ТЦК не имеет права забирать телефон: свободно общаться в помещениях можно не везде. ВИДЕО

В ТЦК не имеют права забирать мобильный телефон у гражданина, однако свободно пользоваться связью в помещениях Центра нельзя.

Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - отметила она.

Однако пресс-секретарь отметила, что ТЦК - это режимный объект.

"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - добавила Козак.

Такие помещения должны быть в каждом ТЦК.

"Некоторые кабинеты действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, запрещено даже нам. Мы там не пользуемся", - подытожила пресс-секретарь.

