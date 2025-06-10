Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой, - Зеленский о российских обстрелах. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский призвал заставить Россию прекратить войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Чем дольше длится эта война на нашей земле, тем больше изменятся технологии боевых действий и тем больше для всех возрастет угроза. На это надо реагировать сейчас, а не тогда, когда тысячи усовершенствованных "шахедов" и баллистических ракет начнут угрожать Сеулу и Токио.
Сегодняшний российский удар повредил обычные жилые дома в разных регионах Украины. В Одессе был поврежден роддом, значительные потери на Одесской киностудии - десятилетия истории. В столице была повреждена даже София Киевская - из-за взрывной волны обвалилась часть фасада собора. Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии - это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой. И именно катастрофы являются смыслом их существования, больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо - весь мир выиграет от принуждения России к миру", - призвал Зеленский.
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Вова - ніби ти не знав? Адже пів-життя крутив дупою у мацкві.
Вони таки біснуваті - але як назвати п*******а з шашличками та асфальтом?
Через 80 років, згадалось - виття кацапського Шахєда/Гєрані.
тим довше ти, зе!гніда, необраний виконуючий обов'язки!
цієї ночі кияни з переляканими дітьми ховалися у ванних, тому що перділо в небі всю ніч.
а рано вранці, весь київ затягнуло чорним димом!
а ти, кончений зе!гундос, насипаєш полум'яними гаслами, і брешеш брешеш брешеш. твої холуї крадуть крадуть крадуть.
коли, ****, буде нищівна атака на новоросійськ, ростов? коли знову запалають нпз? коли, зе!бл...діна, даси наказ палити москву, балістикою?
Говорят уже дней десять в Польше
https://youtu.be/SBa0Im2NGMk?si=eRTcI-JcVu4-Uxft
У Павлограді стартував ремонт доріг: що вже зроблено?
А може "зміняться технології ВЕДЕННЯ бойових дій"? Бо "технологія бойових дій" це всього лише знищення супротивника/ворога при боєзіткненні. Хоча для чотириразового ухилянта і такого саме оточення янєлоха - "какая разніца?". (різниця в цих поняттях більша, але то довго писати, але, сподіваюсь, і цього вистачить)
Я вже шостий рік наголошую, що оте найвеличніше зовсім не розуміє мізками те, що озвучує ротом - мізків або немає, або вони майже повністю знищені "ангельским пилом" (воно ж "аргентиньска диппошта", воно ж "торгівельні домовленості з Афганістаном", воно ж "дари полів Чуйської долини", воно ж....)
ОБРАННЯ НОВОГО ГОЛОСИ БЕБ: ОПРИЛЮДНЕНО ЛИСТ ВІД СБУ, ЯКИЙ СТАВ ПРИЧИНОЮ ЗРИВУ КОНКУРСУ- ДТ
Депутат Железняк зауважує, що в листі СБУ не вимагають зупинити співбесіди, а говорять, що потрібен час на перевірку.
"Чомусь ігнорують свою попередню спецперевірку, яку вже надіслали в Секретаріат КМУ. Підписує особисто Малюк. Знаючи внутрішню кухню Банкової - команду йому може дати лише дві особи, і це точно не рівень заступника ОП", - наголошує народний обранець.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-ostatochno-zirvano-troje-chleniv-komisiji-ne-prijshli-na-zasidannja-bohuslavets.html Конкурс на посаду директора БЕБ остаточно зірвано, троє членів комісії не прийшли на засідання - Богуславець
Раніше повідомлялось, що команда ОП зірвала останній етап конкурсу на голову БЕБ і одразу "кинула" МВФ, ЄС та G7.
Зрозуміло що до "червоної кнопки" нам далеко, а ось що заважає наклепати таких же аналогів (й навіть крутіше) "шахедів"; саботаж, корупція, зрада, чи повна некомпетентність міністрів Міноборони та Мінстратєгпрому яких призначав такий же некомпетентний персонаж цього відео.. Коли все зміниться в кращій бік, бік адекватних відповідей які будуть реально руйнувати кацапську інфраструктуру та оборонни об'єкти? Вже давно прийшов час відмовитися від вечірньої "квартальної гри".
Чи так і буде далі "пан зе" біснуватися в вечірніх відосиках..