Зеленский сигнализирует о готовности к мирным переговорам, - WSJ

Президент Владимир Зеленский деликатно меняет свою риторику относительно прекращения войны, намекая, что Украина готова прекратить борьбу за возвращение оккупированных Россией территорий в обмен на членство в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"В серии интервью и публичных заявлений в течение последней недели Зеленский пытался показать, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта - то, к чему неоднократно призывал новоизбранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании", - говорится в материале.

В течение большей части войны Зеленский настаивал на том, что его страна будет продолжать воевать, пока не вернет оккупированные территории, отмечает автор.

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В то же время теперь, пишет WSJ, президент не исключает возможности прекращения огня при условии защиты Украины со стороны НАТО.

Однако есть две серьезные преграды - маловероятное вступление Украины в НАТО в ближайшее время и отсутствие интереса РФ к переговорам, пишут журналисты.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что замораживание войны без существенного усиления Украины приведет к тому, что через несколько лет оккупационные войска диктатора РФ Владимира Путина возобновят агрессию.

Военная помощь Украине в фокусе

Генсек НАТО Рютте призвал сосредоточиться на поддержке Украины оружием. На Западе рассматривают соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время прекращения войны. Экс-генсек НАТО Столтенберг сказал, что временная передача оккупированных территорий России возможна, если Украине предоставят серьезные гарантии безопасности.

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