У грудні Україна очікує на поставки систем ППО від кількох партнерів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує у грудні, системи ППО від кількох партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України. Доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима – це величезна спокуса для російських терористів", - сказав Зеленський.

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