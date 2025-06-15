РУС
Удар по Кременчугу - это российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал детали российского удара по Кременчугу.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры. Россияне применили в этом ударе различные типы ракет: крылатые, баллистические и аэробаллистические. Также были и дроны - иранские "Шахеды", чтобы усложнить защиту для нашей ПВО. Значительную часть ракет и дронов удалось сбить. Люди не пострадали. Но, к сожалению, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Читайте: РФ готовит новые атаки на энергетику, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке, - Зеленский

И это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам. И тогда, когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично...

Каждую ночь - российские удары. Каждый день мы теряем жизни наших людей везде - на Херсонщине, Харьковщине, Донетчине, Сумщине из-за российских обстрелов, из-за этой войны, которая давно уже могла бы закончиться, если бы мир реагировал на Россию принципиально и не покупался бы на российские манипуляции и ложь", - сказал Зеленский.

Также читайте: Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой, защиты украинского неба должно быть больше, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) обращение (811)
+18
15.06.2025 23:14 Ответить
+17
Не розумію, до кого він звертається в цьому зверненні, до "міжнародної спільноти"? Не вже він думає, що хтось за межами України їх дивиться? Та і в Україні, всім вже пофіг на ці відосики.
15.06.2025 23:02 Ответить
+16
А коли ти вже зі своєю командою замість саботажу переведеш економіку на військові рейки?
15.06.2025 22:58 Ответить
Бабайка зеленая
15.06.2025 22:52 Ответить
Ага.
Міжнародна спільнота у вигляді баби Галі у Нижніх Бабанах подивиться це відос і негайно відреагує.
15.06.2025 22:55 Ответить
було https://t.me/V_Zelenskiy_official/14701 опубліковане в телеграм-каналі

Це я до того, кому адресоване це послання нашого кухонного Черчілля.
15.06.2025 22:57 Ответить
Міжнародна спільнота на паузі
15.06.2025 22:55 Ответить
У Телеграмі вся міжнародна спільнота зібралася. 😁
показать весь комментарий
15.06.2025 22:58 Ответить
Ні ти, ні твоя "міжнародна спільнота" ніхріна не зробили, що б цю війну зупинити. Бо можна було ввести ембарго на усі товари паРаші, та завалити Україну зброєю у 22 р., закрити небо і тоді б ***** сіло на бутилку. Або просто - НАТО вписалося б за Україну, і тоді б ***** не полізло до нас.
15.06.2025 22:57 Ответить
Особливо цікаві слова ,,завалити зброєю у 22 році,, Я так зрозумів що це б і небо закрило над Україною, і кордони на замок, і у морі все гаразд було б. Просто є інтерес до такого швидкого рішення переплюнути країну яка 30 років після розвалу СРСР тільки й займалась завалювань зброєю самої себе. Не зразу, і не 30 років звичайно. Але 20 точно. І це мав зробити Зеленський протягом 22-го року. На такому ж рівні як і росія. За її 20 років озброєння і дрочення піськи на Україну. А чому питань немає до ВСІХ ,,папєрєдніков,,? Бо питання озброєння це не питання 2-4 років. Це десятиліття. Будьте вже дорослими не тільки шириною сраки (крупа).
15.06.2025 23:53 Ответить
Зебіліна, пливи за русскім ваєнним карабльом, де таким дегротам, як ти, і місце.
16.06.2025 00:08 Ответить
Я тебе як облуплену знаю на цьому сайті. І завжди як неадеквата.
16.06.2025 00:10 Ответить
Ви не в курсі справи, як просувається розслідування, яке проводить СБУ, прокуратура, САП, МАП, НАБУ, БАБУ і Карабас--Барабас, відносно пошуку мишей величиною з стотонного динозавра, які за шість місяців зїли 2 тисячі вагонів зерна із держрезерву а також тисячі вагонів і морських контейнерів гуманітарної допомоги.
16.06.2025 00:51 Ответить
Не маю уяви до чого це але цікаво.
16.06.2025 01:06 Ответить
А ти порахуй військові бюджети рфії і НАТО за останні 20 років і побачиш, що кожного з цих років НАТО витрачало в 20 раз більше коштів ніж путінська рфія, але куди само йшли ті гроші незрозуміло, мабуть рівень корупції у західних країнах ще на порядок більше чим у нас чи на параші
16.06.2025 00:46 Ответить
Ти вже тут як закацапська псина вирахуваний. Але відповім - Мене не цікавить хто і як краде в НАТО. Головне, щоб крали для перемоги України над Кацапстаном.
16.06.2025 00:55 Ответить
Та вони аж прямо мріють про перемогу України, думаю вони чекають, коли та Україна вже знесилеться і капітулює - вона вже їх дістала як гірка редька
16.06.2025 07:45 Ответить
А коли ти вже зі своєю командою замість саботажу переведеш економіку на військові рейки?
15.06.2025 22:58 Ответить
ті, хто голосували за нього,
напевно цього не хочуть..
а це з 73% з 58% проголосувавших..
15.06.2025 23:12 Ответить
Не розумію, до кого він звертається в цьому зверненні, до "міжнародної спільноти"? Не вже він думає, що хтось за межами України їх дивиться? Та і в Україні, всім вже пофіг на ці відосики.
15.06.2025 23:02 Ответить
До мурах.
16.06.2025 05:36 Ответить
Чому він вважає, що інші країни зобов'язані нам допомагати? Для цього треба мати (або створити) мотивацію - те, що він не зміг зробити за 3 роки повномасштабної війни.

