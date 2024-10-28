Боеприпас, сброшенный с дрона, разбил оккупанту рожу. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского точно сбросил боеприпас и нанес смертельное поражение оккупанту вблизи села Зализнянское в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина и последних мгновений жизни оккупанта опубликована в соцсетях.

Смотрите: Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

