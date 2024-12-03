Протесты в Грузии продолжаются пятый день: полиция применяет водометы и слезоточивый газ. ВИДЕО

В Грузии пятый день продолжаются протесты против прекращения евроинтеграции. Силовики используют слезоточивый газ, протестующие - фейерверки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и BBC.

Сторонники сближения страны с ЕС проводят акции в Тбилиси, Батуми, Кобулети, Озургети и других городах Грузии. По оценке корреспондента DW, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Сообщают, что перед зданием парламента в Тбилиси проводились жесткие задержания. В ответ протестующие применяли пиротехнику. На проспекте Руставели были установлены баррикады. В знак протеста собравшиеся били по железному ограждению парламента, после чего был задействован водометный автомобиль.

Заведения поблизости от эпицентра акции угощают протестующих: им предлагают бесплатные кофе, супы и горячее питание. Храмы и магазины прячут у себя активистов, которых преследует спецназ.

В МВД Грузии заявили, что будут применять спецсредства против тех, кто вступает в столкновения с полицией.

"Митинг, который проходит на проспекте Руставели, вышел за рамки мирного собрания, поэтому Министерство внутренних дел применит специальные меры, предусмотренные законом, в отношении членов агрессивной группы протеста с целью зачистки территории вокруг здания парламента", - заявили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что готов "хоть сегодня" подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, если страна получит такое предложение.

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