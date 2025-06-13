Сенатора Падилью силой вывели с брифинга министра внутренней безопасности. ВИДЕО
В США члена Сената от Калифорнии Алекса Падилью (Демократическая партия. - Ред.) задержали, когда тот пытался задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ноэм выступала в Лос-Анджелесе, где после массовых акций против антимиграционных рейдов были привлечены к охране общественного порядка Национальная гвардия и морская пехота.
Падилья пытался прервать ее выступление и задать вопрос, однако ему не дали этого сделать, вытолкнув из помещения и поставив на колени.
Секретная служба США, которая охраняет первых лиц государства, задержала его.
Ноэм сказала журналистам, что после брифинга постарается поговорить с Падильей, но назвала его вмешательство в ее выступление неприемлемым.
"Я даже не знакома с этим сенатором. Он не просил о встрече со мной и не просил поговорить со мной. Я поговорю с ним, посещу его и узнаю, что его действительно беспокоит", - сказала она.
52-летний сенатор шесть лет был государственным сектатором Калифорнии. Он заявил, что был на брифинге, чтобы контролировать исполнительную власть со стороны законодательной.
"Если эта администрация отвечает так на вопрос сенатора, вы можете себе представить, как они действуют с сельскохозяйственными рабочими, поварами и чернорабочими", - сказал он.
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За словами Беннона, після того, як Бессент і Маск вийшли з Овального кабінету і почали йти по коридору, чоловіки почали обмінюватися образами. Бессент пригадав Маску його заяви про те, що він обіцяв викрити марнотратні і шахрайські витрати з бюджету на понад 1 трильйон доларів. Але цього так і не відбулося.
«Скотт сказав: »Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай", - сказав Беннон в одному з інтерв'ю.
За словами Беннона, Маск вдарив Бессента плечем у грудну клітку, «як регбіст», а Бессент вдарив його у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити сутичку, коли двоє чоловіків дійшли до офісу радника з національної безпеки, і Маск був виведений із Західного крила.
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тупорилий вумний нАріт усього світу - це шось.. а потім ще буде волати: "ми ж нє етага хатєлі"..