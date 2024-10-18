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Силы обороны освободили и зачистили от оккупантов Кругляковку Харьковской области. Удалось взять пленных, - ГУР. ВИДЕО

Силы обороны Украины освободили и зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области и его окрестности.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.

Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

Отмечается, что операция длилась с 7 по 14 октября.

"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отразили и продолжили вытеснять противника", - говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что оккупанты потеряли в Кругляковке больше, чем взвод пехоты - их уничтожили в ближних боях.

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"Во время штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников", - рассказали в разведке.

В итоге этой операции россиян выбили из населенного пункта, а пути передвижения оккупантов заминированы.

В ГУР отметили, что этот населенный пункт важен для обороны Купянска.

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Автор: 

Харьковщина (5577) ГУР (467) Купянск (677)


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Амінь, браття та сестри.
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18.10.2024 19:14 Ответить
Кожен великий шлях починається з першого кроку. (с) Харківщина - це Україна!
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18.10.2024 19:23 Ответить
Ото вже буде цирк ,коли корейці попадатимуться)Такого на розказують))
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18.10.2024 19:47 Ответить
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18.10.2024 21:22 Ответить
 
 