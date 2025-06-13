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Сенатора Падилью силой вывели с брифинга министра внутренней безопасности. ВИДЕО

В США члена Сената от Калифорнии Алекса Падилью (Демократическая партия. - Ред.) задержали, когда тот пытался задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ноэм выступала в Лос-Анджелесе, где после массовых акций против антимиграционных рейдов были привлечены к охране общественного порядка Национальная гвардия и морская пехота.

Падилья пытался прервать ее выступление и задать вопрос, однако ему не дали этого сделать, вытолкнув из помещения и поставив на колени.

Секретная служба США, которая охраняет первых лиц государства, задержала его.

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Ноэм сказала журналистам, что после брифинга постарается поговорить с Падильей, но назвала его вмешательство в ее выступление неприемлемым.

"Я даже не знакома с этим сенатором. Он не просил о встрече со мной и не просил поговорить со мной. Я поговорю с ним, посещу его и узнаю, что его действительно беспокоит", - сказала она.

52-летний сенатор шесть лет был государственным сектатором Калифорнии. Он заявил, что был на брифинге, чтобы контролировать исполнительную власть со стороны законодательной.

"Если эта администрация отвечает так на вопрос сенатора, вы можете себе представить, как они действуют с сельскохозяйственными рабочими, поварами и чернорабочими", - сказал он.

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задержание (6690) США (27195)


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Топ комментарии
+11
Трамп, з групою дивних осіб у його оточенні, вчергове обгадилися в США, як і з терористичним захопленням Конгресу США !!
Титанік, рухається до свого айсбергу! Музика грає…
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13.06.2025 08:59 Ответить
+8
Демократія у всій красі
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13.06.2025 08:54 Ответить
+8
"Вийди звідси,розбійник"!Це ж вже було?!
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13.06.2025 09:10 Ответить
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Демократія у всій красі
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13.06.2025 08:54 Ответить
от тільки не треба з хворої на здорову.
сьогодні США не є демократією, сьогодні це трампівський авторитаризм.
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13.06.2025 09:18 Ответить
На коліна! - як сцарю/Трампу/ - чолобитну подаєш?!
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13.06.2025 08:57 Ответить
"Новиє літца" встановлюють "новиє порядки"?
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13.06.2025 09:07 Ответить
У США демократія якась не дуже демократична - паростки авторитаризму
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13.06.2025 09:15 Ответить
Відкрий книгу Хаггарда, "Алан Квотермейн", і прочитай написану ним власноручно, передмову... Багато цікавого зустрінеш...
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13.06.2025 09:22 Ответить
Давненько я не брав книг до рук - дякую за вказівку
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13.06.2025 09:24 Ответить
Вона дуже республіканська…
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13.06.2025 09:42 Ответить
Трамп, з групою дивних осіб у його оточенні, вчергове обгадилися в США, як і з терористичним захопленням Конгресу США !!
Титанік, рухається до свого айсбергу! Музика грає…
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13.06.2025 08:59 Ответить
Він той айсберг вже зустрів по ходу коли трампа обрали! Але музика грає, ваша правда.
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13.06.2025 09:31 Ответить
Видно руку наставника з кремля...
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13.06.2025 09:01 Ответить
Найкраще рішення - імпічмент трампу
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13.06.2025 09:01 Ответить
Ви ще запропонуйте Єдиній Росії оголосити імпічмент путлєру. І ця аналогія, цілком співставна - адже і Єдро і республіканська партія, на сьогодні це вірне воїнство обох цих вилупків.
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13.06.2025 09:19 Ответить
Тикнути це в мордяку обамі, та і Байдену також! Допустити до влади, людину з 34 на кримінальними справами, та ще і педофіла… Демократи - такі демократи!
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13.06.2025 09:01 Ответить
Зараз це нагадує Україну, яка в 2010 обрала "двічі несудимого" Наслідки тривають
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13.06.2025 09:05 Ответить
В 2019.
Міністр Оборони - тьолка типу: «Рабочая сос-на».
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13.06.2025 09:14 Ответить
Перш ніж комусь дорікати та повчати подивися,на вибори вУкраїні 2010р та 2019р
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13.06.2025 09:11 Ответить
Поколєніє you tube.
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13.06.2025 09:16 Ответить
Вибачте, але не потрібно дорікати тим, хто підтримував в країні демократичні процеси, при яких кожен має право бути обраним. Дорікати потрібно тим, хто обрав у владу засудженого гвалтівника та педофіла.
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13.06.2025 09:16 Ответить
Вона не знайома із сенатором... тобто війська ввела у штат, а із сенатором цього штату навіть не познайомилась. Ну звісно. Дурепа.
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13.06.2025 09:06 Ответить
у кожного недодиктатора є своя МандЄль.. а зелена чи червона - та какая в дупу разніца..
понаобирали, блін, вже майже по усьому Світі, блдство та мародерство державного рівня..
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13.06.2025 09:28 Ответить
Кто не понял кто такой трамп, то гляньте на его команду, трамп рассист 100%, штатами должны управлять белые, остальные должны подчиниться!
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13.06.2025 09:09 Ответить
"Вийди звідси,розбійник"!Це ж вже було?!
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13.06.2025 09:10 Ответить
Нічого нового не побачив,те саме спостерігалось,тай спостерігається в нас. ДЕБІЛИ при владі!!!
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13.06.2025 09:13 Ответить
Це просто був тест щодо одягання наручників на політичних опонентів. Якщо суспільство це з'їсть, то ймовірно через якийсь час ми побачимо штурм Капітолію морською піхотою, та відправку членів демократичної партій в Гуантанамо. А потім залишається лише продовжити перейменування - Вашингтон на Санкт-Трампбург, а США на Республіканська Імперія Донні. І звісно прапор перекрасити в рудий колір.
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13.06.2025 09:14 Ответить
Яка гарна міністерка. Видно що розбирається у внутрішніх справах.
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13.06.2025 09:17 Ответить
Там Маск с Бессентом побилися у Білому домі. А тут якогось сенатора вивели з пресухи...
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13.06.2025 09:17 Ответить
У середині квітня Маск і Бессент прийшли до Овального кабінету, щоб викласти свої аргументи щодо кандидатури на посаду голови Податкового управління. Трамп вирішив підтримати вибір Бессента. Вперше про цю розбіжність повідомила газета New York Times.

