Боєприпас, скинутий із дрона, розбив окупанту пику. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із підрозділу "Aerobomber_UA" 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького влучно скинув боєприпас та завдав смертельного ураження окупанту поблизу села Залізнянське на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна та останніх миттєвостей життя окупанта опублікований у соцмережах.

Дивіться: Передсмертні конвульсії окупанта після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Увага! Не рекоментдовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уцілілий росіянин ділиться враженнями від прильоту "HIMARS": "Поднимаю голову - вся поляна в трупаках. Руки, ноги оторваны. Под двесте "двухсотых". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18766) знищення (8270) 30 окрема механізована бригада (156) дрони (5638)
І кровʼю ворога свою землю окропіте ! ТГШ
28.10.2024 11:04 Відповісти
«І вражою злою кров'ю. Волю окропіте.» цитата із Заповіту Т.Г.Шевченка.
28.10.2024 13:08 Відповісти
Делов то, турникет наложил и вперед в бой
28.10.2024 11:06 Відповісти
28.10.2024 11:04 Відповісти
28.10.2024 13:08 Відповісти
Попортили феис? - там приимуть
28.10.2024 11:05 Відповісти
Кожному рашистському окупанту по дрону у харю...
28.10.2024 11:05 Відповісти
28.10.2024 11:06 Відповісти
На шию?...
28.10.2024 12:06 Відповісти
По снарягі видно хорошого так сказать завидного хряща хлопнули
28.10.2024 11:09 Відповісти
А главное снаряга целая.
28.10.2024 11:25 Відповісти
А мог быть кореец... Теперь не узнать...
28.10.2024 11:14 Відповісти
Ну цей на концерт до кобздуна не попаде-фейс-контроль не пройде.
28.10.2024 11:33 Відповісти
Кацапидле анальний, ти знов за своє?
28.10.2024 15:16 Відповісти
По-перше, хто тобі сказав, що з тобою ведуть переписку "віруючі християни"? Я, наприклад, поділяю філософські погляди зороастризму...
По-друге, хто тобі сказав, що всі християни дотримуються ВСІХ християнських заповідей?
По-третє, в християнських заповідях нічого не говориться про те, як повинен християнин реагувать на подібні речі...
По-четверте, "Русский мужик - богобоязненен... Он обязательно перекрестится - прежде чем тебя топором зарубить..." (Ф. Достоевский, великий русский писатель)
Как пагодка в Мацкве?
28.10.2024 17:01 Відповісти
Здається бурхливі емоції тільки у Вас... Нагадайте будь ласка в яких християнських догматах описана канонічна процедура знищення ворогів?
28.10.2024 17:27 Відповісти
Хочеш одну цікаву християнську сентенцію епохи Середньовіччя?
"Мечу належить бути, по-перше, в піхвах (з дерева), по-друге, обгорнутим в шкіру, по-трєте - в найбіліше, світлим воском навощене полотно, так, щоб він, з хрестиком, що яскраво блищить посередині, надовго був-би збережений для винищення язичників...".
Як тобі "християнські заповіді"? "Це знаменитий "Сент-Галенський рукопис" часів Хрестових походів...)
29.10.2024 06:07 Відповісти
добігався сучий виродок..
28.10.2024 12:19 Відповісти
Це ж яким ДЕБІЛОМ треба бути по життю, що б отак подохнути невідомо де і навіть цю істоту не поховають - так і згниє
28.10.2024 12:26 Відповісти
И не узнает старушка...(сына)))))))))))))
28.10.2024 13:15 Відповісти
Она уже рубли считает, за этого дохлого кацапа полученные !
28.10.2024 14:22 Відповісти
Подихало і повторювало расія расія расія.
28.10.2024 13:43 Відповісти
Пусть захлебнется своей кровянкой мразь рашистская !
28.10.2024 14:16 Відповісти
Это надо показывать всем и не только взрослым - росийские военные пришли в Украину не с цветами , они пришли нас убивать. Вот пускай видят и наши дети и внуки как нужно поступать с рашистскими убийцами и оккупантами. Чего мы на третьем году российского нарвского нападения все ещё стыдливо пишем "видео для 18+" . Да это видео для всех , и особенно для мразей рашистским и их родственников !
28.10.2024 14:21 Відповісти
Радісно!!!
28.10.2024 15:42 Відповісти
Юшкою вмилася потвора, аж ікота напала.
28.10.2024 15:58 Відповісти
Портвейн 777 витікає разом з пропагандою...сірої речовини не побачив
28.10.2024 16:18 Відповісти
Тепер точно не візьмуть на кінопроби...
28.10.2024 17:03 Відповісти
Целебное кровопускание
28.10.2024 21:39 Відповісти
 
 