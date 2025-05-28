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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Бойцы ГУР МО десантируются с вертолетов и захватывают вражеские позиции. ВИДЕО

Бойцы ГУР Минобороны десантировались с нескольких вертолетов и провели успешную боевую операцию, захватив вражеские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных действий украинских воинов опубликованы в соцсетях.

"На видео - ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины - воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций, "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков, виртуозная ликвидация оккупантов от мастеров FPV, эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда, работа водителей и боевых медиков в "красной зоне". Комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "Raven Group", которые входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Вооруженная борьба продолжается!" - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Дроны ГУР разбили военный поезд оккупантов на ВОТ в Запорожской области. ВИДЕО

За время весенней операции, направленной на разрушение попыток российских оккупантов переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили около 600 вражеских подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ. Среди уничтоженной техники захватчиков - 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийские установки и 2 танка. Нанесены оккупантам потери личного состава - 439 убитыми и ранеными. Шестеро захватчиков взяты в плен.

Смотрите: Авто с четырьмя "кадыровцами" взорвалось на оккупированной Херсонщине, все были ликвидированы, - ГУР

Автор: 

авиация (2839) бой (178) ГУР (455)


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Топ комментарии
+16
Черговим українським супергероям-респект...
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28.05.2025 11:44
+11
Чудове відео. Просто чудове
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28.05.2025 11:51
+11
Операція дуже захоплююча ,
подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.05.2025 11:52
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Черговим українським супергероям-респект...
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28.05.2025 11:44 Ответить
Занадто ризикована операція.
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28.05.2025 11:45 Ответить
Як воно бути свинокацапом?
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28.05.2025 12:07 Ответить
Чергий "закордонний патріот"?)
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28.05.2025 13:03 Ответить
Чудове відео. Просто чудове
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28.05.2025 11:51 Ответить
Операція дуже захоплююча ,
подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.05.2025 11:52 Ответить
навчання
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28.05.2025 12:04 Ответить
Вони давно у нас є.
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28.05.2025 13:50 Ответить
Тоді реально круто.
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28.05.2025 13:57 Ответить
"Сікорський повертається на Батьківщину"
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28.05.2025 12:10 Ответить
о це дійсно ПОТУЖНО!
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28.05.2025 12:21 Ответить
Може без хвастовства просто робити свою справу,кожен не лодацюга і не нарцис працюїчий не менше робе і не рисується
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28.05.2025 12:29 Ответить
Скільки хлопців за цю піар-акцію Муданова-Сцирського-Зє-йла лягло у землю?!!
Де почитати, пане Сергійй Яковенко?
Може, ти скажеш, с.ка?
Хлопці, памятайте!
Поки ви захищаєте Україну, Зє-рьмак та його шобла-***** дерибанить з швидкістю світла народне майно. Може так статися, що ви захищатимете майно пейсатих "слуг" іншого народу. Бо український народ повиздихає, поки ви його захищали.
Рятуйте Україну!
Не дайте Зє-сволоті розікрасти українське майно.
Вороги - москалі. Зє-йло - москальський ворог всередині країни.

Можете банити...
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28.05.2025 12:33 Ответить
А может такие как ты не будут перекладывать ответственность на других??? Сам чего не спасаешь украину ? По этому ваша страна скоро перестанет существовать, по этому военные и уходят в сзч,нахер им защищать таких как ты?? Нация вырожденцев,позорище.
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28.05.2025 12:45 Ответить
Ану, підніми руку! Побачу.
А краще познач фланг кулеметною чергою. Побачу і почую.
Я тебе з свого боку окопу не бачу.
То не nuzgu, шмаркля.
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28.05.2025 12:50 Ответить
Сомневаюсь что ты в окопе, номер личного оружия скажешь или хотя бы должность,звание и ВОС ??? Я свое отслужил, если и буду в войсках,то по ту сторону фронта. Вот только тебя убивать(если ты действительно военный) мне нет никакого интереса, а вот твоих тыловых ******** с радостью.
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28.05.2025 13:13 Ответить
Нє гоні бєса, чумаход. Може тобі ще своє по- батькові сказати?
Вас тут, кончених емігрантів, дох.я шляється.
І всім чогось треба.
"А ти *** у бєлкі бачив?"©
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28.05.2025 13:46 Ответить
Ну вот элементарно не можешь написать свою военно-учетную специальность, потому что тупой или у тебя ее никогда и не было. Воин ***** ))) Про маркировку боеприпасов тоже видимо нет смысла спрашивать... Живите дальше в своем зоопарке, каждый народ заслуживает своего правителя.
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28.05.2025 13:54 Ответить
Яких ***********?
5,45; 7,62; 9; 12,7; 14,5; 23; ,30, 45, 76, 85, 120, 122, 130, 152, 203мм- знаю
105,125мм- забув
Авіаційні, інженерні, морські - не знаю.
Про бластери, мечі джедаєв, ********** "зірки смерті" не питай.
Що ще?
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28.05.2025 14:52 Ответить
Расслабься и получай удовольствие как твоя страна уменьшается с каждым днем, потому что твои штребаны будут и дальше ныть про тцк,но никогда в армию не пойдут, даже операторами дронов.
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28.05.2025 15:00 Ответить
Пішов з рузьге корабльом.
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28.05.2025 15:04 Ответить
Ти чого,тупорилий кацапе сюди приліз?Це звичне лапотне бажання залізти без дозволу до чужої хати і наслідити лаптями в лайні по чужому паркету.
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28.05.2025 20:37 Ответить
А чому залучені люди, а не дрони? Люди дешевші за дронів?
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28.05.2025 12:53 Ответить
*******!!🇺🇦👍
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28.05.2025 12:56 Ответить
Слава Героям!
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28.05.2025 13:19 Ответить
Вибачте.
А як давно у нас Блекхоки на озброєнні?
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28.05.2025 13:44 Ответить
З лютого 2023 року. https://militarnyi.com/uk/news/bijtsi-gur-mo-pokazaly-trenuvannya-na-gelikopteri-black-hawk/ Тиц.
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28.05.2025 13:52 Ответить
Дякую. Круто.
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28.05.2025 13:58 Ответить
БУММММ
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28.05.2025 16:59 Ответить
Смерть кацапам!
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28.05.2025 17:44 Ответить
деяким москалям навіть життя подарували. Великодушно
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28.05.2025 22:07 Ответить
 
 