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Новини Відео Звернення Зеленського
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Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою, - Зеленський про російські обстріли. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський закликав примусити Росію припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо.

Сьогоднішній російський удар пошкодив звичайні житлові будинки у різних регіонах України. В Одесі був пошкоджений пологовий будинок, значні втрати на Одеській кіностудії – десятиліття історії. У столиці була пошкоджена навіть Софія Київська – через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору. Для всіх людей, хто справді знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування, більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру", - закликав Зеленський.

Читайте: Удар РФ по Одесі: пошкоджено місцевий Держархів

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) звернення (628) обстріл (29262)


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Топ коментарі
+6
Гроші на це давно вкрали патужні менеджери на чолі з єлдаком, а проклятий трумп більше не дає.
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10.06.2025 20:30 Відповісти
+6
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10.06.2025 20:31 Відповісти
+5
Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою

Вова - ніби ти не знав? Адже пів-життя крутив дупою у мацкві.
Вони таки біснуваті - але як назвати п*******а з шашличками та асфальтом?
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10.06.2025 20:22 Відповісти
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Може хоч один схожий обстріл по Брянську ,наприклад?Просто побачити реакцію.
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10.06.2025 20:21 Відповісти
Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою

Вова - ніби ти не знав? Адже пів-життя крутив дупою у мацкві.
Вони таки біснуваті - але як назвати п*******а з шашличками та асфальтом?
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10.06.2025 20:22 Відповісти
Любімий вождь?
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10.06.2025 20:29 Відповісти
Ти б краще за аналогією з кацапами зайнявся організацією декількох кілець ППО навколо Києва, Харкова, Одеси і в прикордонних до росії областях замість декількох пікапів, які стріляють по шахедам прямо в центрі міста. Інакше міста мільйонники скоро будуть виглядати як Газа.
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10.06.2025 20:28 Відповісти
Гроші на це давно вкрали патужні менеджери на чолі з єлдаком, а проклятий трумп більше не дає.
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10.06.2025 20:30 Відповісти
А навіщо це йому треба? А ні йому, а ні його родині нічого не загрожує, бо він у бункері, а родина за кордоном. Вся нерухомість та активи теж за кордоном.
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10.06.2025 21:24 Відповісти
Колись в совєтських фільмах «про войну», самими крутим кадрами було виття пікіруючого бомбардувальника Junkers Ju 88.
Через 80 років, згадалось - виття кацапського Шахєда/Гєрані.
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10.06.2025 20:29 Відповісти
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10.06.2025 20:31 Відповісти
А хіба його виборці вимагють цього?
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10.06.2025 20:36 Відповісти
Що довше триває ця війна

