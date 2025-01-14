ТЦК не имеет права забирать телефон: свободно общаться в помещениях можно не везде. ВИДЕО
В ТЦК не имеют права забирать мобильный телефон у гражданина, однако свободно пользоваться связью в помещениях Центра нельзя.
Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - отметила она.
Однако пресс-секретарь отметила, что ТЦК - это режимный объект.
"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - добавила Козак.
Такие помещения должны быть в каждом ТЦК.
"Некоторые кабинеты действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, запрещено даже нам. Мы там не пользуемся", - подытожила пресс-секретарь.
І ще, розкажи як тебе у Франції ТЦК кривдить. Чи ти пишеш через проксі з ТОТ?
І на чому грунтується заява цього дівчиська у формі, що в деяких кабінетах "певне випромінювання" чомусь там заважає. Повна маячня.
А це дівчисько меле повну дурню, відірвану від реального життя.
А щоб аферисти гроші не вкрали з рахунку, то він брав готівкою, так надьожнєй
=======
А звідки взагалі звичайний рядовий службовець - начальник обласного ТЦК може збирати гроші? Бізнесом йому не можна займатися, зі своєї зарплати відкладав? Не доїдав, усе збирав і збирав. Ідейний
Оце наглость.
в будь-якій країні, коли видають паспорт, то береш присягу захищати цю країну, і брати до рук зброю
це один з пунктів будь-якого громадянства
Чи може авто, які волонтери привезли для фронту і на яких викрадають людей?
2. Раніше була заборона фото та відео зйомку - це підпадає під визначення обробка, зберігання інформації
3. Зараз кажуть, що дзвонити не можна - що не є обробкою або зберіганням інформації
4. Якщо кажуть, шо є кабінети з категоріями - то чого туди пускають
Якщо потрібно пускати, то що робити з телефонами, котрі не можна відбирати?
Тоді треба визначитись, не можна пускати з телефонами в категорійні кабінети, чи не можна розмовляти по телефону
Тому що, якщо хтось має "спецтелефон" для зняття інформації, то йому точно не потрібно спілкуватись по ньому, достатньо мати при собі