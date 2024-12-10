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Новости Видео Война
11 272 18

Оккупанты не успели погасить танк, и произошла детонация боекомплекта. ВИДЕО

На Харьковщине российские военные пытались потушить свой танк, однако эта попытка закончилась катастрофой для оккупантов. В какой-то момент в результате повреждений произошел взрыв боекомплекта, который полностью уничтожил боевую машину и оккупантов, находящихся рядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсети. Наши бойцы сняли уже днем, что вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации.

Смотрите также: Силы обороны всего за два дня уничтожили 2 бронированных автомобиля, танк и блиндаж россиян на Сумском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19160) танк (2252) уничтожение (6887)


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Топ комментарии
+13
Є багато нового, але вам самому потрібно зібратись, поїхати і так би мовити, побачити вживу. Якщо прихватите гаджет з хорошою камерою, то ще й познімаєте свіженькі новини з горящою кацапською технікою і з нами диванними "вояками" поділитесь свіженькими відео.
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10.12.2024 19:45
+7
Вдалий саундтрек для цього епічного відео.
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10.12.2024 19:24
+6
Цьому відео десь місяць. Нового нічого нема?
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10.12.2024 18:53
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А вони точно водою тушили?
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10.12.2024 18:52 Ответить
Коли олія горить - вода саме то!
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10.12.2024 21:30 Ответить
Ол, просто огнетушители все давно. СКоммуниздили, так сказать
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11.12.2024 09:45 Ответить
Цьому відео десь місяць. Нового нічого нема?
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10.12.2024 18:53 Ответить
Є багато нового, але вам самому потрібно зібратись, поїхати і так би мовити, побачити вживу. Якщо прихватите гаджет з хорошою камерою, то ще й познімаєте свіженькі новини з горящою кацапською технікою і з нами диванними "вояками" поділитесь свіженькими відео.
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10.12.2024 19:45 Ответить
Ну опять неугодили - старое видео ему включили ...
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10.12.2024 23:03 Ответить
і москаля нема
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10.12.2024 18:53 Ответить
Чарлз Робертович одобрительно кивнул.
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10.12.2024 18:57 Ответить
Вдалий саундтрек для цього епічного відео.
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10.12.2024 19:24 Ответить
AC/DC - Highway to Hell
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10.12.2024 21:04 Ответить
I know!
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10.12.2024 21:51 Ответить
Я розумію: зима, холодно, але грітися таким способом - це вже занадто!
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10.12.2024 19:33 Ответить
підпалити не було кому, а грітися всі біжать.
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10.12.2024 19:55 Ответить
Батя, я старалась!
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10.12.2024 20:21 Ответить
Они действительно верили , что погасят такой огонь из ведра ?
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10.12.2024 23:07 Ответить
Так, вони кончені. Треба було всім разом посцяти на нього.
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11.12.2024 11:48 Ответить
Язычники, блевать. Огнепоклонники по задорнову...
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10.12.2024 23:11 Ответить
Треба бути повним довбойобом, щоб гасити таку палайку...
Хоча чому тут дивуватися якщо це нація довбойобів, так колеги?
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10.12.2024 23:56 Ответить
 
 