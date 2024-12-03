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Протесты в Грузии продолжаются пятый день: полиция применяет водометы и слезоточивый газ. ВИДЕО

В Грузии пятый день продолжаются протесты против прекращения евроинтеграции. Силовики используют слезоточивый газ, протестующие - фейерверки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и BBC.

Сторонники сближения страны с ЕС проводят акции в Тбилиси, Батуми, Кобулети, Озургети и других городах Грузии. По оценке корреспондента DW, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Сообщают, что перед зданием парламента в Тбилиси проводились жесткие задержания. В ответ протестующие применяли пиротехнику. На проспекте Руставели были установлены баррикады. В знак протеста собравшиеся били по железному ограждению парламента, после чего был задействован водометный автомобиль.

Заведения поблизости от эпицентра акции угощают протестующих: им предлагают бесплатные кофе, супы и горячее питание. Храмы и магазины прячут у себя активистов, которых преследует спецназ.

В МВД Грузии заявили, что будут применять спецсредства против тех, кто вступает в столкновения с полицией.
"Митинг, который проходит на проспекте Руставели, вышел за рамки мирного собрания, поэтому Министерство внутренних дел применит специальные меры, предусмотренные законом, в отношении членов агрессивной группы протеста с целью зачистки территории вокруг здания парламента", - заявили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что готов "хоть сегодня" подписать соглашение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, если страна получит такое предложение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Грузии реализует "белорусский сценарий", но пугает граждан мифическим "украинским сценарием", - МИД Украины

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857)


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Топ комментарии
+31
Грузія удачі вам в боротьбі з кремльовським гнійником.
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03.12.2024 08:06
+13
Скоро ватна влада Грузії почне встановлювати йолку.)
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03.12.2024 08:18
+12
Про те шо готовий вести переговори, якщо запросять, це повний розводняк з кацапсячим наративом.
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03.12.2024 08:05
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Правила форума Совет форумчан
Про те шо готовий вести переговори, якщо запросять, це повний розводняк з кацапсячим наративом.
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03.12.2024 08:05 Ответить
Прокацапськи прихвостні, та й самі кацапи не можуть зрозуміти, що таке майдан. Вони досі вірять, що це все за рахунок держдепу. Але зазвичай закінчується для влади одним - держаком від лопати, як у каддафі
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03.12.2024 09:52 Ответить
Грузія удачі вам в боротьбі з кремльовським гнійником.
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03.12.2024 08:06 Ответить
Грузинській Революції потрібен Лідер. Не палками молотити по огорожі, а штурмом звільнити М.Саакашвілі і народ піде за ним.
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03.12.2024 08:07 Ответить
А ви у людей питали? Їм точно він треба? Де вимоги його звільнити?
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03.12.2024 08:09 Ответить
Коли сталася "Революція гідності" - "ВАНУ" звільнили... І толку? Тільки "срач розводила" усі п"ять років каденції Порошенка... А при "Блазні" "взагалі "запхнула язик у сраку" і лише час від часу "подзявкувала"... Але її вже ніхто не слухав... Он - навіть на форумі її "апологети" про неї й не згадують...
Те ж саме й з Саакашвілі... Народ в ньому давно розчарувався...
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03.12.2024 09:29 Ответить
На жаль на форумі повно зомбованих, які до сих пір бачать в Тимошенко ворога, хоча не хочуть навіть трішки подумати, а хто був у неї ворогом останні 20 років? А це кучми і піховшеки, фірташі і суркіси, януковичі з ригами, лещенки, богословські, всіх не перелічити. Чи не тому вона була ворогом для всіх бариг, що лише в ній вони бачили реальну загрозу свому існуванню? На жаль, більшість ЗМІ, телеканалів, всіляких політолухів прислуговувала олігархічній владі, і як бачимо, на жаль це їм вдалося, адже для більшості створила умовний рефлекс реагування на лише згадку про неї.
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03.12.2024 10:00 Ответить
"Мені потрібна така армія, яку можна розмістить на стадіоні..." (Прем"єр-міністр України Ю. Тимошенко)
Про Тимошенко було продано найбільше ******** бойової техніки... Військові тільки скрипіли зубами та тихцем м атюкалися...
Ну і "Вишенька на тортик":
"Що я хочу сказати. Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша Армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази?

Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.

Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія.

Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру …

Це її "піховшеки" змусили таке говорить та робить?
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03.12.2024 10:19 Ответить
Про армію - йшлося про повний перехід на контрактну армію, і мова йшла здається про порядка 90 тис., які дійсно можна розмістти на великому стадіоні. Про Крим - а чи ви знали тоді, що за Харківськими угодами крім продовження оекпації Севастополя було дозволено вдвічі збільшити чисельність рос. військ, причому з дислокацією не лише в Севастополі, як раніше. Крім того, мабуть слід згадати, що в нас колись ввели порядок, при якому строковиків відправляли служити біля батьків (і пригадайте, чим дихала більшість населення Криму). Звичайно, можна без кінця щось доказувати, але чи не варто навчитися оцінювати політиків за співвідношенням плюсів і мінусів, досягнень і помилок, як звичайних людей? Чому всі забули її роль на першому Майдані, ілюстрацію реальної вартості прихватизацій на прикладі Криворіжсталі, усунення Росукренерго, шельф Чорного моря. Нарешті, оці байки про загравання з путіним, а чи хтось читав в оригіналі її статтю 2007 р. "Containing Russia" в журналі Foreign Affairs, ле вона попереджала Захід про небезпеку енергетичної залежності від росії і мабуть одна з небагатьох натякнула на паралель між недооцінкою Гітлера перед війною і недооцінкою імперських амбійій путіна?
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03.12.2024 10:45 Ответить
Слухай! Мої висловлювання стосувалися не всієї України та купи політиків... Вони стосувалися КОНКРЕТНОЇ ОСОБИ... А ти мене пробуєш "завалить купою інформації", щоб показать, що всі вони такі!..."... Я сказав те, що сказав... І не більше...
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03.12.2024 11:02 Ответить
Я не намагався "завалить купою інформації" і навпаки, "всі вони такі..." - це не до мене, а до тих, хто захотів "молодих" і "нових облич" і обрав те, що маємо нині. А до інформації варто ставитися з повагою і навчитися її фільтрувати.
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03.12.2024 13:15 Ответить
Так чого ти до мене "доколупався"?!!! У тебе є докази, що я "хотів молодих облич"? Якби ти не валандався, де попало, до січня 2023 року, а був тут з січня 2019-го, то знав-би, що я ще тоді був послідовним противником "Блазня" і пояснював ідіотам, ДО ЧОГО призведе його правління... І не моя вина, що мене не послухали...
А ВАНА - навіть не "старе обличчя"... Вона просто "стара срака", що думає лише про свій гаманець - і тому, щоб його тугіше набить, стрибала з одного політичного табору, до іншого, навіть зраджуючи та "кидаючи" своїх прибічників (а не те що союзників). Не один "червоносракий" чухав потилицю, бачачи, як "гавкнули" його гроші, коли ВАНОЙ захотілося "крутнуть хвостом" та помінять політичну площину...
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03.12.2024 15:25 Ответить
Тимошенко -- не ворог України? Вона борець виключно за свободу свого карману.
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03.12.2024 10:44 Ответить
народ розчаровується бо хоче м,якшого від гавна а отримує клована або щось схоже на клована
з них виходять боневтіки, янелохи, *******!!!!
і все лиш тому, що мудрий нарід розчарувався.
саме так було з розчаруванням порохом.
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03.12.2024 10:20 Ответить
Саакашвили уже не лидер,тем более не воин,власть грузинская его сломила в тюрьме.По моему у него что то уже с головой не впорядке,по крайней мере так писали,кто посещал его там
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03.12.2024 10:43 Ответить
Його не "власть грузинская сломила" - а наслідки вживання наркотиків... Хай скаже "дякую" - що врятували від смерті від "передозу" - все обмежилося "деградацією особистості"...
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03.12.2024 12:00 Ответить
Без першої крові нічого не буде.
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03.12.2024 08:09 Ответить
Скоро ватна влада Грузії почне встановлювати йолку.)
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03.12.2024 08:18 Ответить
Там 50% ватного населення.
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03.12.2024 09:09 Ответить
а далі по накатанному)
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04.12.2024 01:11 Ответить
у мене дежавю 2014.
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03.12.2024 08:20 Ответить
Брати грузини тримайтесь-бо тих хто прагне волі не зламати...
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03.12.2024 08:21 Ответить
як в часи нашого Майдану...один з білорусів , написав такий допис--ані южнєє ,у ніх крофь гарячєє
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03.12.2024 08:22 Ответить
Там без рашистів з боку влади в рядах спецназу аж ні як не обійшлося. Я впевнена їх там більше ніж грузинів.
Не уявляю як грузин може бити грузина.
Невже така деградація прийшла і до них з цим кабахідзе і його.босом?
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03.12.2024 08:30 Ответить
А як українці українців били на Майдані? У грузинів теж є свої "януковичі", "шуфричі" та "медведчуки"...
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03.12.2024 09:25 Ответить
Там вже пора не піротехніку застосовувати а ''бандерівське смузі''.
Боріться -поборете..!
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03.12.2024 08:38 Ответить
Грузинам потрібен свій ''Парасюк'' щоб одним закликом поставив прокацапську владу раком!
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03.12.2024 08:41 Ответить
довго щось пєнопласт розчиняється...
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03.12.2024 08:50 Ответить
Хрещатик-Руставеллі! Сакартвелі вперед! Зараз у вас є слушний час відірватись від паРаші, поки вона у герці з Україною
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03.12.2024 08:54 Ответить
Хочеться спитать грузинів: "І що? Саме про ЦЮ "Грузинську мрію" ви "мріяли"? (Хоча у них і "альтернатива" була не кращою - бо тоді-б вони мали "монархію" в особі "Міхо І")...
Нам теж можна "Блазнем" дорікнуть... Але у нас хоч "альтернатива" була кращою... Тут питання в тому, чому МИ від альтернативи тої відмовилися... А тепер "пожинаємо плоди" цієї відмови...
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03.12.2024 09:23 Ответить
Бабченко:

Я вот одного не могу понять. Вот те люди из Кремля, которые руководили украинским разгоном и сейчас руководят грузинским - а я теперь практически уверен, что это вообще один и тот же человек руководит - вот они вообще нихрена ничему не способны научиться в принципе, да?
Вот, казалось бы. У тебя побеждает не просто про-российский кандидат - у тебя побеждает полностью твоя марионетка. Которым ты можешь командовать, как хочешь. И не просто побеждает - а побеждает действительно легитимно. Действительно половина страны за него голосует вполне себе честно.
Казалось бы.

