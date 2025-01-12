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Пограничники ударили по врагу на Волчанском направлении: уничтожены точки взлета БпЛА, склады с боеприпасами и 15 оккупантов. ВИДЕО

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Как отмечается, артиллерия и реактивные системы залпового огня бригады "Гарт" на Волчанском направлении нанесли врагу поражения по опорным пунктам, отдельным огневым позициям и местам сосредоточения личного состава.

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Что удалось уничтожить?

По данным ГПСУ, в течение трех дней уничтожены, в частности, две точки взлета БпЛА противника, склады с боеприпасами и инженерным имуществом, минометные и гранатометные позиции. Ликвидированы 15 оккупантов, еще 17 - ранены.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 3 ОШБр разбила колонну оккупантов на Харьковщине. Враг потерял 20 единиц техники.

Автор: 

Госпогранслужба (6484) ликвидация (3608) Волчанск (394) Харьковская область (897) Чугуевский район (110)


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Всім воінам УКРАІНИ респект і подяка 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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12.01.2025 09:56 Ответить
 
 