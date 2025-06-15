Удар по Кременчугу - это российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал детали российского удара по Кременчугу.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры. Россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические. Также были и дроны - иранские "Шахеды", чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры.
И это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично...
Каждую ночь - российские удары. Каждый день мы теряем жизни наших людей везде - на Херсонщине, Харьковщине, Донетчине, Сумщине из-за российских обстрелов, из-за этой войны, которая давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь", - сказал Зеленский.
