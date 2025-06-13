Сенатора Паділью силоміць вивели з брифінгу міністерки внутрішньої безпеки. ВIДЕО

У США члена Сенату від Каліфорнії Алекса Паділью (Демократична партія. - Ред.) затримали, коли той намагався поставити питання міністерці внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ноем виступала у Лос-Анджелесі, де після масових акцій проти антиміграційних рейдів було залучено до охорони громадського порядку Національну гвардію та морську піхоту.

Паділья намагався перервати її виступ та поставити питання, проте йому не дали цього зробити, виштовхнувши із приміщення та поставили на коліна.

Секретна служба США, яка охороняє перших осіб держави, затримала його.

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Ноем сказала журналістам, що після брифінгу намагатиметься поговорити з Падільєю, але назвала його втручання у її виступ неприйнятним.

"Я навіть не знайома з цим сенатором. Він не просив про зустріч зі мною і не просив поговорити зі мною. Я поговорю з ним, відвідаю його і дізнаюся, що його справді непокоїть", - сказала вона.

52-річний сенатор шість років був державним секретарем Каліфорнії. Він заявив, що був на брифінгу, щоб контролювати виконавчу владу з боку законодавчої.

"Якщо ця адміністрація відповідає так на запитання сенатора, ви можете собі уявити, як вони діють із сільськогосподарськими робітниками, кухарями та чорноробами", - сказав він.

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