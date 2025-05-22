Миру очевидно, что именно Россия виновата в продолжении войны, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что именно РФ несет ответственность за продолжение войны, зато Украина готова к максимально быстрым шагам для ее завершения.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел длительное совещание с нашими военными. Главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны. О ситуации на нашем фронте, наши перспективы, наша активность, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Наш украинский интерес - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность России. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями. Я хочу поблагодарить всех наших воинов за стойкость, за реальные результаты. Благодарю и за дальнобойность, ребята", - рассказал Зеленский.

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