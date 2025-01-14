РУС
7 834 57

ТЦК не имеет права забирать телефон: свободно общаться в помещениях можно не везде. ВИДЕО

В ТЦК не имеют права забирать мобильный телефон у гражданина, однако свободно пользоваться связью в помещениях Центра нельзя.

Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - отметила она.

Однако пресс-секретарь отметила, что ТЦК - это режимный объект.

Смотрите также: Админзадержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК. ВИДЕО

"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - добавила Козак.

Такие помещения должны быть в каждом ТЦК.

"Некоторые кабинеты действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, запрещено даже нам. Мы там не пользуемся", - подытожила пресс-секретарь.

Читайте также: Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан, - ТЦК и СП

Автор: 

телефон (252) мобилизация (2880) ТЦК (723)
Топ комментарии
+28
14.01.2025 14:14 Ответить
14.01.2025 14:14 Ответить
+17
Щось я не пригадаю, щоб за 3 роки війни хоч раз був прилёт по приміщенню ТЦК. То в чому тоді загроза використання телефону в приміщенні ТЦК?
14.01.2025 14:10 Ответить
14.01.2025 14:10 Ответить
+17
Знову тецека самі під себе вигадують неіснуючі норми законодавства.
14.01.2025 14:13 Ответить
14.01.2025 14:13 Ответить
Там біля чергового є полочка на яку ставлять твій телефон і вилають номерок . От звідти і дзвоніть
14.01.2025 14:07 Ответить
14.01.2025 14:07 Ответить
14.01.2025 14:34 Ответить
14.01.2025 14:34 Ответить
Держава ухилянтів- росія.
І ще, розкажи як тебе у Франції ТЦК кривдить. Чи ти пишеш через проксі з ТОТ?
14.01.2025 14:25 Ответить
14.01.2025 14:25 Ответить
Щось я не пригадаю, щоб за 3 роки війни хоч раз був прилёт по приміщенню ТЦК. То в чому тоді загроза використання телефону в приміщенні ТЦК?
14.01.2025 14:10 Ответить
14.01.2025 14:10 Ответить
загроза в тому що є загроза удару.
14.01.2025 14:13 Ответить
14.01.2025 14:13 Ответить
Загроза удару є по всій території України. Нам всім відмовитися від мобільних телефонів?
І на чому грунтується заява цього дівчиська у формі, що в деяких кабінетах "певне випромінювання" чомусь там заважає. Повна маячня.
14.01.2025 14:46 Ответить
14.01.2025 14:46 Ответить
Не всім, тим хто на режимних військових об'єктах. Як прийняв?
14.01.2025 14:50 Ответить
14.01.2025 14:50 Ответить
Це просто дурнувате виправдання для того, щоб позбавити громадян можливості вільно спілкуватися з рідними, поки вони "добровільно" проходять ВЛК та користуються послугами "отелю" (іноді по декілька тижнів). Будете заперечувати - значить брешете.
14.01.2025 15:27 Ответить
14.01.2025 15:27 Ответить
Вам же роз'яснили, що це не заборонено. Просто про це треба доповідати відповідальним особам, щоб вони вимкнули засоби РЕБ, бо телефон не буде працювати, тобто йдеться мова про неможливість дзвонити "втихаря" на режимних об'єктах.
14.01.2025 15:37 Ответить
14.01.2025 15:37 Ответить
Я розумію про що ви. Я кажу про те, що є окремі центри, де телефони просто відбирають, і повертають вже коли людина відправляється "до лісу". Або не віддають, поки людина не підпише все, що їй підсунуть.
14.01.2025 15:45 Ответить
14.01.2025 15:45 Ответить
Ви шукаєте ідеальне суспільство? Це марна справа.
14.01.2025 15:58 Ответить
14.01.2025 15:58 Ответить
Війна, дівчисько у формі. В той час коли безліч чоловіків в трусіках у жінок під спідницями
14.01.2025 15:04 Ответить
14.01.2025 15:04 Ответить
Як це пов'язано зі свавіллям ухилянтів, що поховалися по тцк-шним фірмам?
А це дівчисько меле повну дурню, відірвану від реального життя.
14.01.2025 15:35 Ответить
14.01.2025 15:35 Ответить
Як правило ТЦК знаходяться в приміщеннях (будівлях) бувших військоматів, а вони з совкових часів нікуди не переїжджали. Тому кацапи знають всі їх геодані.
14.01.2025 14:17 Ответить
14.01.2025 14:17 Ответить
В том то і фішка. Ракетами для зриву мобілізації вони не пуляють по ТЦК в людний день, де куча народу і військових. Значить їх наша мобілізація влаштовує, що наводить на певні висновки
14.01.2025 14:20 Ответить
14.01.2025 14:20 Ответить
А це щось! Ніколи про це не думав.
14.01.2025 14:35 Ответить
14.01.2025 14:35 Ответить
Повідомляєш інформацію для кацапів. Ти вже на гачку в СБУ
14.01.2025 15:01 Ответить
14.01.2025 15:01 Ответить
Оце блд сікрєт полішинеля я відкрив
14.01.2025 15:06 Ответить
14.01.2025 15:06 Ответить
Подай в суд на Гугл, бо там можна знайти адреси тцк
14.01.2025 15:29 Ответить
14.01.2025 15:29 Ответить
Давно про це говорили,правда не на цензорі а в Х наприклад.
14.01.2025 15:20 Ответить
14.01.2025 15:20 Ответить
І по "царських селах" не пуляють, щоб не зачепити "керуючу верхівку". Все валиться на голови "пересічних".
14.01.2025 16:24 Ответить
14.01.2025 16:24 Ответить
Знову тецека самі під себе вигадують неіснуючі норми законодавства.
14.01.2025 14:13 Ответить
14.01.2025 14:13 Ответить
14.01.2025 14:14 Ответить
14.01.2025 14:14 Ответить
Оце я розумію, батяня комбат. Він як батько для хлопців.
А щоб аферисти гроші не вкрали з рахунку, то він брав готівкою, так надьожнєй
14.01.2025 14:18 Ответить
14.01.2025 14:18 Ответить
І зразу в євро - щоб простіше було купляти ̶н̶е̶р̶у̶х̶о̶м̶і̶с̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶І̶с̶п̶а̶н̶і̶ї̶ дрони для побратимів.
14.01.2025 14:21 Ответить
14.01.2025 14:21 Ответить
Який добрий дядько. Шкода що хлопці з ЗСУ нічого про нього не знають.
14.01.2025 14:26 Ответить
14.01.2025 14:26 Ответить
Цi гроши вiн збирав на дрони)))
=======

