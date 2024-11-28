Оккупант наступает на мину и растворяется в воздухе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения оккупанта, наступившего на мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько последних шагов россиянина перед смертью. Взрыв был достаточно мощный, чтобы захватчик, буквально, исчез в воздухе.
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показать весь комментарий28.11.2024 16:06
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И нет поцана😁
Is challenging the doors of time
It's a kind of magic