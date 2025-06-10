Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой, - Зеленский о российских обстрелах. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал заставить Россию прекратить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио.

Сегодняшний российский удар повредил обычные жилые дома в разных регионах Украины. В Одессе был поврежден роддом, значительные потери на Одесской киностудии - десятилетия истории. В столице была повреждена даже София Киевская - из-за взрывной волны обвалилась часть фасада собора. Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии - это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования, больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо - весь мир выиграет от принуждения России к миру", - призвал Зеленский.

Читайте: Удар РФ по Одессе: поврежден местный Госархив