А звідки взагалі звичайний рядовий службовець - начальник обласного ТЦК може збирати гроші? Бізнесом йому не можна займатися, зі своєї зарплати відкладав? Не доїдав, усе збирав і збирав. Ідейний
14.01.2025 14:26 Ответить
14.01.2025 14:26 Ответить
План перехоплення? 27 штук євро шукають?
14.01.2025 14:51 Ответить
14.01.2025 14:51 Ответить
А одеський воєнком купив віллу в Іспанії, щоб було де пораненим проходити реабілітацію.
14.01.2025 14:57 Ответить
14.01.2025 14:57 Ответить
Оце конь. І не постіснявся заявити що вкрали те що він вкрав у людей.
Оце наглость.
14.01.2025 15:03 Ответить
14.01.2025 15:03 Ответить
В області введено план "перехоплення єврів".
14.01.2025 16:15 Ответить
14.01.2025 16:15 Ответить
Нє, ну чого ви? Нащедрував дядько.
14.01.2025 16:16 Ответить
14.01.2025 16:16 Ответить
Про яке випромінювання Лариса чеше? По-моєму вона сама якась опромінена.
14.01.2025 14:22 Ответить
14.01.2025 14:22 Ответить
Ну, по-перше, вона: "баба да, баба да".
14.01.2025 14:34 Ответить
14.01.2025 14:34 Ответить
СаснА!!!
14.01.2025 20:21 Ответить
14.01.2025 20:21 Ответить
звичайно що в попередні рази ворожі ракети використовували цифрову інформацію (GPS-координати), а не аналоговий сигнал, але теоретично можна наводити і по аналоговому сигналу
14.01.2025 15:41 Ответить
14.01.2025 15:41 Ответить
Що наводити? Орки хіба премію відправлять в тцк, бо вони гарно орду працюють.
14.01.2025 16:05 Ответить
14.01.2025 16:05 Ответить
як вони на орду працюють ?

