Оккупант наступает на мину и растворяется в воздухе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения оккупанта, наступившего на мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно несколько последних шагов россиянина перед смертью. Взрыв был достаточно мощный, чтобы захватчик, буквально, исчез в воздухе.

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