Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів, - WSJ

Президент Володимир Зеленський делікатно змінює свою риторику щодо припинення війни, натякаючи, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"У серії інтерв’ю та публічних заяв протягом останнього тижня Зеленський намагався показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту - те, до чого неодноразово закликав новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії", - йдеться в матеріалі.

Протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на тому, що його країна продовжуватиме воювати, доки не поверне окуповані території, зазначає автор.

Читайте також: Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський

Водночас тепер, пише WSJ, президент не виключає можливості припинення вогню за умови захисту України з боку НАТО.

Проте є дві серйозні перепони - малоймовірний вступ України до НАТО найближчим часом та відсутність інтересу РФ до переговорів, пишуть журналісти.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку

Раніше Володимир Зеленський заявив, що замороження війни без суттєвого посилення України призведе до того, що через декілька років окупаційні війська диктатора РФ Володимира Путіна поновлять агресію.

Військова допомога Україні у фокусі

Генсек НАТО Рютте закликав зосередитися на підтримці України зброєю. На Заході розглядають угоду про гарантії безпеки для України під час припинення війни. Ексгенсек НАТО Столтенберг сказав, що тимчасова передача окупованих територій Росії можлива, якщо Україні нададуть серйозні гарантії безпеки.

Читайте: Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський