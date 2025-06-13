УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13629 відвідувачів онлайн
Новини Відео Протести в Лос-Анджелесі
2 695 21

Сенатора Паділью силоміць вивели з брифінгу міністерки внутрішньої безпеки. ВIДЕО

У США члена Сенату від Каліфорнії Алекса Паділью (Демократична партія. - Ред.) затримали, коли той намагався поставити питання міністерці внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ноем виступала у Лос-Анджелесі, де після масових акцій проти антиміграційних рейдів було залучено до охорони громадського порядку Національну гвардію та морську піхоту.

Паділья намагався перервати її виступ та поставити питання, проте йому не дали цього зробити, виштовхнувши із приміщення та поставили на коліна.

Секретна служба США, яка охороняє перших осіб держави, затримала його.

Читайте: Іран пообіцяв "жорстку відповідь" Ізраїлю та США

Ноем сказала журналістам, що після брифінгу намагатиметься поговорити з Падільєю, але назвала його втручання у її виступ неприйнятним.

"Я навіть не знайома з цим сенатором. Він не просив про зустріч зі мною і не просив поговорити зі мною. Я поговорю з ним, відвідаю його і дізнаюся, що його справді непокоїть", - сказала вона.

52-річний сенатор шість років був державним секретарем Каліфорнії. Він заявив, що був на брифінгу, щоб контролювати виконавчу владу з боку законодавчої.

"Якщо ця адміністрація відповідає так на запитання сенатора, ви можете собі уявити, як вони діють із сільськогосподарськими робітниками, кухарями та чорноробами", - сказав він.

Також читайте: Трамп хоче покласти край війні. І його не хвилюють умови її завершення, - Волкер

Автор: 

затримання (4355) США (23465)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демократія у всій красі
показати весь коментар
13.06.2025 08:54 Відповісти
На коліна! - як сцарю/Трампу/ - чолобитну подаєш?!
показати весь коментар
13.06.2025 08:57 Відповісти
"Новиє літца" встановлюють "новиє порядки"?
показати весь коментар
13.06.2025 09:07 Відповісти
У США демократія якась не дуже демократична - паростки авторитаризму
показати весь коментар
13.06.2025 09:15 Відповісти
Трамп, з групою дивних осіб у його оточенні, вчергове обгадилися в США, як і з терористичним захопленням Конгресу США !!
Титанік, рухається до свого айсбергу! Музика грає…
показати весь коментар
13.06.2025 08:59 Відповісти
Видно руку наставника з кремля...
показати весь коментар
13.06.2025 09:01 Відповісти
Найкраще рішення - імпічмент трампу
показати весь коментар
13.06.2025 09:01 Відповісти
Тикнути це в мордяку обамі, та і Байдену також! Допустити до влади, людину з 34 на кримінальними справами, та ще і педофіла… Демократи - такі демократи!
показати весь коментар
13.06.2025 09:01 Відповісти
Зараз це нагадує Україну, яка в 2010 обрала "двічі несудимого" Наслідки тривають
показати весь коментар
13.06.2025 09:05 Відповісти
В 2019.
Міністр Оборони - тьолка типу: «Рабочая сос-на».
показати весь коментар
13.06.2025 09:14 Відповісти
Перш ніж комусь дорікати та повчати подивися,на вибори вУкраїні 2010р та 2019р
показати весь коментар
13.06.2025 09:11 Відповісти
Поколєніє you tube.
показати весь коментар
13.06.2025 09:16 Відповісти
Вибачте, але не потрібно дорікати тим, хто підтримував в країні демократичні процеси, при яких кожен має право бути обраним. Дорікати потрібно тим, хто обрав у владу засудженого гвалтівника та педофіла.
показати весь коментар
13.06.2025 09:16 Відповісти
Вона не знайома із сенатором... тобто війська ввела у штат, а із сенатором цього штату навіть не познайомилась. Ну звісно. Дурепа.
показати весь коментар
13.06.2025 09:06 Відповісти
Кто не понял кто такой трамп, то гляньте на его команду, трамп рассист 100%, штатами должны управлять белые, остальные должны подчиниться!
показати весь коментар
13.06.2025 09:09 Відповісти
"Вийди звідси,розбійник"!Це ж вже було?!
показати весь коментар
13.06.2025 09:10 Відповісти
Нічого нового не побачив,те саме спостерігалось,тай спостерігається в нас. ДЕБІЛИ при владі!!!
показати весь коментар
13.06.2025 09:13 Відповісти
Це просто був тест щодо одягання наручників на політичних опонентів. Якщо суспільство це з'їсть, то ймовірно через якийсь час ми побачимо штурм Капітолію морською піхотою, та відправку членів демократичної партій в Гуантанамо. А потім залишається лише продовжити перейменування - Вашингтон на Санкт-Трампбург, а США на Республіканська Імперія Донні. І звісно прапор перекрасити в рудий колір.
показати весь коментар
13.06.2025 09:14 Відповісти
Яка гарна міністерка. Видно що розбирається у внутрішніх справах.
показати весь коментар
13.06.2025 09:17 Відповісти
Там Маск с Бессентом побилися у Білому домі. А тут якогось сенатора вивели з пресухи...
показати весь коментар
13.06.2025 09:17 Відповісти
 
 