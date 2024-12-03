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В декабре Украина ожидает поставок систем ПВО от нескольких партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в декабре, системы ПВО от нескольких партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня вернулся из заграничных командировок министр обороны Украины. Докладывал и по новым договоренностям, и по реализации предыдущих, особенно по противовоздушной обороне. Мы ожидаем сейчас, в декабре, системы от нескольких партнеров, плюс есть определенные вещи, которые могут быть сделаны в январе для нашего воздушного щита. Важно, чтобы это было реализовано без какого-либо промедления. Зима - это огромный соблазн для российских террористов", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) обращение (747)


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