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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Бійці ГУР МО десантуються із вертольотів та захоплюють ворожі позиції. ВIДЕО

Бійці ГУР Міноборони десантувалися із кількох вертольотів та провели успішну бойову операцію, захопивши ворожі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних дій українських воїнів опубліковані у соцмережах.

"На відео ключові епізоди бойової місії "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України - повітряний десант, штурм і зачистка ворожих позицій, "вогненні" кадри від артилеристів та мінометників, віртуозна ліквідація окупантів від майстрів FPV, епізоди диверсій в тилу ворога: засідка, знищення, поповнення обмінного фонду, робота водіїв та бойових медиків у "червоній зоні". Комплексну операцію здійснюють воїни підрозділів "Юнгер", "РДК", "Братство", "Nobody", "Стугна", "Химера", "Paragon", "БДК", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", "Art Division", "First Line", "Raven Group", які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Збройна боротьба триває!", - зазначається у коментарі до запису.

Також дивіться: Дрони ГУР розтрощили військовий потяг окупантів на ТОТ у Запорізькій області. ВIДЕО

За час весняної операції, спрямованої на руйнацію спроб російських окупантів переправитися через Оскіл та розширити плацдарм на правому березі річки, спецпризначенці воєнної розвідки знищили та уразили близько 600 ворожих підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ. Серед знищеної техніки загарбників - 49 гаубиць і гармат, 17 автомобілів і мотоциклів, 3 човни, 2 артилерійські установки та 2 танки. Завдані окупантам втрати особового складу - 439 вбитими та пораненими. Шестеро загарбників взято в полон.

Дивіться: Авто із чотирма "кадирівцями" вибухнуло на окупованій Херсонщині, всіх було ліквідовано, - ГУР

Автор: 

авіація (4149) бій (176) ГУР (531)


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Топ коментарі
+16
Черговим українським супергероям-респект...
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28.05.2025 11:44
+11
Чудове відео. Просто чудове
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28.05.2025 11:51
+11
Операція дуже захоплююча ,
подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.05.2025 11:52
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Черговим українським супергероям-респект...
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28.05.2025 11:44 Відповісти
Занадто ризикована операція.
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28.05.2025 11:45 Відповісти
Як воно бути свинокацапом?
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28.05.2025 12:07 Відповісти
Чергий "закордонний патріот"?)
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28.05.2025 13:03 Відповісти
Чудове відео. Просто чудове
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28.05.2025 11:51 Відповісти
Операція дуже захоплююча ,
подяка нашим Воінам і респект !!👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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28.05.2025 11:52 Відповісти
навчання
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28.05.2025 12:04 Відповісти
Вони давно у нас є.
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28.05.2025 13:50 Відповісти
Тоді реально круто.
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28.05.2025 13:57 Відповісти
"Сікорський повертається на Батьківщину"
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28.05.2025 12:10 Відповісти
о це дійсно ПОТУЖНО!
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28.05.2025 12:21 Відповісти
Може без хвастовства просто робити свою справу,кожен не лодацюга і не нарцис працюїчий не менше робе і не рисується
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28.05.2025 12:29 Відповісти
Скільки хлопців за цю піар-акцію Муданова-Сцирського-Зє-йла лягло у землю?!!
Де почитати, пане Сергійй Яковенко?
Може, ти скажеш, с.ка?
Хлопці, памятайте!
Поки ви захищаєте Україну, Зє-рьмак та його шобла-***** дерибанить з швидкістю світла народне майно. Може так статися, що ви захищатимете майно пейсатих "слуг" іншого народу. Бо український народ повиздихає, поки ви його захищали.
Рятуйте Україну!
Не дайте Зє-сволоті розікрасти українське майно.
Вороги - москалі. Зє-йло - москальський ворог всередині країни.

Можете банити...
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28.05.2025 12:33 Відповісти
А может такие как ты не будут перекладывать ответственность на других??? Сам чего не спасаешь украину ? По этому ваша страна скоро перестанет существовать, по этому военные и уходят в сзч,нахер им защищать таких как ты?? Нация вырожденцев,позорище.
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28.05.2025 12:45 Відповісти
Ану, підніми руку! Побачу.
А краще познач фланг кулеметною чергою. Побачу і почую.
Я тебе з свого боку окопу не бачу.
То не nuzgu, шмаркля.
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28.05.2025 12:50 Відповісти
Сомневаюсь что ты в окопе, номер личного оружия скажешь или хотя бы должность,звание и ВОС ??? Я свое отслужил, если и буду в войсках,то по ту сторону фронта. Вот только тебя убивать(если ты действительно военный) мне нет никакого интереса, а вот твоих тыловых ******** с радостью.
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28.05.2025 13:13 Відповісти
Нє гоні бєса, чумаход. Може тобі ще своє по- батькові сказати?
Вас тут, кончених емігрантів, дох.я шляється.
І всім чогось треба.
"А ти *** у бєлкі бачив?"©
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28.05.2025 13:46 Відповісти
Ну вот элементарно не можешь написать свою военно-учетную специальность, потому что тупой или у тебя ее никогда и не было. Воин ***** ))) Про маркировку боеприпасов тоже видимо нет смысла спрашивать... Живите дальше в своем зоопарке, каждый народ заслуживает своего правителя.
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28.05.2025 13:54 Відповісти
Яких ***********?
5,45; 7,62; 9; 12,7; 14,5; 23; ,30, 45, 76, 85, 120, 122, 130, 152, 203мм- знаю
105,125мм- забув
Авіаційні, інженерні, морські - не знаю.
Про бластери, мечі джедаєв, ********** "зірки смерті" не питай.
Що ще?
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28.05.2025 14:52 Відповісти
Расслабься и получай удовольствие как твоя страна уменьшается с каждым днем, потому что твои штребаны будут и дальше ныть про тцк,но никогда в армию не пойдут, даже операторами дронов.
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28.05.2025 15:00 Відповісти
Пішов з рузьге корабльом.
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28.05.2025 15:04 Відповісти
Ти чого,тупорилий кацапе сюди приліз?Це звичне лапотне бажання залізти без дозволу до чужої хати і наслідити лаптями в лайні по чужому паркету.
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28.05.2025 20:37 Відповісти
А чому залучені люди, а не дрони? Люди дешевші за дронів?
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28.05.2025 12:53 Відповісти
*******!!🇺🇦👍
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28.05.2025 12:56 Відповісти
Слава Героям!
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28.05.2025 13:19 Відповісти
Вибачте.
А як давно у нас Блекхоки на озброєнні?
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28.05.2025 13:44 Відповісти
З лютого 2023 року. https://militarnyi.com/uk/news/bijtsi-gur-mo-pokazaly-trenuvannya-na-gelikopteri-black-hawk/ Тиц.
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28.05.2025 13:52 Відповісти
Дякую. Круто.
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28.05.2025 13:58 Відповісти
БУММММ
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28.05.2025 16:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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28.05.2025 17:44 Відповісти
 
 