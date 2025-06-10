Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою, - Зеленський про російські обстріли. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський закликав примусити Росію припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо.

Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки у різних регіонах України. В Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. У столиці була пошкоджена навіть Софія Київська – через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто справді знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування, більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру", - закликав Зеленський.

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