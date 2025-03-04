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Новости Видео Отношения Украины и США США прекратили покупать оружие для Украины Трамп приостановил помощь Украине
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Что делать Украине? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире комментирует решение президента США Дональда Трампа приостановить предоставление военной помощи Украине.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

США (26489) Бутусов Юрий (4349) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+6
Якщо Україна та Європа обійдуться без американської зброї США можуть забути раз і назавжди про "лідерство" і всі преференції "за лідерство" на світових ринках. Врешті це колись мало статись.
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04.03.2025 20:11
+5
Ничего нового мы не услышим от этого параноика, очередной блеф, чушь и глупости.

Нам нужно теснее сотрудничать с Европой, а не заглядывать в рот Америке, нужно объяснить европейцам, что и они должны прекратить оглядываться на США, пока там трамп, Америка наш общий враг.

Нужно по максимуму использовать помощь Европы, никаких колебаний больше быть не должно, только Европа, всё!
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04.03.2025 21:07
+3
Нарешті Трамп зробить Америку провінційною державою, якою вона була до 1-2 світової війн знову.
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04.03.2025 20:16
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Правила форума Совет форумчан
А тутки у нас поклади Істини та Одкровення!
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04.03.2025 20:05 Ответить
Украине нужно срочно ставить всю промышленность на военные рельсы, это то, что нужно было сделать давным давно!

Нужны радикальные меры, для переустройства всей системы управления государством, нужно изменить, как минимум, половину законов, чтобы ужесточить внутреннюю дисциплину и ответственность перед законом, короче, если президент хочет и может, то он должен брать всё в свои руки, распустить парламент и ввести прямое президентское правление, а если у него нет таких сил и такого желания, то нужно уступить место другим, кто это сможет.
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04.03.2025 20:09 Ответить
Ты себе уже должность в новом правительстве забил, технократ?
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04.03.2025 20:44 Ответить
Якщо Україна та Європа обійдуться без американської зброї США можуть забути раз і назавжди про "лідерство" і всі преференції "за лідерство" на світових ринках. Врешті це колись мало статись.
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04.03.2025 20:11 Ответить
Долару скоро кінець?
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04.03.2025 20:18 Ответить
Я вже поміняв на євро...
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04.03.2025 20:25 Ответить
Без якщо
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04.03.2025 22:06 Ответить
Швидко і одномоментно це не відбудеться. Є надія що Трампа поставлять раком і проведуть розяснювальну роботу. Або взагалі відсторонять шляхом імпічменту або кулі в потилицю. Те що він зараз мутить в економіці перетворить мільйони американців в жебраків.
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04.03.2025 22:11 Ответить
Найважливішою системою у США є монетарна, решта економіки до неї прикріплена як огородження до каркасу ******** будівель. У Трампа є намірих запустити свої лапи і туди. Але там обертаються справжні гроші, а не комічні мільярди маска, тому сподіваюсь, що власники повідрубують пальці за спроби втручатись в діяльність ФРС.
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09.03.2025 22:06 Ответить
"Друкарський станок" в приватних руках не економіка.
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09.03.2025 22:16 Ответить
Нарешті Трамп зробить Америку провінційною державою, якою вона була до 1-2 світової війн знову.
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04.03.2025 20:16 Ответить
Америка буде тухнути поступово. Зараз Трамп наприймає "ефективних рішень" про які ми почуємо завтра вранці. Почекаємо до завтра.
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04.03.2025 20:29 Ответить
А вот и нет, американцы это вам не рашистские терпилы, они долго терпеть этих дебилов не будут, выйдут на улицы и трампу пипец.
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04.03.2025 20:47 Ответить
Завтра о пятій ранку (за Києвом) Трамп виступить перед Конгресом де збирається похвалитися здобутками за 6 тижнів і проголосити "новий курс". Поки що, як бачимо, йому ще нічого не загрожує. Але вже за пів року таке почнеться, що їм там буде не до нас. Як не крути маємо розраховувати на відсутність США.
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04.03.2025 20:55 Ответить
Ничего нового мы не услышим от этого параноика, очередной блеф, чушь и глупости.

Нам нужно теснее сотрудничать с Европой, а не заглядывать в рот Америке, нужно объяснить европейцам, что и они должны прекратить оглядываться на США, пока там трамп, Америка наш общий враг.

Нужно по максимуму использовать помощь Европы, никаких колебаний больше быть не должно, только Европа, всё!
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04.03.2025 21:07 Ответить
Ми в процесі. А там дивись станеться "амєриканська весна" і комусь засунуть черенок лопати в дупу...
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04.03.2025 21:13 Ответить
Ретранслюєш путіна, кацапчик?
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04.03.2025 20:30 Ответить
Это тебе так соловьёв сказал или скабздеева?

Ты небось уже и кандидата себе приготовил, наверное януковоща?
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04.03.2025 20:45 Ответить
Я знаю что то бы не случилось в американской помощью,бутусов будет сидеть в телевизоре юТУБа и ******* что нам надо отдать США все.От Ядерного оружия до земли и недр.
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04.03.2025 22:51 Ответить
А помниться после встречи Зеленского и Трампа, Бутусов говорил что все это "Игра" и никто приостанавливать поставки оружия не будет)
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04.03.2025 23:27 Ответить
А в чому по суті претензії до Трампа? Так він хамовитий старий дід, але з іншого боку людина хоче зупинити цю жахливу війну так як може, чи у читачів цього форуму не має зараз на передовій дітей, батьків, близьких друзів? Ви розумієте, якщо Трампу це не вдасться, то Ваші рідні і близькі люди можуть ніколи не повернутися додому і згинути у багаторічних кривавих боях у полях Донбасу і Курської області?🙄
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05.03.2025 00:26 Ответить
Зупинка війни шляхом капітуляції жертви нападу?
Так за що три роки боролись?
...ясно, що пу готов віддати тр усі копалини на окупованих теренах України, щоб отримати юридичне визнання аннексії і навіть більше того, що поки контролює.
Це і є головним мотіватором для пу: добитися за підтримки тр як мінімум повністю 4х областей України + Крим. За цей подарунок від тр пу готовий щедро заплатити копалинами і всім, що є на фактично укр.землі да і на півночи расєї.
а тр нам буле казати що він великій миротворець, адже сам зайде на окуповані нині территорії і як казав маск, збудує в Бахмуті свій космодром, чим забезпечить "безпеку"...
Такі вони будуть "мирні" угоди від тр. По факту - капітуляція неньки, яку тр преподнесе пу на блюдечке з голубой кайомочкой в обмін на гроші, гроші(
А нам своє робить!
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05.03.2025 07:47 Ответить
Автору:

Юрію Бутусов,

ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ, тому,
будь ласка, подивіться відео "Сознание Трампа" (від 04.03.2025) на каналі Andrei Illarionov (Андрей Илларионов)
- https://www.youtube.com/watch?v=33O-G_kx9Ng

Будь ласка, зробіть це! Тому що ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО РОЗУМІТИ!
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05.03.2025 03:51 Ответить
Що робити Україні? Боротись!
Адже, пу назвав свої забаганки і від них він не відступе:4 обл.+ Крим+ роззброєння і скорочення ЗСУ, ніякої західної зброї+ москальські попи і руцкій - державна мова ...
За це він готов щедро заплатити тр ресурсами України.
Тобто, вовки будуть сити, а українці, дик вони ж лише м'ясо для людожера.
Не будуть українці м'ясом, ніколи!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Подяка дружнім народам і країнам за підтримку, розуміння хто є хто і солідарність.
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05.03.2025 08:17 Ответить
 
 