Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам, - WSJ
Президент Владимир Зеленский деликатно меняет свою риторику относительно прекращения войны, намекая, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
"В серии интервью и публичных заявлений в течение последней недели Зеленский пытался показать, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта - то, к чему неоднократно призывал новоизбранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании", - говорится в материале.
В течение большей части войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать воевать, пока не вернет оккупированные территории, отмечает автор.
В то же время теперь, пишет WSJ, президент не исключает возможности прекращения огня при условии защиты Украины со стороны НАТО.
Однако есть две серьезные преграды - маловероятное вступление Украины в НАТО в ближайшее время и отсутствие интереса РФ к переговорам, пишут журналисты.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что замораживание войны без существенного усиления Украины приведет к тому, что через несколько лет оккупационные войска диктатора РФ Владимира Путина возобновят агрессию.
Военная помощь Украине в фокусе
Генсек НАТО Рютте призвал сосредоточиться на поддержке Украины оружием. На Западе рассматривают соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время прекращения войны. Экс-генсек НАТО Столтенберг сказал, что временная передача оккупированных территорий России возможна, если Украине предоставят серьезные гарантии безопасности.
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Натовп - чим воювати? людей уже немає, техніки немає, щоб до кінця країну угробити, хочеш, гад?!
Зеленський - ми згодні на мирні переговори
Натовп - які мирні переговори, країну здати хочеш, гад?!
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
випадковихтупих речень.
Який генератор такі і речення
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
@StarshinaZapasa
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1 груд.
"У меня нет времени, честно говоря, думать стратегически. Я часто думаю тактически", - подчеркнул Зеленский.
На.уй вы это недолуге божевильне выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, б.ядь
капітуляціїмирних переговорів з самого початку. Та от заковика - героїзм народу заважає. Але цей героїзм агенти рашистів теж можуть помалу стеребити....
Ти знаєш де я сиджу?
і чому ти не захищаєш свій вибір?
Жеріть, потвори 73%.
ЗІ Завтра він і від НАТО відмовиться, бо кацапи пруть, а НАТО приймати Україну не збирається від слова зовсім.