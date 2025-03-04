Что делать Украине? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине.
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Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.
Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.
Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.
В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.
Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.
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Нужны радикальные меры, для переустройства всей системы управления государством, нужно изменить, как минимум, половину законов, чтобы ужесточить внутреннюю дисциплину и ответственность перед законом, короче, если президент хочет и может, то он должен брать всё в свои руки, распустить парламент и ввести прямое президентское правление, а если у него нет таких сил и такого желания, то нужно уступить место другим, кто это сможет.
Нам нужно теснее сотрудничать с Европой, а не заглядывать в рот Америке, нужно объяснить европейцам, что и они должны прекратить оглядываться на США, пока там трамп, Америка наш общий враг.
Нужно по максимуму использовать помощь Европы, никаких колебаний больше быть не должно, только Европа, всё!
Ты небось уже и кандидата себе приготовил, наверное януковоща?
Так за що три роки боролись?
...ясно, що пу готов віддати тр усі копалини на окупованих теренах України, щоб отримати юридичне визнання аннексії і навіть більше того, що поки контролює.
Це і є головним мотіватором для пу: добитися за підтримки тр як мінімум повністю 4х областей України + Крим. За цей подарунок від тр пу готовий щедро заплатити копалинами і всім, що є на фактично укр.землі да і на півночи расєї.
а тр нам буле казати що він великій миротворець, адже сам зайде на окуповані нині территорії і як казав маск, збудує в Бахмуті свій космодром, чим забезпечить "безпеку"...
Такі вони будуть "мирні" угоди від тр. По факту - капітуляція неньки, яку тр преподнесе пу на блюдечке з голубой кайомочкой в обмін на гроші, гроші(
А нам своє робить!
Юрію Бутусов,
ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng
Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!
Адже, пу назвав свої забаганки і від них він не відступе:4 обл.+ Крим+ роззброєння і скорочення ЗСУ, ніякої західної зброї+ москальські попи і руцкій - державна мова ...
За це він готов щедро заплатити тр ресурсами України.
Тобто, вовки будуть сити, а українці, дик вони ж лише м'ясо для людожера.
Не будуть українці м'ясом, ніколи!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Подяка дружнім народам і країнам за підтримку, розуміння хто є хто і солідарність.