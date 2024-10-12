У Росії заявили про знищення та перехоплення 47 нібито українських безпілотників. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на суботу "знищено і перехоплено" 47 українських безпілотників літакового типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Згідно із заявою, у Краснодарському краї було відбито атаку 17 дронів, 16 збили над акваторією Азовського моря, 12 - над територією Курської області, ще два - над Бєлгородською областю.

У Краснодарському краї уламки БПЛА, що впали, пошкодили дахи двох приватних будинків у Слов'янську-на-Кубані, у Приморсько-Ахтарську в одному будинку вибило скло, загорівся легковий автомобіль, повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

"Вогонь оперативно ліквідували. Усі інциденти обійшлися без постраждалих. Інфраструктурні об'єкти регіону працюють штатно", - додав глава регіону.

У Бєлгородській області безпілотник атакував село Устинка, три людини постраждали, написав у своєму Telegram-каналі губернатор В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, наприкінці вересня міноборони РФ заявило про збиття 125 безпілотників: вибухи лунали у Краснодарському краї, Воронезькій, Волгоградській та Ростовській областях.

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