Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Кругляківку на Харківщині. Вдалося взяти полонених, - ГУР. ВIДЕО
Сили оборони України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.
Про це повідомили в ГУР МОУ, інформує Цензор.НЕТ.
Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області.
Зазначається, що операція тривала з 7 по 14 жовтня.
"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки - штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника", - йдеться у повідомленні.
У ГУР розповіли, що окупанти втратили у Кругляківці більше, ніж взвод піхоти - їх знищили у ближніх боях.
"Під час штурму спецпризначенці змогли взяти російських окупантів у полон - отримано важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду також допоможе повернути з московської неволі українських захисників", - розповіли у розвідці.
У підсумку цієї операції росіян вибили з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів - заміновані.
У ГУР зазначили, що цей населений пункт важливий для оборони Купʼянська.
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