За словами Беннона, після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету і почали йти по коридору, чоловіки почали обмінюватися образами. Бессент пригадав Маску його заяви про те, що він обіцяв викрити марнотратні і шахрайські витрати з бюджету на понад 1 трильйон доларів. Але цього так і не відбулося.

«Скотт сказав: »Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай", - сказав Беннон в одному з інтерв'ю.

За словами Беннона, Маск вдарив Бессента плечем у грудну клітку, «як регбіст», а Бессент вдарив його у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити сутичку, коли двоє чоловіків дійшли до офісу радника з національної безпеки, і Маск був виведений із Західного крила.

https://www.washingtonpost.com/politics/2025/06/07/trump-elon-musk-fight-behind-scenes/
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13.06.2025 09:29 Ответить
Ця ************ - міністр внутрішньої безпеки???!!! Трумп перевершив zелю в частині "корабельних сосен". Губи ще трішки треба підкачати
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13.06.2025 09:20 Ответить
Нічого з цими емігрантами не зроблять.
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13.06.2025 09:20 Ответить
..вже, напевне, мало хто здивується, якщо сенатора Паділью знайдуть через кілька днів десь у "донецькому ставку з розпоротим животом"..
тупорилий вумний нАріт усього світу - це шось.. а потім ще буде волати: "ми ж нє етага хатєлі"..
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13.06.2025 09:23 Ответить
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13.06.2025 09:23 Ответить
А кактуси наколоті! Береш один і рука тягнеться. І портрети де Санта-Анна всюди.
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13.06.2025 09:44 Ответить
Це вже китай ? може засрашка ? може північна корея
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13.06.2025 09:23 Ответить
не просто косплеять зелену владу)))) корабельна сосна у всій красі!
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13.06.2025 09:30 Ответить
Сукілья! Паділья!
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13.06.2025 09:30 Ответить
ніфігасобі демократія розпоясалася
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13.06.2025 09:31 Ответить
как по "американски" будєт титушки?)))
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13.06.2025 09:33 Ответить
Маскмэны...
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13.06.2025 09:43 Ответить
*****
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13.06.2025 09:44 Ответить
 
 