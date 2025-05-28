Бойцы ГУР МО десантируются с вертолетов и захватывают вражеские позиции. ВИДЕО
Бойцы ГУР Минобороны десантировались с нескольких вертолетов и провели успешную боевую операцию, захватив вражеские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных действий украинских воинов опубликованы в соцсетях.
"На видео - ключевые эпизоды боевой миссии "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины - воздушный десант, штурм и зачистка вражеских позиций, "огненные" кадры от артиллеристов и минометчиков, виртуозная ликвидация оккупантов от мастеров FPV, эпизоды диверсий в тылу врага: засада, уничтожение, пополнение обменного фонда, работа водителей и боевых медиков в "красной зоне". Комплексную операцию осуществляют воины подразделений "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибирский Батальон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "Raven Group", которые входят в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Вооруженная борьба продолжается!" - отмечается в комментарии к записи.
За время весенней операции, направленной на разрушение попыток российских оккупантов переправиться через Оскол и расширить плацдарм на правом берегу реки, спецназовцы военной разведки уничтожили и поразили около 600 вражеских подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ. Среди уничтоженной техники захватчиков - 49 гаубиц и пушек, 17 автомобилей и мотоциклов, 3 лодки, 2 артиллерийские установки и 2 танка. Нанесены оккупантам потери личного состава - 439 убитыми и ранеными. Шестеро захватчиков взяты в плен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Де почитати, пане Сергійй Яковенко?
Може, ти скажеш, с.ка?
Хлопці, памятайте!
Поки ви захищаєте Україну, Зє-рьмак та його шобла-***** дерибанить з швидкістю світла народне майно. Може так статися, що ви захищатимете майно пейсатих "слуг" іншого народу. Бо український народ повиздихає, поки ви його захищали.
Рятуйте Україну!
Не дайте Зє-сволоті розікрасти українське майно.
Вороги - москалі. Зє-йло - москальський ворог всередині країни.
Можете банити...
А краще познач фланг кулеметною чергою. Побачу і почую.
Я тебе з свого боку окопу не бачу.
То не nuzgu, шмаркля.
Вас тут,
конченихемігрантів, дох.я шляється.
І всім чогось треба.
"А ти *** у бєлкі бачив?"©
5,45; 7,62; 9; 12,7; 14,5; 23; ,30, 45, 76, 85, 120, 122, 130, 152, 203мм- знаю
105,125мм- забув
Авіаційні, інженерні, морські - не знаю.
Про бластери, мечі джедаєв, ********** "зірки смерті" не питай.
Що ще?
А як давно у нас Блекхоки на озброєнні?