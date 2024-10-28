РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7568 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 589 28

Боеприпас, сброшенный с дрона, разбил оккупанту рожу. ВИДЕО 18+

Оператор дрона из подразделения "Aerobomber_UA" 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского точно сбросил боеприпас и нанес смертельное поражение оккупанту вблизи села Зализнянское в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина и последних мгновений жизни оккупанта опубликована в соцсетях.

Смотрите: Предсмертные конвульсии оккупанта после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уцелевший россиянин делится впечатлениями от прилета "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупах. Руки, ноги оторваны. Под двести "двухсотых". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) уничтожение (7951) 30 отдельная механизированная бригада (155) дроны (4737)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
І кровʼю ворога свою землю окропіте ! ТГШ
показать весь комментарий
28.10.2024 11:04 Ответить
+7
«І вражою злою кров'ю. Волю окропіте.» цитата із Заповіту Т.Г.Шевченка.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:08 Ответить
+6
Делов то, турникет наложил и вперед в бой
показать весь комментарий
28.10.2024 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І кровʼю ворога свою землю окропіте ! ТГШ
показать весь комментарий
28.10.2024 11:04 Ответить
«І вражою злою кров'ю. Волю окропіте.» цитата із Заповіту Т.Г.Шевченка.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:08 Ответить
Попортили феис? - там приимуть
показать весь комментарий
28.10.2024 11:05 Ответить
Кожному рашистському окупанту по дрону у харю...
показать весь комментарий
28.10.2024 11:05 Ответить
Делов то, турникет наложил и вперед в бой
показать весь комментарий
28.10.2024 11:06 Ответить
На шию?...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
По снарягі видно хорошого так сказать завидного хряща хлопнули
показать весь комментарий
28.10.2024 11:09 Ответить
А главное снаряга целая.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:25 Ответить
А мог быть кореец... Теперь не узнать...
показать весь комментарий
28.10.2024 11:14 Ответить
Ну цей на концерт до кобздуна не попаде-фейс-контроль не пройде.
показать весь комментарий
28.10.2024 11:33 Ответить
Кацапидле анальний, ти знов за своє?
показать весь комментарий
28.10.2024 15:16 Ответить
По-перше, хто тобі сказав, що з тобою ведуть переписку "віруючі християни"? Я, наприклад, поділяю філософські погляди зороастризму...
По-друге, хто тобі сказав, що всі християни дотримуються ВСІХ християнських заповідей?
По-третє, в християнських заповідях нічого не говориться про те, як повинен християнин реагувать на подібні речі...
По-четверте, "Русский мужик - богобоязненен... Он обязательно перекрестится - прежде чем тебя топором зарубить..." (Ф. Достоевский, великий русский писатель)
Как пагодка в Мацкве?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:01 Ответить
Здається бурхливі емоції тільки у Вас... Нагадайте будь ласка в яких християнських догматах описана канонічна процедура знищення ворогів?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:27 Ответить
Хочеш одну цікаву християнську сентенцію епохи Середньовіччя?
"Мечу належить бути, по-перше, в піхвах (з дерева), по-друге, обгорнутим в шкіру, по-трєте - в найбіліше, світлим воском навощене полотно, так, щоб він, з хрестиком, що яскраво блищить посередині, надовго був-би збережений для винищення язичників...".
Як тобі "християнські заповіді"? "Це знаменитий "Сент-Галенський рукопис" часів Хрестових походів...)
показать весь комментарий
29.10.2024 06:07 Ответить
добігався сучий виродок..
показать весь комментарий
28.10.2024 12:19 Ответить
Це ж яким ДЕБІЛОМ треба бути по життю, що б отак подохнути невідомо де і навіть цю істоту не поховають - так і згниє
показать весь комментарий
28.10.2024 12:26 Ответить
И не узнает старушка...(сына)))))))))))))
показать весь комментарий
28.10.2024 13:15 Ответить
Она уже рубли считает, за этого дохлого кацапа полученные !
показать весь комментарий
28.10.2024 14:22 Ответить
Подихало і повторювало расія расія расія.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:43 Ответить
Пусть захлебнется своей кровянкой мразь рашистская !
показать весь комментарий
28.10.2024 14:16 Ответить
Это надо показывать всем и не только взрослым - росийские военные пришли в Украину не с цветами , они пришли нас убивать. Вот пускай видят и наши дети и внуки как нужно поступать с рашистскими убийцами и оккупантами. Чего мы на третьем году российского нарвского нападения все ещё стыдливо пишем "видео для 18+" . Да это видео для всех , и особенно для мразей рашистским и их родственников !
показать весь комментарий
28.10.2024 14:21 Ответить
Радісно!!!
показать весь комментарий
28.10.2024 15:42 Ответить
Юшкою вмилася потвора, аж ікота напала.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:58 Ответить
Портвейн 777 витікає разом з пропагандою...сірої речовини не побачив
показать весь комментарий
28.10.2024 16:18 Ответить
Тепер точно не візьмуть на кінопроби...
показать весь комментарий
28.10.2024 17:03 Ответить
Целебное кровопускание
показать весь комментарий
28.10.2024 21:39 Ответить
 
 