Засуджено чоловіка, який організував трансляцію російських каналів під час окупації Куп’янщини і став героєм пропагандистського відео. ВIДЕО

Мешканець селища Великий Бурлук організував трансляцію російських телеканалів на території Куп’янщини, де в подальшому транслювався антиукраїнський контент. Його ув'язнено на 11 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Суд визнав винним мешканця селища Великий Бурлук за фактами виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого з використанням засобів масової інформації, та колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 436-2, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням адміністративно-розпорядчих функцій з надання послуг та обслуговування радіотелевізійних станцій на 10 років з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час вторгнення збройних сил рф на територію Куп’янського району обвинувачений, який мав досвід роботи інженером у місцевій телерадіокомпанії, добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Що робив колаборант?

У серпні 2022 року чоловік уклав так званий "договор возмездного выполнения работ" з представниками окупаційної адміністрації. Маючи необхідні навички і доступ до обладнання, колаборант організував трансляцію російських телеканалів на території Куп’янщини, де в подальшому транслювався антиукраїнський контент. Чоловік отримав за це плату в російських рублях.

Більше того, обвинувачений і сам дав інтерв’ю Мар’яні Наумовій — російській пропагандистці, яке потім транслювалось в ефірі "Первого канала".

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У записаному відеоролику чоловік, свідомо перекручуючи факти, заперечував збройну агресію рф проти України. Він висловлювався на підтримку дій ворога, представляв російських військових "визволителями" і розповідав, як держава-агресорка "турбується" про місцеве населення, забезпечуючи мешканців "гумдопомогою".

На суд чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав. Щодо інтервʼю чоловік заявив, що не памʼятає, чи давав якісь коментарі на камеру.

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