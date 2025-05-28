Бійці ГУР МО десантуються із вертольотів та захоплюють ворожі позиції. ВIДЕО
Бійці ГУР Міноборони десантувалися із кількох вертольотів та провели успішну бойову операцію, захопивши ворожі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних дій українських воїнів опубліковані у соцмережах.
"На відео ключові епізоди бойової місії "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України - повітряний десант, штурм і зачистка ворожих позицій, "вогненні" кадри від артилеристів та мінометників, віртуозна ліквідація окупантів від майстрів FPV, епізоди диверсій в тилу ворога: засідка, знищення, поповнення обмінного фонду, робота водіїв та бойових медиків у "червоній зоні". Комплексну операцію здійснюють воїни підрозділів "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "Raven Group", які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Збройна боротьба триває!", - зазначається у коментарі до запису.
За час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ. Серед знищеної техніки загарбників - 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, 3 човни, 2 артилерійські установки та 2 танки. Завдані окупантам втрати особового складу - 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон.
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подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Де почитати, пане Сергійй Яковенко?
Може, ти скажеш, с.ка?
Хлопці, памятайте!
Поки ви захищаєте Україну, Зє-рьмак та його шобла-***** дерибанить з швидкістю світла народне майно. Може так статися, що ви захищатимете майно пейсатих "слуг" іншого народу. Бо український народ повиздихає, поки ви його захищали.
Рятуйте Україну!
Не дайте Зє-сволоті розікрасти українське майно.
Вороги - москалі. Зє-йло - москальський ворог всередині країни.
Можете банити...
А краще познач фланг кулеметною чергою. Побачу і почую.
Я тебе з свого боку окопу не бачу.
То не nuzgu, шмаркля.
Вас тут,
конченихемігрантів, дох.я шляється.
І всім чогось треба.
"А ти *** у бєлкі бачив?"©
5,45; 7,62; 9; 12,7; 14,5; 23; ,30, 45, 76, 85, 120, 122, 130, 152, 203мм- знаю
105,125мм- забув
Авіаційні, інженерні, морські - не знаю.
Про бластери, мечі джедаєв, ********** "зірки смерті" не питай.
Що ще?
А як давно у нас Блекхоки на озброєнні?