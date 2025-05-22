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Новости Видео Обращение Зеленского
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Миру очевидно, что именно Россия виновата в продолжении войны, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что именно РФ несет ответственность за продолжение войны, зато Украина готова к максимально быстрым шагам для ее завершения.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел длительное совещание с нашими военными. Главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны. О ситуации на нашем фронте, наши перспективы, наша активность, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Наш украинский интерес - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность России. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями. Я хочу поблагодарить всех наших воинов за стойкость, за реальные результаты. Благодарю и за дальнобойность, ребята", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с премьером Словении Голобом: Пригласил принять участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) обращение (762)


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Топ комментарии
+14
🤡 та йди вже нах...! вони знали про це ,коли тобі довбодятлу казали ,окопи рити ,а не шашликами розмахувати ! ти су* о невиліковний !!!
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22.05.2025 19:52
+11
Ой дбл..за що отаке недолуге українцям???
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22.05.2025 19:47
+10
Супер експерт, який запустив ворога в Україну, що закатав 500 мільярдів в асфальт і як показав час для того, щоб не випускали зброю і не мали чим відбиватися від ворога. І сьогодні, після 6-ти років односібного правління так і нічого не створив крім імперії брехні, обіцянок і звинувачення в усьому партнерів.
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22.05.2025 20:05
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Правила форума Совет форумчан
ти це своєму корєшу трампу донеси
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22.05.2025 19:42 Ответить
Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни, - Зеленський. У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що саме РФ несе відповідальність за продовження війни

Якщо світові очевидно, то нащо вкотре наголошувати?
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22.05.2025 19:45 Ответить
Не всім очевидно - он Тромб , наприклад , має сумніви
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22.05.2025 19:57 Ответить
От біда, виходить, мало Потужний його "на зую крутив"?
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22.05.2025 20:06 Ответить
И что, Тромб будет Зеленского слушать?
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22.05.2025 20:25 Ответить
щось же треба гундосити
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22.05.2025 20:09 Ответить
Світу також видно, хто нічого не зробив у своїй країні, яка йому довірила пост президента, щоб уникнути війни.
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22.05.2025 20:30 Ответить
Ой дбл..за що отаке недолуге українцям???
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22.05.2025 19:47 Ответить
Ні, довбню, це очевидно тільки Європі і то не всій!
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22.05.2025 19:47 Ответить
Так, адекватні люди і політики всього світу, знають, who is *****. Знають і неадеквати, штибу Орбана, Сі, Фіцо, і навіть Трамп знає. Але ніхто з адекватних не бере на себе сміливості оприлюднити істину штибу "Трамп, ти ***** брехливе"
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22.05.2025 19:49 Ответить
ТА ЦЕ ПІАР ну чіста для УКРАЇНЦІВ... Нехай виконає призив Порошенка, українців усіх абсолютно ПАРТНЕРІВ до об"єднання політичних сил а не до судів судами Портнова . Воно упорото продовжує наглюще вірити - я для партнерів , як немає кращого а для українців Я ПРОСТО ВИРОК -
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22.05.2025 20:08 Ответить
КНДР і БРСР - це теж частина світу.
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22.05.2025 19:49 Ответить
Так Світу похрін хто на кого напав , вибачте за цинізм ,може вже час спуститьсь на грішну землю і усвідомити , що Україна -не центр Всесвіту ,Світ існував і до 1991 року без України і існуватиме і далі .
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22.05.2025 19:50 Ответить
Усвідомили ... а далі що ?
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22.05.2025 19:58 Ответить
А нічого .
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22.05.2025 20:09 Ответить
"А далі - сонце, вихідні, шашлик..."
Слова нашого, прости господи, лідора...
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22.05.2025 20:29 Ответить
Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни
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22.05.2025 19:52 Ответить
🤡 та йди вже нах...! вони знали про це ,коли тобі довбодятлу казали ,окопи рити ,а не шашликами розмахувати ! ти су* о невиліковний !!!
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22.05.2025 19:52 Ответить
виллiковний. але цi лiки заборонeнi на територii УРСР. 🤓
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22.05.2025 19:56 Ответить
Провів тривалу нараду з нашими військовими.
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Це означає, що на цілий робочий день сотня військових, до того ж найвисокопоставленіших (з ними штабісти та інша обслуга, у нас же навіть той, хто комп'ютер штабом носить і від пилу протирає, має бути у званні не менше за майора), були відірвані від реальних справ

І що ж людина, яка навіть строкову службу відкосила, може військовим порадити?
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22.05.2025 19:54 Ответить
Але ракет не буде. Просирському вони не потрібні, мобікі потрібні, з бусіка одразу на Донбасс. Донатьте Стерненку на балістику та гіперзвук. Я вам нічого не должєн.
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22.05.2025 19:55 Ответить
працює наш зе!лідар.
сьомий рік, безвилазно працює!
раніше, я думав, україна, це зєлєнський.
як же, я помилявся!
світ, це зєлєнський.
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22.05.2025 19:55 Ответить
Не світ, а Всесвіт.
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22.05.2025 20:00 Ответить
Супер експерт, який запустив ворога в Україну, що закатав 500 мільярдів в асфальт і як показав час для того, щоб не випускали зброю і не мали чим відбиватися від ворога. І сьогодні, після 6-ти років односібного правління так і нічого не створив крім імперії брехні, обіцянок і звинувачення в усьому партнерів.
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22.05.2025 20:05 Ответить
Порожняк
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22.05.2025 20:07 Ответить
зеленський призначив керівником слідчої групи по Справах Майдану, прокурора, який переслідував майданівців, а зараз "кліпає" справи проти п'ятого президента... віват Зе!
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22.05.2025 20:10 Ответить
Видихлися специ в ОПі, повторюються, нічого нового придумати не здатні для відосиків
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22.05.2025 20:17 Ответить
Вечірній кралврал.
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22.05.2025 20:19 Ответить
Всім *****, окрім нас)
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22.05.2025 22:43 Ответить
 
 