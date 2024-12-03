Протести в Грузії тривають п’ятий день: поліція застосовує водомети і сльозогінний газ. ВIДЕО
У Грузії п'ятий день тривають протести проти припинення євроінтеграції. Силовики використовують сльозогінний газ, протестувальники - феєрверки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та BBC.
Прихильники зближення країни з ЄС проводять акції в Тбілісі, Батумі, Кобулеті, Озургеті та інших містах Грузії. За оцінкою кореспондентки DW, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.
Повідомляють, що перед будівлею парламенту в Тбілісі проводилися жорсткі затримання. У відповідь протестувальники застосовували піротехніку. На проспекті Руставелі було встановлено барикади. На знак протесту присутні били по залізній огорожі парламенту, після чого було задіяно водометний автомобіль.
Заклади поблизу від епіцентру акції пригощають протестувальників: їм пропонують безплатні каву, супи та гаряче харчування. Храми і магазини ховають у себе активістів, яких переслідує спецназ.
У МВС Грузії заявили, що застосовуватимуть спецзасоби проти тих, хто вступає в сутички з поліцією.
"Мітинг, що триває на проспекті Руставелі, вийшов за рамки мирного зібрання, тому Міністерство внутрішніх справ застосує спеціальні заходи, передбачені законом, щодо членів агресивної групи протесту з метою зачистки території навколо будівлі парламенту", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що готовий "хоч сьогодні" підписати угоду про початок переговорів про вступ до Євросоюзу, якщо країна отримає таку пропозицію.
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Те ж саме й з Саакашвілі... Народ в ньому давно розчарувався...
Про Тимошенко було продано найбільше ******** бойової техніки... Військові тільки скрипіли зубами та тихцем м атюкалися...
Ну і "Вишенька на тортик":
"Що я хочу сказати. Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша Армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, ************ зброя та повноцінні російські військові бази?
Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують - російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.
Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія.
Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру …
Це її "піховшеки" змусили таке говорить та робить?
А ВАНА - навіть не "старе обличчя"... Вона просто "стара срака", що думає лише про свій гаманець - і тому, щоб його тугіше набить, стрибала з одного політичного табору, до іншого, навіть зраджуючи та "кидаючи" своїх прибічників (а не те що союзників). Не один "червоносракий" чухав потилицю, бачачи, як "гавкнули" його гроші, коли ВАНОЙ захотілося "крутнуть хвостом" та помінять політичну площину...
з них виходять боневтіки, янелохи, *******!!!!
і все лиш тому, що мудрий нарід розчарувався.
саме так було з розчаруванням порохом.
Не уявляю як грузин може бити грузина.
Невже така деградація прийшла і до них з цим кабахідзе і його.босом?
Боріться -поборете..!
Нам теж можна "Блазнем" дорікнуть... Але у нас хоч "альтернатива" була кращою... Тут питання в тому, чому МИ від альтернативи тої відмовилися... А тепер "пожинаємо плоди" цієї відмови...
Я вот одного не могу понять. Вот те люди из Кремля, которые руководили украинским разгоном и сейчас руководят грузинским - а я теперь практически уверен, что это вообще один и тот же человек руководит - вот они вообще нихрена ничему не способны научиться в принципе, да?
Вот, казалось бы. У тебя побеждает не просто про-российский кандидат - у тебя побеждает полностью твоя марионетка. Которым ты можешь командовать, как хочешь. И не просто побеждает - а побеждает действительно легитимно. Действительно половина страны за него голосует вполне себе честно.
Казалось бы.
Сиди и радуйся. Все, дело сделано. Результат достигнут. Теперь снова можешь вертеть страной, как хочешь.
Ну, давайте просто представим, что было бы, если бы Янукович подписал это соглашение об ассоциации с ЕС?
А ничего.
Просто напросто ничего бы не было. Вот, вообще бы ничего не изменилось.
Ни в какой ЕС Украину и близко не приняли бы еще тридцать лет. Еще тридцать лет можно было сидеть и совершенно спокойно назначать в Минобороны соседней страны российских генералов. Преподавать в школах соседней страны Пушкина с Лермонтовым. Говорить в столице соседней страны абсолютно на языке метрополии. И не только в столице. Вести государственное управление на языке метрополии. Держать флот в Крыму. Собирать дань с РПЦ МП - причем, превосходящую по размерам в самой России.
И - воровать, воровать, воровать. Пилить, пилить, пилить. Как не в себя.
Как все это время.
И, возможно, за тридцать лет распилить-таки страну окончательно, разворовать так, что государственность просто физически перестанет существовать и она сама, просто по факту, станет частью твоей всратой недоимперии.
Просто оставь все как есть - и все.
Нет. Им надо публично отречься от филькиной бумажки. Которая вообще нихрена ничего не значит. Так, декларация о декларировании декларативных намерений.
Настоять на своем.
Унизить.
Даже и после этого - казалось бы. Вышла кучка студентов - ну, дай ты им пару дней потусить.
И все. И еще тридцать лет преподавай своего Пушкина.
Нет. Надо разогнать. Избить. Поставить на место.
Показать, кто здесь пахан.
Вот теперь у тебя и в Грузии побеждает не просто про-российский кандидат - а твоя марионетка. Олигарх, бизнес которого завязан на тебя. Которого ты держишь в руках за все части тела. И можешь управлять им, как хочешь.
А потом побеждает его же про-российская партия. Которой ты тоже можешь управлять, как хочешь.
Казалось бы.
Сиди, и тихо-спокойно делай свои дела. Ни в какое НАТО и ни в какой ЕС Грузия при таких раскладах не войдет гарантированно. В отличие от Украины, у неё нет общих границ с Европой. Она зажата между тремя ********* диктатурами - и в этом её историческая трагедия, которая не дает ей стать частью Европы. Просто из-за физического расположения. А как только она пытается это делать - кто-нибудь из ******** её захватывает. То арабоба со своим Тбилисским эмиратом, то Тифлисская губерния, то Грузинская СССР.
Не могут три с половиной миллиона человек сопротивляться совокупным двумстам миллионам ******** с трех сторон.
И вот при таких раскладах - сиди, пили, воруй, насаждай Пушкина, делай, что хочешь.
Но нет.
Надо что? Правильно. Надо подписать - та-дам! - что?
Отказ от евроассоциации, блеать!
Просто дикое дежа-вю.
Вас первые грабли ничему не научили, да, полудурки? Всего десять лет назад было. Ну, напрягите свои извилины, идиоты. Кандидат марионетка, Евроассоциация, филькины грамоты, студенты, майдан…
Не? Никакие шишки на тупорылом лбу не зачесались?
Нет же. Надо именно показать. Именно наказать. Захотеть именно на колени поставить и по губам поводить. Публично. Показательно. Кто здесь пахан, а кто шестерка.
В итоге ровно по тому же сценарию получают все ровно то же самое.
В Тбилиси, к сожалению, нет большой площади в центре города, где можно собраться большому количеству и стать лагерем, который трудно будет разогнать - просто из-за его массовости, это было огромное стратегическое преимущество Майдана - и это минус грузинского сопротивления, но в целом - вот просто как по учебнику все один в один.
В сотый раз повторюсь: нас пока спасает только то, что наши враги - конченные имбецилы, просто абсолютные идиоты. Деревянные, дубовей некуда. С извилинами, квадратными, как дивизионный плац. С валежником вместо нейронов и с лаптями вместо синапсов.
Были бы они чуть погибче и чуть поумнее - нам бы кранты уже всем, конечно.
Сакартвелос гуамарджос!
Удачи вам, братья.
Может, получится.
https://t.me/babchenko77/11072