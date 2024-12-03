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Новини Війна
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Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів, - WSJ

Зеленський сигналізує про готовність до мирних переговорів

Президент Володимир Зеленський делікатно змінює свою риторику щодо припинення війни, натякаючи, що Україна готова припинити боротьбу за повернення окупованих Росією територій в обмін на членство в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"У серії інтерв’ю та публічних заяв протягом останнього тижня Зеленський намагався показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту - те, до чого неодноразово закликав новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії", - йдеться в матеріалі.

Протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на тому, що його країна продовжуватиме воювати, доки не поверне окуповані території, зазначає автор.

Читайте також: Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський

Водночас тепер, пише WSJ, президент не виключає можливості припинення вогню за умови захисту України з боку НАТО.

Проте є дві серйозні перепони - малоймовірний вступ України до НАТО найближчим часом та відсутність інтересу РФ до переговорів, пишуть журналісти.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку

Раніше Володимир Зеленський заявив, що замороження війни без суттєвого посилення України призведе до того, що через декілька років окупаційні війська диктатора РФ Володимира Путіна поновлять агресію.

Військова допомога Україні у фокусі

Генсек НАТО Рютте закликав зосередитися на підтримці України зброєю. На Заході розглядають угоду про гарантії безпеки для України під час припинення війни. Ексгенсек НАТО Столтенберг сказав, що тимчасова передача окупованих територій Росії можлива, якщо Україні нададуть серйозні гарантії безпеки.

Читайте: Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+21
Три рази на день протилежні оді одній заяви. Генератор випадкових речень.
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03.12.2024 10:15
+18
Хай перепідпише мінські домовленості на тих самих умовах і з тими ж територіями
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
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03.12.2024 10:19
+12
Все просто:
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
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03.12.2024 10:23
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він з даніловим труси в горошок одягнув?
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03.12.2024 10:09 Відповісти
Зеленський - ми воюватимемо, поки не освоїмо всі території
Натовп - чим воювати? людей уже немає, техніки немає, щоб до кінця країну угробити, хочеш, гад?!

