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У Росії заявили про знищення та перехоплення 47 нібито українських безпілотників. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на суботу "знищено і перехоплено" 47 українських безпілотників літакового типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Скрін

Згідно із заявою, у Краснодарському краї було відбито атаку 17 дронів, 16 збили над акваторією Азовського моря, 12 - над територією Курської області, ще два - над Бєлгородською областю.

У Краснодарському краї уламки БПЛА, що впали, пошкодили дахи двох приватних будинків у Слов'янську-на-Кубані, у Приморсько-Ахтарську в одному будинку вибило скло, загорівся легковий автомобіль, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

"Вогонь оперативно ліквідували. Усі інциденти обійшлися без постраждалих. Інфраструктурні об'єкти регіону працюють штатно", - додав глава регіону.

У Бєлгородській області безпілотник атакував село Устинка, три людини постраждали, написав у своєму Telegram-каналі губернатор В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, наприкінці вересня міноборони РФ заявило про збиття 125 безпілотників: вибухи лунали у Краснодарському краї, Воронезькій, Волгоградській та Ростовській областях.

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Автор: 

безпілотник (4293) росія (65856)


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12.10.2024 09:36 Відповісти
…або тріяда, тріюмвірат, трійня, трійця, тріада, тройка, трійнята, трійка
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12.10.2024 09:51 Відповісти
Pravilnei - tri kuska miaso
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12.10.2024 10:50 Відповісти
Цікаво навіщо чи для кого це пустословство і демагогія про "нібито українські безпілотники"? А чиї вони, з Гондурасу прилетіли? На 10-му році війни не слід дурака включати.
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12.10.2024 09:51 Відповісти
А може кацапи самі себе бомбардують. Вони ж *******.
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12.10.2024 11:59 Відповісти
Цей мем вже втратив актуальність.
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12.10.2024 16:32 Відповісти
 
 