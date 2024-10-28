Боеприпас, сброшенный с дрона, разбил оккупанту рожу. ВИДЕО 18+
Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского точно сбросил боеприпас и нанес смертельное поражение оккупанту вблизи села Зализнянское в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина и последних мгновений жизни оккупанта опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
По-друге, хто тобі сказав, що всі християни дотримуються ВСІХ християнських заповідей?
По-третє, в християнських заповідях нічого не говориться про те, як повинен християнин реагувать на подібні речі...
По-четверте, "Русский мужик - богобоязненен... Он обязательно перекрестится - прежде чем тебя топором зарубить..." (Ф. Достоевский, великий русский писатель)
Как пагодка в Мацкве?
"Мечу належить бути, по-перше, в піхвах (з дерева), по-друге, обгорнутим в шкіру, по-трєте - в найбіліше, світлим воском навощене полотно, так, щоб він, з хрестиком, що яскраво блищить посередині, надовго був-би збережений для винищення язичників...".
Як тобі "християнські заповіді"? "Це знаменитий "Сент-Галенський рукопис" часів Хрестових походів...)