Зеленський - ми згодні на мирні переговори
Натовп - які мирні переговори, країну здати хочеш, гад?!
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03.12.2024 10:17 Відповісти
Все просто:
Народ вже давно побачив, що Зеленський як воює ХРЕНОВО, так і перемовини веде ХРЕНОВО!
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03.12.2024 10:23 Відповісти
Народ це бачив ще у 19, а мудрий нарід тільки шось побачив .....
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03.12.2024 10:40 Відповісти
Тонко
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03.12.2024 11:24 Відповісти
Він не вміє вести перемовини від слова взагалі мабуть чекає нову методичку від дерьмака ...
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03.12.2024 13:46 Відповісти
Смарагдові, а не в горошок
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03.12.2024 10:25 Відповісти
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03.12.2024 10:13 Відповісти
Три рази на день протилежні оді одній заяви. Генератор випадкових речень.
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03.12.2024 10:15 Відповісти
Генератор випадкових тупих речень.
Який генератор такі і речення
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03.12.2024 15:47 Відповісти
Зеля*уйло, ла-ла-ла.
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03.12.2024 10:15 Відповісти
Наш потужний Лідор не тільки сигналізує, а може й х*єм на роялі відчебушити
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03.12.2024 10:17 Відповісти
Хай перепідпише мінські домовленості на тих самих умовах і з тими ж територіями
Обрали блазня, щоб він країну зруйнував
Пригадуєет як воно сказало що побачило МИР в очку хутіна, і миттю побігло розміновувати і розводити, я не лох 42 рочки
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03.12.2024 10:19 Відповісти
Як там було:" Нам люди дороже...?" Ну тоді за умови повної негайної компенсації за втрачене майно, загиблих,поранених громадян, проведення виборів,як належить,а не в " Дії", введення миротворчого континенту НАТО і т.д
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03.12.2024 10:23 Відповісти
Ніфіга ви не розумієте, клован готується трампакса шатать, поки що брутально розігріває, а потім як відшатає, трампакс пошкодує, що народився.
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03.12.2024 10:25 Відповісти
Про це попереджали ще в квітні 2019:
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03.12.2024 10:30 Відповісти
Будет Зеленский скоро сигналить в Ростове с такими заявлениями
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03.12.2024 10:41 Відповісти
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
1 груд.
"У меня нет времени, честно говоря, думать стратегически. Я часто думаю тактически", - подчеркнул Зеленский.
На.уй вы это недолуге божевильне выбрали, украинцы?
Наивеличайший лидер современности, б.ядь
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03.12.2024 10:50 Відповісти
Зеля сигналізує про свою готовність підписати капітуляцію, до якої він сам особисто призвів, докерувавшись до ручки, під час війни.
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03.12.2024 10:53 Відповісти
Чекаємо потужний і стійкий "план капітуляції"? Малорос дочекався свого, щоб в Україні відновили "русский язік", їх культуру, бо кому в Європі потрібен той "квартал" і відмовили назавжди вступ до НАТО?
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03.12.2024 10:54 Відповісти
Вава витягує стамбульський план капітуляції
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03.12.2024 11:08 Відповісти
Зеленський через Баканова "сигналізував" про готовність до капітуляціїмирних переговорів з самого початку. Та от заковика - героїзм народу заважає. Але цей героїзм агенти рашистів теж можуть помалу стеребити....
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03.12.2024 11:17 Відповісти
Складається враження,що ми до сих пір не можемо перейти від совковості,що керує не цар ,не лідер,не президент,і не одна людина.
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03.12.2024 11:26 Відповісти
А завтра знову на три букви...Висока політика, панімаєш
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03.12.2024 11:30 Відповісти
Зеленський дуже стомився, йому треба піти відпочити. Треба вибирати нового президента.
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03.12.2024 11:59 Відповісти
Є дуже великі сумніви про здатність цього народонаселенія вибирати. Треба міняти виборчу систему, за якою голосувати будуть мати право тільки люди, які платять в бюджет. Виключення інваліди та військові-учасники боєвих дій. Судді, прокурори, менти, всілякі отримувачі халавних бюджтних коштів та решту патребітелей бюджету треба відсторонити від виборчого процессу. А це буде дочорта багато таких. Одних пенсів скільки!
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03.12.2024 13:41 Відповісти
може ще на піаніні зіграти, як він вміє.
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03.12.2024 13:08 Відповісти
українські% ...ви це зробили разом... з 🤡...ненавижу вас, ви історичний український сором ...на всі віка !!!
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03.12.2024 13:34 Відповісти
ненавидищ з німеччини? зайшла на цензор щоб тут вис*атися як ненавидиш українців? слава Богу що таке гі*но там сидить.
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04.12.2024 01:02 Відповісти
Ви бл...скі % в 19 році ,зруйнували моє жит'я , жит'я моїх дітей, та онуків в Україні , як колись це зробив ссср з моєю родиною ,репресувавши їх !!! Ти чого за кордоном сидиш ?! Закоханий у 🤡 ? їдь захищай свій вибір !!!
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04.12.2024 01:43 Відповісти
Ви бл...скі % - це ви про себе? самокритично. але погоджуюся.
Ти знаєш де я сиджу?
і чому ти не захищаєш свій вибір?
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04.12.2024 02:11 Відповісти
...
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04.12.2024 10:34 Відповісти
Гундосий імбецил війну фактично просрав. Звісно, тепер тільки "справедоливий мир", угу. Так закінчують країни дебілів, які обирають посеред гібридної війни з велетенським монстром-сусідом не досвідченого дипломата та політика, а клоуна-самодура-популіста.
Жеріть, потвори 73%.

ЗІ Завтра він і від НАТО відмовиться, бо кацапи пруть, а НАТО приймати Україну не збирається від слова зовсім.
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03.12.2024 13:41 Відповісти
 
 