тим довше ти, зе!гніда, необраний виконуючий обов'язки!
цієї ночі кияни з переляканими дітьми ховалися у ванних, тому що перділо в небі всю ніч.
а рано вранці, весь київ затягнуло чорним димом!
а ти, кончений зе!гундос, насипаєш полум'яними гаслами, і брешеш брешеш брешеш. твої холуї крадуть крадуть крадуть.
коли, ****, буде нищівна атака на новоросійськ, ростов? коли знову запалають нпз? коли, зе!бл...діна, даси наказ палити москву, балістикою?
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10.06.2025 20:33 Відповісти
Цей зелений виродок вже відверто нікого не боячись здає Україну ворогу. Шоб він вже здох скоріше цей гадьониш....
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10.06.2025 21:41 Відповісти
А где он есть со своими видосиками?
Говорят уже дней десять в Польше
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10.06.2025 20:35 Відповісти
Кацапи вже на межі Дніпропетровської обл. і продовжкють наступ, а смарагдова шобла, як крала так і краде. Не відстають від столичних злодюг і місцеві злодюжки. Наприклад, влада м. Павлоград замість того, щоб будувати укріплення, будують .... дороги, Карл, знову дороги. Це щоб кацапським танкам було простіше захопити єдиний в Україні завод по виготовлення вибухівки і ракетного палива? Зрізається товстий шар доволі добротного асфальту, а замість нього кладуть новенький шар. Це вже класика.
https://youtu.be/SBa0Im2NGMk?si=eRTcI-JcVu4-Uxft
У Павлограді стартував ремонт доріг: що вже зроблено?
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10.06.2025 20:41 Відповісти
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10.06.2025 20:43 Відповісти
А він-з фотосиками і відосиками.
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10.06.2025 20:44 Відповісти
А ти бери собачій хер, що отримав від США за ресурси, та відбивай ним ракети та шахеди.
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10.06.2025 20:44 Відповісти
А от тут спічрайтер недопрацював! Як це "...зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза..." (Джерело: https://censor.net/ua/v3557190)
А може "зміняться технології ВЕДЕННЯ бойових дій"? Бо "технологія бойових дій" це всього лише знищення супротивника/ворога при боєзіткненні. Хоча для чотириразового ухилянта і такого саме оточення янєлоха - "какая разніца?". (різниця в цих поняттях більша, але то довго писати, але, сподіваюсь, і цього вистачить)
Я вже шостий рік наголошую, що оте найвеличніше зовсім не розуміє мізками те, що озвучує ротом - мізків або немає, або вони майже повністю знищені "ангельским пилом" (воно ж "аргентиньска диппошта", воно ж "торгівельні домовленості з Афганістаном", воно ж "дари полів Чуйської долини", воно ж....)
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10.06.2025 20:46 Відповісти
оте все, що ти перерахував знизу то не воно ж...., то все різні речовини, може він їм міксує, або по черзі вживає, то вже інша справа.
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10.06.2025 22:09 Відповісти
Не треба чекати від вави неможливого, його спроможність обмежена читанням текстів і висловлювання завчених фраз
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10.06.2025 20:52 Відповісти
ВОВКА - вибери нарешті керівника БЕБ НЕ ДЛЯ МАРОДЕРНІ!! ти зміг сдєлать ПАВУТИНУ зроби чесне БЕБ - якась не поняітка й там й там СБУ харошая і Єрмаковская?

ОБРАННЯ НОВОГО ГОЛОСИ БЕБ: ОПРИЛЮДНЕНО ЛИСТ ВІД СБУ, ЯКИЙ СТАВ ПРИЧИНОЮ ЗРИВУ КОНКУРСУ- ДТ
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10.06.2025 20:59 Відповісти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-novoho-holosi-beb-opriljudneno-list-vid-sbu-jakij-stav-prichinoju-zrivu-konkursu.html https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-novoho-holosi-beb-opriljudneno-list-vid-sbu-jakij-stav-prichinoju-zrivu-

Депутат Железняк зауважує, що в листі СБУ не вимагають зупинити співбесіди, а говорять, що потрібен час на перевірку.

"Чомусь ігнорують свою попередню спецперевірку, яку вже надіслали в Секретаріат КМУ. Підписує особисто Малюк. Знаючи внутрішню кухню Банкової - команду йому може дати лише дві особи, і це точно не рівень заступника ОП", - наголошує народний обранець.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/konkurs-na-posadu-direktora-beb-ostatochno-zirvano-troje-chleniv-komisiji-ne-prijshli-na-zasidannja-bohuslavets.html Конкурс на посаду директора БЕБ остаточно зірвано, троє членів комісії не прийшли на засідання - Богуславець

Раніше повідомлялось, що команда ОП зірвала останній етап конкурсу на голову БЕБ і одразу "кинула" МВФ, ЄС та G7.
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10.06.2025 21:01 Відповісти
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10.06.2025 21:04 Відповісти
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10.06.2025 21:06 Відповісти
"Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою"..
Зрозуміло що до "червоної кнопки" нам далеко, а ось що заважає наклепати таких же аналогів (й навіть крутіше) "шахедів"; саботаж, корупція, зрада, чи повна некомпетентність міністрів Міноборони та Мінстратєгпрому яких призначав такий же некомпетентний персонаж цього відео.. Коли все зміниться в кращій бік, бік адекватних відповідей які будуть реально руйнувати кацапську інфраструктуру та оборонни об'єкти? Вже давно прийшов час відмовитися від вечірньої "квартальної гри".
Чи так і буде далі "пан зе" біснуватися в вечірніх відосиках..
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10.06.2025 21:31 Відповісти
******* одне - а робить навпаки.дятел фсбешний.
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10.06.2025 21:42 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять"
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10.06.2025 21:58 Відповісти
Устроїло собі гастролі квартала
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10.06.2025 22:13 Відповісти
Гра на публіку!Щоб ти здох ПРОКЛЯТИЙ!
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10.06.2025 22:22 Відповісти
 
 