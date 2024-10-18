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Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Кругляківку на Харківщині. Вдалося взяти полонених, - ГУР. ВIДЕО

Сили оборони України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.

Про це повідомили в ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області.

Зазначається, що операція тривала з 7 по 14 жовтня.

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника", - йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що окупанти втратили  у Кругляківці більше, ніж взвод піхоти - їх знищили у ближніх боях.

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"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - розповіли у розвідці.

У підсумку цієї операції росіян вибили з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів - заміновані.

У ГУР зазначили, що цей населений пункт важливий для оборони Купʼянська.

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Автор: 

Харківщина (6054) ГУР (541) Куп’янськ (800)


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Амінь, браття та сестри.
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18.10.2024 19:14 Відповісти
Кожен великий шлях починається з першого кроку. (с) Харківщина - це Україна!
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18.10.2024 19:23 Відповісти
Ото вже буде цирк ,коли корейці попадатимуться)Такого на розказують))
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18.10.2024 19:47 Відповісти
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18.10.2024 21:22 Відповісти
 
 