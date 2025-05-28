Бойцы ГУР МО десантируются с вертолетов и захватывают вражеские позиции. ВИДЕО

Бойцы ГУР Минобороны десантировались с нескольких вертолетов и провели успешную боевую операцию, захватив вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных действий украинских воинов опубликованы в соцсетях.

"На видео - ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины - воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций, "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков, виртуозная ликвидация оккупантов от мастеров FPV, эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда, работа водителей и боевых медиков в "красной зоне". Комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "Raven Group", которые входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Вооруженная борьба продолжается!" - отмечается в комментарии к записи.

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За время весенней операции, направленной на разрушение попыток российских оккупантов переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили около 600 вражеских подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ. Среди уничтоженной техники захватчиков - 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийские установки и 2 танка. Нанесены оккупантам потери личного состава - 439 убитыми и ранеными. Шестеро захватчиков взяты в плен.

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