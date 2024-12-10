Оккупанты не успели погасить танк, и произошла детонация боекомплекта. ВИДЕО
На Харьковщине российские военные пытались потушить свой танк, однако эта попытка закончилась катастрофой для оккупантов. В какой-то момент в результате повреждений произошел взрыв боекомплекта, который полностью уничтожил боевую машину и оккупантов, находящихся рядом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсети. Наши бойцы сняли уже днем, что вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации.
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+13 Амандрапапупа
показать весь комментарий10.12.2024 19:45
+7 Sashko Slastyon #543422
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+6 Олександр Петров #550901
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Хоча чому тут дивуватися якщо це нація довбойобів, так колеги?