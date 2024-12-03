РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости Война
7 862 36

Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам, - WSJ

Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів

Президент Владимир Зеленский деликатно меняет свою риторику относительно прекращения войны, намекая, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"В серии интервью и публичных заявлений в течение последней недели Зеленский пытался показать, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта - то, к чему неоднократно призывал новоизбранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании", - говорится в материале.

В течение большей части войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать воевать, пока не вернет оккупированные территории, отмечает автор.

Также читайте: Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский

В то же время теперь, пишет WSJ, президент не исключает возможности прекращения огня при условии защиты Украины со стороны НАТО.

Однако есть две серьезные преграды - маловероятное вступление Украины в НАТО в ближайшее время и отсутствие интереса РФ к переговорам, пишут журналисты.

Также читайте: Зеленский объяснил, почему не просит ввести войска союзников в Украину: если подниму этот вопрос, то половина партнеров остановят поддержку

Ранее Владимир Зеленский заявил, что замораживание войны без существенного усиления Украины приведет к тому, что через несколько лет оккупационные войска диктатора РФ Владимира Путина возобновят агрессию.

Военная помощь Украине в фокусе

Генсек НАТО Рютте призвал сосредоточиться на поддержке Украины оружием. На Западе рассматривают соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время прекращения войны. Экс-генсек НАТО Столтенберг сказал, что временная передача оккупированных территорий России возможна, если Украине предоставят серьезные гарантии безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед ВС РФ стоит задача: вытеснить ВСУ из Курщины и зайти на территорию Сумской области, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) переговоры (4929)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Три рази на день протилежні оді одній заяви. Генератор випадкових речень.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:15
+18
Хай перепідпише мінські домовленості на тих самих умовах і з тими ж територіями
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
показать весь комментарий
03.12.2024 10:19
+12
Все просто:
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
показать весь комментарий
03.12.2024 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
він з даніловим труси в горошок одягнув?
показать весь комментарий
03.12.2024 10:09 Ответить
Зеленський - ми воюватимемо, поки не освоїмо всі території
Натовп - чим воювати? людей уже немає, техніки немає, щоб до кінця країну угробити, хочеш, гад?!