Сиди и радуйся. Все, дело сделано. Результат достигнут. Теперь снова можешь вертеть страной, как хочешь.
Ну, давайте просто представим, что было бы, если бы Янукович подписал это соглашение об ассоциации с ЕС?
А ничего.

Просто напросто ничего бы не было. Вот, вообще бы ничего не изменилось.
Ни в какой ЕС Украину и близко не приняли бы еще тридцать лет. Еще тридцать лет можно было сидеть и совершенно спокойно назначать в Минобороны соседней страны российских генералов. Преподавать в школах соседней страны Пушкина с Лермонтовым. Говорить в столице соседней страны абсолютно на языке метрополии. И не только в столице. Вести государственное управление на языке метрополии. Держать флот в Крыму. Собирать дань с РПЦ МП - причем, превосходящую по размерам в самой России.
И - воровать, воровать, воровать. Пилить, пилить, пилить. Как не в себя.
Как все это время.

И, возможно, за тридцать лет распилить-таки страну окончательно, разворовать так, что государственность просто физически перестанет существовать и она сама, просто по факту, станет частью твоей всратой недоимперии.
Просто оставь все как есть - и все.

Нет. Им надо публично отречься от филькиной бумажки. Которая вообще нихрена ничего не значит. Так, декларация о декларировании декларативных намерений.
Настоять на своем.
Унизить.

Даже и после этого - казалось бы. Вышла кучка студентов - ну, дай ты им пару дней потусить.
И все. И еще тридцать лет преподавай своего Пушкина.
Нет. Надо разогнать. Избить. Поставить на место.
Показать, кто здесь пахан.

Вот теперь у тебя и в Грузии побеждает не просто про-российский кандидат - а твоя марионетка. Олигарх, бизнес которого завязан на тебя. Которого ты держишь в руках за все части тела. И можешь управлять им, как хочешь.
А потом побеждает его же про-российская партия. Которой ты тоже можешь управлять, как хочешь.
Казалось бы.

Сиди, и тихо-спокойно делай свои дела. Ни в какое НАТО и ни в какой ЕС Грузия при таких раскладах не войдет гарантированно. В отличие от Украины, у неё нет общих границ с Европой. Она зажата между тремя ********* диктатурами - и в этом её историческая трагедия, которая не дает ей стать частью Европы. Просто из-за физического расположения. А как только она пытается это делать - кто-нибудь из ******** её захватывает. То арабоба со своим Тбилисским эмиратом, то Тифлисская губерния, то Грузинская СССР.
Не могут три с половиной миллиона человек сопротивляться совокупным двумстам миллионам ******** с трех сторон.
И вот при таких раскладах - сиди, пили, воруй, насаждай Пушкина, делай, что хочешь.
Но нет.

Надо что? Правильно. Надо подписать - та-дам! - что?
Отказ от евроассоциации, блеать!
Просто дикое дежа-вю.

Вас первые грабли ничему не научили, да, полудурки? Всего десять лет назад было. Ну, напрягите свои извилины, идиоты. Кандидат марионетка, Евроассоциация, филькины грамоты, студенты, майдан…
Не? Никакие шишки на тупорылом лбу не зачесались?

Нет же. Надо именно показать. Именно наказать. Захотеть именно на колени поставить и по губам поводить. Публично. Показательно. Кто здесь пахан, а кто шестерка.
В итоге ровно по тому же сценарию получают все ровно то же самое.
В Тбилиси, к сожалению, нет большой площади в центре города, где можно собраться большому количеству и стать лагерем, который трудно будет разогнать - просто из-за его массовости, это было огромное стратегическое преимущество Майдана - и это минус грузинского сопротивления, но в целом - вот просто как по учебнику все один в один.
В сотый раз повторюсь: нас пока спасает только то, что наши враги - конченные имбецилы, просто абсолютные идиоты. Деревянные, дубовей некуда. С извилинами, квадратными, как дивизионный плац. С валежником вместо нейронов и с лаптями вместо синапсов.
Были бы они чуть погибче и чуть поумнее - нам бы кранты уже всем, конечно.
Сакартвелос гуамарджос!
Удачи вам, братья.
Может, получится.
https://t.me/babchenko77/11072
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03.12.2024 10:28 Ответить
Судя по всему молодые люди в Грузии очень сильно любят Европу.
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03.12.2024 10:56 Ответить
Just like you love America, right pig?
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03.12.2024 12:45 Ответить
 
 