Силы обороны освободили и зачистили от оккупантов Кругляковку Харьковской области. Удалось взять пленных, - ГУР. ВИДЕО
Силы обороны Украины освободили и зачистили от российских захватчиков село Кругляковка Харьковской области и его окрестности.
Об этом сообщили в ГУР МОУ, информирует Цензор.НЕТ.
Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.
Отмечается, что операция длилась с 7 по 14 октября.
"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение - штурм оккупантов разведчики отразили и продолжили вытеснять противника", - говорится в сообщении.
В ГУР рассказали, что оккупанты потеряли в Кругляковке больше, чем взвод пехоты - их уничтожили в ближних боях.
"Во время штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен - получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников", - рассказали в разведке.
В итоге этой операции россиян выбили из населенного пункта, а пути передвижения оккупантов заминированы.
В ГУР отметили, что этот населенный пункт важен для обороны Купянска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль