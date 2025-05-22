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Новини Відео Звернення Зеленського
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Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що саме РФ несе відповідальність за продовження війни, натомість Україна готова до максимально швидких кроків для її завершення.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів тривалу нараду з нашими військовими. Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, наша активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше. Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість, за реальні результати. Дякую й за далекобійність, хлопці", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24197) звернення (619)


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Топ коментарі
+14
🤡 та йди вже нах...! вони знали про це ,коли тобі довбодятлу казали ,окопи рити ,а не шашликами розмахувати ! ти су* о невиліковний !!!
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22.05.2025 19:52
+11
Ой дбл..за що отаке недолуге українцям???
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22.05.2025 19:47
+10
Супер експерт, який запустив ворога в Україну, що закатав 500 мільярдів в асфальт і як показав час для того, щоб не випускали зброю і не мали чим відбиватися від ворога. І сьогодні, після 6-ти років односібного правління так і нічого не створив крім імперії брехні, обіцянок і звинувачення в усьому партнерів.
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22.05.2025 20:05
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ти це своєму корєшу трампу донеси
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22.05.2025 19:42 Відповісти
Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни, - Зеленський. У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що саме РФ несе відповідальність за продовження війни

Якщо світові очевидно, то нащо вкотре наголошувати?
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22.05.2025 19:45 Відповісти
Не всім очевидно - он Тромб , наприклад , має сумніви
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22.05.2025 19:57 Відповісти
От біда, виходить, мало Потужний його "на зую крутив"?
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22.05.2025 20:06 Відповісти
И что, Тромб будет Зеленского слушать?
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22.05.2025 20:25 Відповісти
щось же треба гундосити
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22.05.2025 20:09 Відповісти
Світу також видно, хто нічого не зробив у своїй країні, яка йому довірила пост президента, щоб уникнути війни.
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22.05.2025 20:30 Відповісти
Ой дбл..за що отаке недолуге українцям???
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22.05.2025 19:47 Відповісти
Ні, довбню, це очевидно тільки Європі і то не всій!
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22.05.2025 19:47 Відповісти
Так, адекватні люди і політики всього світу, знають, who is *****. Знають і неадеквати, штибу Орбана, Сі, Фіцо, і навіть Трамп знає. Але ніхто з адекватних не бере на себе сміливості оприлюднити істину штибу "Трамп, ти ***** брехливе"
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22.05.2025 19:49 Відповісти
ТА ЦЕ ПІАР ну чіста для УКРАЇНЦІВ... Нехай виконає призив Порошенка, українців усіх абсолютно ПАРТНЕРІВ до об"єднання політичних сил а не до судів судами Портнова . Воно упорото продовжує наглюще вірити - я для партнерів , як немає кращого а для українців Я ПРОСТО ВИРОК -
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22.05.2025 20:08 Відповісти
КНДР і БРСР - це теж частина світу.
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22.05.2025 19:49 Відповісти
Так Світу похрін хто на кого напав , вибачте за цинізм ,може вже час спуститьсь на грішну землю і усвідомити , що Україна -не центр Всесвіту ,Світ існував і до 1991 року без України і існуватиме і далі .
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22.05.2025 19:50 Відповісти
Усвідомили ... а далі що ?
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22.05.2025 19:58 Відповісти
А нічого .
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22.05.2025 20:09 Відповісти
"А далі - сонце, вихідні, шашлик..."
Слова нашого, прости господи, лідора...
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22.05.2025 20:29 Відповісти
Світові очевидно, що саме Росія винна в продовженні війни
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22.05.2025 19:52 Відповісти
🤡 та йди вже нах...! вони знали про це ,коли тобі довбодятлу казали ,окопи рити ,а не шашликами розмахувати ! ти су* о невиліковний !!!
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22.05.2025 19:52 Відповісти
виллiковний. але цi лiки заборонeнi на територii УРСР. 🤓
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22.05.2025 19:56 Відповісти
Провів тривалу нараду з нашими військовими.
----------

Це означає, що на цілий робочий день сотня військових, до того ж найвисокопоставленіших (з ними штабісти та інша обслуга, у нас же навіть той, хто комп'ютер штабом носить і від пилу протирає, має бути у званні не менше за майора), були відірвані від реальних справ

І що ж людина, яка навіть строкову службу відкосила, може військовим порадити?
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22.05.2025 19:54 Відповісти
Але ракет не буде. Просирському вони не потрібні, мобікі потрібні, з бусіка одразу на Донбасс. Донатьте Стерненку на балістику та гіперзвук. Я вам нічого не должєн.
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22.05.2025 19:55 Відповісти
працює наш зе!лідар.
сьомий рік, безвилазно працює!
раніше, я думав, україна, це зєлєнський.
як же, я помилявся!
світ, це зєлєнський.
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22.05.2025 19:55 Відповісти
Не світ, а Всесвіт.
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22.05.2025 20:00 Відповісти
Супер експерт, який запустив ворога в Україну, що закатав 500 мільярдів в асфальт і як показав час для того, щоб не випускали зброю і не мали чим відбиватися від ворога. І сьогодні, після 6-ти років односібного правління так і нічого не створив крім імперії брехні, обіцянок і звинувачення в усьому партнерів.
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22.05.2025 20:05 Відповісти
Порожняк
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22.05.2025 20:07 Відповісти
зеленський призначив керівником слідчої групи по Справах Майдану, прокурора, який переслідував майданівців, а зараз "кліпає" справи проти п'ятого президента... віват Зе!
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22.05.2025 20:10 Відповісти
Видихлися специ в ОПі, повторюються, нічого нового придумати не здатні для відосиків
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22.05.2025 20:17 Відповісти
Вечірній кралврал.
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22.05.2025 20:19 Відповісти
Всім *****, окрім нас)
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22.05.2025 22:43 Відповісти
 
 