Осужден мужчина, организовавший трансляцию российских каналов во время оккупации Купянщины и ставший героем пропагандистского видео. ВИДЕО

Житель поселка Великий Бурлук организовал трансляцию российских телеканалов на территории Купянщины, где в дальнейшем транслировался антиукраинский контент. Он получил 11 лет тюрьмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Суд признал виновным жителя поселка Великий Бурлук по фактам оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенного с использованием средств массовой информации, и коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 436-2, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-распорядительных функций по предоставлению услуг и обслуживания радиотелевизионных станций на 10 лет с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что во время вторжения вооруженных сил РФ на территорию Купянского района обвиняемый, который имел опыт работы инженером в местной телерадиокомпании, добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

Что делал коллаборационист?

В августе 2022 года мужчина заключил так называемый "договор возмездного выполнения работ" с представителями оккупационной администрации. Имея необходимые навыки и доступ к оборудованию, коллаборационист организовал трансляцию российских телеканалов на территории Купянщины, где в дальнейшем транслировался антиукраинский контент. Мужчина получал за это плату в российских рублях.

Более того, обвиняемый и сам дал интервью Марьяне Наумовой - российской пропагандистке, которое затем транслировалось в эфире "Первого канала".

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В записанном видеоролике мужчина, сознательно искажая факты, отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. Он высказывался в поддержку действий врага, представлял российских военных "освободителями" и рассказывал, как государство-агрессор "беспокоится" о местном населении, обеспечивая жителей "гумпомощью".

Суда мужчина ожидал, находясь под стражей.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Относительно интервью мужчина заявил, что не помнит, давал ли какие-то комментарии на камеру.

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