Зеленський - ми згодні на мирні переговори
Натовп - які мирні переговори, країну здати хочеш, гад?!
показать весь комментарий
03.12.2024 10:17 Ответить
Все просто:
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
показать весь комментарий
03.12.2024 10:23 Ответить
Народ це бачив ще у 19, а мудрий нарід тільки шось побачив .....
показать весь комментарий
03.12.2024 10:40 Ответить
Тонко
показать весь комментарий
03.12.2024 11:24 Ответить
Він не вміє вести перемовини від слова взагалі мабуть чекає нову методичку від дерьмака ...
показать весь комментарий
03.12.2024 13:46 Ответить
Смарагдові, а не в горошок
показать весь комментарий
03.12.2024 10:25 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2024 10:13 Ответить
Три рази на день протилежні оді одній заяви. Генератор випадкових речень.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:15 Ответить
Генератор випадкових тупих речень.
Який генератор такі і речення
показать весь комментарий
03.12.2024 15:47 Ответить
Зеля*уйло, ла-ла-ла.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:15 Ответить
Наш потужний Лідор не тільки сигналізує, а може й х*єм на роялі відчебушити
показать весь комментарий
03.12.2024 10:17 Ответить
Хай перепідпише мінські домовленості на тих самих умовах і з тими ж територіями
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
показать весь комментарий
03.12.2024 10:19 Ответить
Як там було:" Нам люди дороже...?" Ну тоді за умови повної негайної компенсації за втрачене майно, загиблих,поранених громадян, проведення виборів,як належить,а не в " Дії", введення миротворчого континенту НАТО і т.д
показать весь комментарий
03.12.2024 10:23 Ответить
Ніфіга ви не розумієте, клован готується трампакса шатать, поки що брутально розігріває, а потім як відшатає, трампакс пошкодує, що народився.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:25 Ответить
Про це попереджали ще в квітні 2019:
показать весь комментарий
03.12.2024 10:30 Ответить
Будет Зеленский скоро сигналить в Ростове с такими заявлениями
показать весь комментарий
03.12.2024 10:41 Ответить
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
1 груд.
"У меня нет времени, честно говоря, думать стратегически. Я часто думаю тактически", - подчеркнул Зеленский.
На.уй вы это недолуге божевильне выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, б.ядь
показать весь комментарий
03.12.2024 10:50 Ответить
Зеля сигналізує про свою готовність підписати капітуляцію, до якої він сам особисто призвів, докерувавшись до ручки, під час війни.
показать весь комментарий
03.12.2024 10:53 Ответить
Чекаємо потужний і стійкий "план капітуляції"? Малорос дочекався свого, щоб в Україні відновили "русский язік", їх культуру, бо кому в Європі потрібен той "квартал" і відмовили назавжди вступ до НАТО?
показать весь комментарий
03.12.2024 10:54 Ответить
Вава витягує стамбульський план капітуляції
показать весь комментарий
03.12.2024 11:08 Ответить
Зеленський через Баканова "сигналізував" про готовність до капітуляціїмирних переговорів з самого початку. Та от заковика - героїзм народу заважає. Але цей героїзм агенти рашистів теж можуть помалу стеребити....
показать весь комментарий
03.12.2024 11:17 Ответить
Складається враження,що ми до сих пір не можемо перейти від совковості,що керує не цар ,не лідер,не президент,і не одна людина.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:26 Ответить
А завтра знову на три букви...Висока політика, панімаєш
показать весь комментарий
03.12.2024 11:30 Ответить
Зеленський дуже стомився, йому треба піти відпочити. Треба вибирати нового президента.
показать весь комментарий
03.12.2024 11:59 Ответить
Є дуже великі сумніви про здатність цього народонаселенія вибирати. Треба міняти виборчу систему, за якою голосувати будуть мати право тільки люди, які платять в бюджет. Виключення інваліди та військові-учасники боєвих дій. Судді, прокурори, менти, всілякі отримувачі халавних бюджтних коштів та решту патребітелей бюджету треба відсторонити від виборчого процессу. А це буде дочорта багато таких. Одних пенсів скільки!
показать весь комментарий
03.12.2024 13:41 Ответить
може ще на піаніні зіграти, як він вміє.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:08 Ответить
українські% ...ви це зробили разом... з 🤡...ненавижу вас, ви історичний український сором ...на всі віка !!!
показать весь комментарий
03.12.2024 13:34 Ответить
ненавидищ з німеччини? зайшла на цензор щоб тут вис*атися як ненавидиш українців? слава Богу що таке гі*но там сидить.
показать весь комментарий
04.12.2024 01:02 Ответить
Ви бл...скі % в 19 році ,зруйнували моє жит'я , жит'я моїх дітей, та онуків в Україні , як колись це зробив ссср з моєю родиною ,репресувавши їх !!! Ти чого за кордоном сидиш ?! Закоханий у 🤡 ? їдь захищай свій вибір !!!
показать весь комментарий
04.12.2024 01:43 Ответить
Ви бл...скі % - це ви про себе? самокритично. але погоджуюся.
Ти знаєш де я сиджу?
і чому ти не захищаєш свій вибір?
показать весь комментарий
04.12.2024 02:11 Ответить
...
показать весь комментарий
04.12.2024 10:34 Ответить
Гундосий імбецил війну фактично просрав. Звісно, тепер тільки "справедоливий мир", угу. Так закінчують країни дебілів, які обирають посеред гібридної війни з велетенським монстром-сусідом не досвідченого дипломата та політика, а клоуна-самодура-популіста.
Жеріть, потвори 73%.

ЗІ Завтра він і від НАТО відмовиться, бо кацапи пруть, а НАТО приймати Україну не збирається від слова зовсім.
показать весь комментарий
03.12.2024 13:41 Ответить
 
 