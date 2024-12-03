Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів, - WSJ
Президент Володимир Зеленський делікатно змінює свою риторику щодо припинення війни, натякаючи, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
"У серії інтерв’ю та публічних заяв протягом останнього тижня Зеленський намагався показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту - те, до чого неодноразово закликав новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії", - йдеться в матеріалі.
Протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на тому, що його країна продовжуватиме воювати, доки не поверне окуповані території, зазначає автор.
Водночас тепер, пише WSJ, президент не виключає можливості припинення вогню за умови захисту України з боку НАТО.
Проте є дві серйозні перепони - малоймовірний вступ України до НАТО найближчим часом та відсутність інтересу РФ до переговорів, пишуть журналісти.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що замороження війни без суттєвого посилення України призведе до того, що через декілька років окупаційні війська диктатора РФ Володимира Путіна поновлять агресію.
Військова допомога Україні у фокусі
Генсек НАТО Рютте закликав зосередитися на підтримці України зброєю. На Заході розглядають угоду про гарантії безпеки для України під час припинення війни. Ексгенсек НАТО Столтенберг сказав, що тимчасова передача окупованих територій Росії можлива, якщо Україні нададуть серйозні гарантії безпеки.
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Натовп - чим воювати? людей уже немає, техніки немає, щоб до кінця країну угробити, хочеш, гад?!
Зеленський - ми згодні на мирні переговори
Натовп - які мирні переговори, країну здати хочеш, гад?!
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
випадковихтупих речень.
Який генератор такі і речення
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
@StarshinaZapasa
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1 груд.
"У меня нет времени, честно говоря, думать стратегически. Я часто думаю тактически", - подчеркнул Зеленский.
На.уй вы это недолуге божевильне выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, б.ядь
капітуляціїмирних переговорів з самого початку. Та от заковика - героїзм народу заважає. Але цей героїзм агенти рашистів теж можуть помалу стеребити....
Ти знаєш де я сиджу?
і чому ти не захищаєш свій вибір?
Жеріть, потвори 73%.
ЗІ Завтра він і від НАТО відмовиться, бо кацапи пруть, а НАТО приймати Україну не збирається від слова зовсім.