЛЮДЕЙ або ТРИ ОСОБИ.
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12.10.2024 09:36 Ответить
…або тріяда, тріюмвірат, трійня, трійця, тріада, тройка, трійнята, трійка
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12.10.2024 09:51 Ответить
Pravilnei - tri kuska miaso
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12.10.2024 10:50 Ответить
Цікаво навіщо чи для кого це пустословство і демагогія про "нібито українські безпілотники"? А чиї вони, з Гондурасу прилетіли? На 10-му році війни не слід дурака включати.
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12.10.2024 09:51 Ответить
А може кацапи самі себе бомбардують. Вони ж *******.
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12.10.2024 11:59 Ответить
Цей мем вже втратив актуальність.
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12.10.2024 16:32 Ответить
 
 