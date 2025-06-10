Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою, - Зеленський про російські обстріли. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський закликав примусити Росію припинити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо.
Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки у різних регіонах України. В Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. У столиці була пошкоджена навіть Софія Київська – через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто справді знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування, більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру", - закликав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Вова - ніби ти не знав? Адже пів-життя крутив дупою у мацкві.
Вони таки біснуваті - але як назвати п*******а з шашличками та асфальтом?
Через 80 років, згадалось - виття кацапського Шахєда/Гєрані.
тим довше ти, зе!гніда, необраний виконуючий обов'язки!
цієї ночі кияни з переляканими дітьми ховалися у ванних, тому що перділо в небі всю ніч.
а рано вранці, весь київ затягнуло чорним димом!
а ти, кончений зе!гундос, насипаєш полум'яними гаслами, і брешеш брешеш брешеш. твої холуї крадуть крадуть крадуть.
коли, ****, буде нищівна атака на новоросійськ, ростов? коли знову запалають нпз? коли, зе!бл...діна, даси наказ палити москву, балістикою?
Говорят уже дней десять в Польше
https://youtu.be/SBa0Im2NGMk?si=eRTcI-JcVu4-Uxft
У Павлограді стартував ремонт доріг: що вже зроблено?
А може "зміняться технології ВЕДЕННЯ бойових дій"? Бо "технологія бойових дій" це всього лише знищення супротивника/ворога при боєзіткненні. Хоча для чотириразового ухилянта і такого саме оточення янєлоха - "какая разніца?". (різниця в цих поняттях більша, але то довго писати, але, сподіваюсь, і цього вистачить)
Я вже шостий рік наголошую, що оте найвеличніше зовсім не розуміє мізками те, що озвучує ротом - мізків або немає, або вони майже повністю знищені "ангельским пилом" (воно ж "аргентиньска диппошта", воно ж "торгівельні домовленості з Афганістаном", воно ж "дари полів Чуйської долини", воно ж....)
ОБРАННЯ НОВОГО ГОЛОСИ БЕБ: ОПРИЛЮДНЕНО ЛИСТ ВІД СБУ, ЯКИЙ СТАВ ПРИЧИНОЮ ЗРИВУ КОНКУРСУ- ДТ
Депутат Железняк зауважує, що в листі СБУ не вимагають зупинити співбесіди, а говорять, що потрібен час на перевірку.
"Чомусь ігнорують свою попередню спецперевірку, яку вже надіслали в Секретаріат КМУ. Підписує особисто Малюк. Знаючи внутрішню кухню Банкової - команду йому може дати лише дві особи, і це точно не рівень заступника ОП", - наголошує народний обранець.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-ostatochno-zirvano-troje-chleniv-komisiji-ne-prijshli-na-zasidannja-bohuslavets.html Конкурс на посаду директора БЕБ остаточно зірвано, троє членів комісії не прийшли на засідання - Богуславець
Раніше повідомлялось, що команда ОП зірвала останній етап конкурсу на голову БЕБ і одразу "кинула" МВФ, ЄС та G7.
Зрозуміло що до "червоної кнопки" нам далеко, а ось що заважає наклепати таких же аналогів (й навіть крутіше) "шахедів"; саботаж, корупція, зрада, чи повна некомпетентність міністрів Міноборони та Мінстратєгпрому яких призначав такий же некомпетентний персонаж цього відео.. Коли все зміниться в кращій бік, бік адекватних відповідей які будуть реально руйнувати кацапську інфраструктуру та оборонни об'єкти? Вже давно прийшов час відмовитися від вечірньої "квартальної гри".
Чи так і буде далі "пан зе" біснуватися в вечірніх відосиках..