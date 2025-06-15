Удар по Кременчуку - це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів деталі російського удару по Кременчуку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони – іранські "шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури.
І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. Це все настільки цинічно…
Щоночі – російські удари. Кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди – на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині через російські обстріли, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню", - сказав Зеленський.
Міжнародна спільнота у вигляді баби Галі у Нижніх Бабанах подивиться це відос і негайно відреагує.
Це я до того, кому адресоване це послання нашого кухонного Черчілля.
напевно цього не хочуть..
а це з 73% з 58% проголосувавших..
Це має бути щось, що зробить можливий крах України катастрофою для США та інших країн. Думай-те! https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Це видимість бурхливої діяльності, для внутрішнього споживача.
В цьому й сила піз'дюків-популістів. Лошара до останнього не вірить що його просто кинули-обули-наі'бали...
Без "кєпочки" і без "сємачек" тебе електорат 🐏🐑 не впізнає! 🤭
Нікагда такого нє било...
Він заявив,що Україна не атакувала енергетичну інфрастуктуру ворога на прохання США.Стенограму https://www.president.gov.ua/news/putinu-osobisto-mir-ne-potriben-vin-sam-po-sobi-vijna-i-lish-98453 опублікувала його пресслужба.
На досягнення цієї цілі пішло трохи більше часу. Але досягли.
ламали 30 років, а пободувати ви хочете за 3 місяці ?
цікаво.... допоможіть нам за 1 місяць
Якщо вам цікаво - Угоду також схвалив Олександр Кузьмук, тодішній міністр оборони України. Нині він радник командувача Силами територіальної оборони ЗСУ.
ще приклади ???