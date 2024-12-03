Протести в Грузії тривають п’ятий день: поліція застосовує водомети і сльозогінний газ. ВIДЕО

У Грузії п'ятий день тривають протести проти припинення євроінтеграції. Силовики використовують сльозогінний газ, протестувальники - феєрверки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та BBC.

Прихильники зближення країни з ЄС проводять акції в Тбілісі, Батумі, Кобулеті, Озургеті та інших містах Грузії. За оцінкою кореспондентки DW, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Повідомляють, що перед будівлею парламенту в Тбілісі проводилися жорсткі затримання. У відповідь протестувальники застосовували піротехніку. На проспекті Руставелі було встановлено барикади. На знак протесту присутні били по залізній огорожі парламенту, після чого було задіяно водометний автомобіль.

Заклади поблизу від епіцентру акції пригощають протестувальників: їм пропонують безплатні каву, супи та гаряче харчування. Храми і магазини ховають у себе активістів, яких переслідує спецназ.

У МВС Грузії заявили, що застосовуватимуть спецзасоби проти тих, хто вступає в сутички з поліцією.

"Мітинг, що триває на проспекті Руставелі, вийшов за рамки мирного зібрання, тому Міністерство внутрішніх справ застосує спеціальні заходи, передбачені законом, щодо членів агресивної групи протесту з метою зачистки території навколо будівлі парламенту", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що готовий "хоч сьогодні" підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу, якщо країна отримає таку пропозицію.

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