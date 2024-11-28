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Оккупант наступает на мину и растворяется в воздухе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения оккупанта, наступившего на мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько последних шагов россиянина перед смертью. Взрыв был достаточно мощный, чтобы захватчик, буквально, исчез в воздухе.

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Автор: 

армия РФ (19035) уничтожение (6823) мина (266)


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Топ комментарии
+13
Головне - жодної лишньої хромосоми!
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28.11.2024 15:41
+12
І моцкаля нема, немає моцкаля, немає ніх..уя ваще кругом сира земля…..
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28.11.2024 15:44
+11
таке враження, що він її бачив і наступив навмисно...
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28.11.2024 16:06
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Головне - жодної лишньої хромосоми!
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28.11.2024 15:41 Ответить
Головне-що жодна людина не постраждала!
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28.11.2024 23:16 Ответить
І моцкаля нема, немає моцкаля, немає ніх..уя ваще кругом сира земля…..
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28.11.2024 15:44 Ответить
таке враження, що він її бачив і наступив навмисно...
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28.11.2024 16:06 Ответить
Мані теж так здалось, природна цікавість та лишня хромосома допомогли кацапу анігілюватись.
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28.11.2024 16:10 Ответить
Не у вас одного. Кацапчіку було нудно. От він і тицяв чоботом у всяке підозріле. А ну - відкрився би скарб прихований: пралка чи унітаз!
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28.11.2024 16:56 Ответить
Яке прикре самогубство
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28.11.2024 17:21 Ответить
Скоріше за все все дістало... Може без жратви і води лишився та всі звалили.. Останній крок 100 відстоків буб осмисленний
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28.11.2024 18:17 Ответить
Покерфілд
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28.11.2024 16:10 Ответить
Mine fild recercher
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28.11.2024 16:28 Ответить
Был поцан...

И нет поцана😁
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28.11.2024 17:12 Ответить
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time
It's a kind of magic
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28.11.2024 17:17 Ответить
Каперфілд ***... одноразовий
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28.11.2024 18:10 Ответить
У АФГАНІ ТЕЖ БУЛО багато членовредителей - не хотіли гинути. Наступали на протипіхотну міну навмисне. Відривало від ступні до верхньої третини гомілки в залежності від взуття. Але тут чуваку не повезло - наступив на щось конкретне. Індивідуальний авторський виріб.
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28.11.2024 19:48 Ответить
 
 