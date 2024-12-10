Оккупанты не успели погасить танк, и произошла детонация боекомплекта. ВИДЕО

На Харьковщине российские военные пытались потушить свой танк, однако эта попытка закончилась катастрофой для оккупантов. В какой-то момент в результате повреждений произошел взрыв боекомплекта, который полностью уничтожил боевую машину и оккупантов, находящихся рядом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мощного взрыва опубликована в соцсети. Наши бойцы сняли уже днем, что вражескую бронемашину разнесло в щепки после детонации.

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