Це має бути щось, що зробить можливий крах України катастрофою для США та інших країн. Думай-те! https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
15.06.2025 23:06 Ответить
В коментах жодного слова про путлера та його посіпак....цікаво
15.06.2025 23:06 Ответить
З ним все і так зрозуміло. Від людини на посаді верховного головнокомандуючого, ще й під час страшної війни, чекають більшого, звідси й критика.
15.06.2025 23:10 Ответить
Ви вважаєте, що відосіки можуть замінити повноцінну роботу міністерства закордонних справ, яке узурпував завгосп?
Це видимість бурхливої діяльності, для внутрішнього споживача.
15.06.2025 23:12 Ответить
Хиба це ***** звертається у Телеграмі хз до кого?
15.06.2025 23:56 Ответить
Международна спильнота знает кто кричал "русские тоже люди они не нападут",еще они прекрасно знают кто разминировал Чрнгар и Мариуполь,поэтому им пох.
15.06.2025 23:08 Ответить
15.06.2025 23:11 Ответить
Потім був план перемоги. А недавно ресурси в обмін на підтримку. І зовсім свіжачок "коаліція охочих"
15.06.2025 23:13 Ответить
15.06.2025 23:14 Ответить
Хто там на передньому плані в кальсонах мілітарі і засмальцьованих маєчках флісках?
16.06.2025 00:56 Ответить
Це саме тоді гравець попросив розпорядників , щоб єрмак став попереду?
16.06.2025 08:16 Ответить
І знову Трампу лизнув...
В цьому й сила піз'дюків-популістів. Лошара до останнього не вірить що його просто кинули-обули-наі'бали...
15.06.2025 23:12 Ответить
Він в цьому не єдиний. Немає ЖОДНОГО європейського очільника який би день не починав з вербального славословія Трампу. Це зараз тренд такий. На всякий випадок скажуть що Трамп супер-пупер. Трактор їде дир-дир-дир. Ми за Трампа, ми за мир! А там хоч трава не рости.
16.06.2025 01:01 Ответить
міжнародна спільнота не дивиться ваш телеграмканал) тому ці звернення розраховані на українську аудиторію.
15.06.2025 23:13 Ответить
Не треба перекладати плювки зі своєї ослячої харі на міжнародну спільноту. Треба було менше заглядати в очі Ху@ла.
15.06.2025 23:14 Ответить
А що конкретно робить міжнародна спільнота щоб зупинити війну?
15.06.2025 23:20 Ответить
плювок був українському народу , коли ти казав війни небуде ,їдіть на шашлики , 🤡 су* о невдобна !!!
15.06.2025 23:21 Ответить
Володя, що за фігня?🤬
Без "кєпочки" і без "сємачек" тебе електорат 🐏🐑 не впізнає! 🤭
15.06.2025 23:24 Ответить
Очевидно оркам енергетичне перемир'я, треба було для передишки від ударів по НПЗ. Тепер трохи підшаманивши їх захист, вони внєзапно підтерлися підписаним і продовжили бомбити нашу енергетику.
Нікагда такого нє било...
15.06.2025 23:35 Ответить
Знову всі винуваті,крім Бубочки.
15.06.2025 23:49 Ответить
Чому НПЗ у мордви не палають кожен день?
15.06.2025 23:55 Ответить
Зеленського у відставку!
Він заявив,що Україна не атакувала енергетичну інфрастуктуру ворога на прохання США.Стенограму https://www.president.gov.ua/news/putinu-osobisto-mir-ne-potriben-vin-sam-po-sobi-vijna-i-lish-98453 опублікувала його пресслужба.
15.06.2025 23:59 Ответить
Бо США Гундосу заборонили по ним бити. Зате по нашій енергетиці бити - будь ласка.
16.06.2025 00:09 Ответить
Только Порох!
15.06.2025 23:55 Ответить
Зелений фсбешний виродок шоб ти сдох скоріше... гадьониш....
16.06.2025 00:57 Ответить
Чмо тупориле звинувачує усіх, тільки не себе безтолкового. На нари мудака мохнатого!
16.06.2025 07:10 Ответить
Заруби собі на носу, верховний ти головнокомандувач,- війна зупиняється виключно збройною силою ЗСУ, яка дає по зубах противнику так, що у нього відпадає усяка охота далі цю війну продовжувати! Є ще один, дуже хріновий для тебе варіант - погодитися на всі вимоги росії (путіна) - і він на деякий час війну припинить. Щоби після короткого перепочинку і нарощування сил - остаточно захопити вже всю Україну! А плакатися, закликати так звану світову спільноту, аби вона допомогла "зупинити війну" - то для кончених ідіотів! Трамп і "коаліція охочих" тобі на допомогу!
16.06.2025 07:55 Ответить
"На початку 90-х американці хотіли, щоб Україна відмовилася не лише від ядерної зброї, але й від своєї ракетної промисловості.
На досягнення цієї цілі пішло трохи більше часу. Але досягли.
ламали 30 років, а пободувати ви хочете за 3 місяці ?
цікаво.... допоможіть нам за 1 місяць
16.06.2025 08:48 Ответить
Хто ж тобі заважає плювати ракетами по новораззійському нпз та порту? Чи плювати вже нічим? Чим зайнята тоді шмигальня та умєровщина? Бігає та просить в путєна перемир'я?
16.06.2025 08:18 Ответить
Заважають ті, хто передавав Росії 575 ракет 1999-го, і досі мають вплив в Україні.

Якщо вам цікаво - Угоду також схвалив Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України. Нині він радник командувача Силами територіальної оборони ЗСУ.

ще приклади ???
16.06.2025 08:29 Ответить
як же ти вже заїб@в, гундос штопаний....
16.06.2025 09:10 Ответить
 
 