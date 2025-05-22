Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що саме РФ несе відповідальність за продовження війни, натомість Україна готова до максимально швидких кроків для її завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів тривалу нараду з нашими військовими. Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість, за реальні результати. Дякую й за далекобійність, хлопці", - розповів Зеленський.

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