в будь-якій країні, коли видають паспорт, то береш присягу захищати цю країну, і брати до рук зброю

це один з пунктів будь-якого громадянства
14.01.2025 16:15 Ответить
14.01.2025 16:15 Ответить
Що ти мелеш? Де вас довбнів скільки взялось. Перед тим як щось стверджувати перевір, в інтернеті, щоб не виглядати дурнем.
14.01.2025 16:19 Ответить
14.01.2025 16:19 Ответить
так ти не биколог - ти бичара
14.01.2025 16:31 Ответить
14.01.2025 16:31 Ответить
https://dmsu.gov.ua/poslugi/pasport-gromadyanina-ukrajni/id-vidacha-pasporta-gromadyanina-ukrajni-u-formi-kartki-po-dosyagnennyu-14-richnogo-viku-vpershe.html Дивись ось тут. Хто тупий бичара? Я по таких бичарах спеціаліст.
14.01.2025 16:43 Ответить
14.01.2025 16:43 Ответить
Нас всіх з'їла брехня. Всюди.
14.01.2025 14:28 Ответить
14.01.2025 14:28 Ответить
А на основі чого там є якісь обмеження на використання телефону? ТЦК це не режимний та навіть не військовий об'єкт, а лиш приватна рекрутингова контора.
14.01.2025 14:51 Ответить
14.01.2025 14:51 Ответить
Що там "режимного"? Пяний воєнком чи гроші які натрусили з військовозобов'язаних?
Чи може авто, які волонтери привезли для фронту і на яких викрадають людей?
14.01.2025 14:57 Ответить
14.01.2025 14:57 Ответить
1. "в українському законодавстві немає поняття режимного об'єкту - воно є суто розмовним"
2. Раніше була заборона фото та відео зйомку - це підпадає під визначення обробка, зберігання інформації
3. Зараз кажуть, що дзвонити не можна - що не є обробкою або зберіганням інформації
4. Якщо кажуть, шо є кабінети з категоріями - то чого туди пускають
Якщо потрібно пускати, то що робити з телефонами, котрі не можна відбирати?

Тоді треба визначитись, не можна пускати з телефонами в категорійні кабінети, чи не можна розмовляти по телефону

Тому що, якщо хтось має "спецтелефон" для зняття інформації, то йому точно не потрібно спілкуватись по ньому, достатньо мати при собі
14.01.2025 15:01 Ответить
14.01.2025 15:01 Ответить
Та й не завжди зручно розмовляти по телефону, коли лице спухше від ударів.
14.01.2025 15:12 Ответить
14.01.2025 15:12 Ответить
"Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам. Ми там не користуємося", - підсумувала речниця. Джерело: https://censor.net/ua/v3530168

14.01.2025 15:36 Ответить
14.01.2025 15:36 Ответить
Не озвучене головне питання - а пакувати , силою , в бусики ТЦКшники мають право ?
14.01.2025 17:56 Ответить
14.01.2025 17:56 Ответить
От цікаво, чи по цікавляться слідчі органи, джерелом надходження цієї готівки?. Збиар на дрони? В доларах, готівкою? Ок. З кого збирав? Хто скидав я?
14.01.2025 18:26 Ответить
14.01.2025 18:26 Ответить
Шапіто...
14.01.2025 18:33 Ответить
14.01.2025 18:33 Ответить
 
 