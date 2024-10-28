Боєприпас, скинутий із дрона, розбив окупанту пику. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із підрозділу "Aerobomber_UA" 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького влучно скинув боєприпас та завдав смертельного ураження окупанту поблизу села Залізнянське на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна та останніх миттєвостей життя окупанта опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекоментдовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
