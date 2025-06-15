Удар по Кременчуку - це російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів деталі російського удару по Кременчуку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури. Росіяни застосували в цьому ударі різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні. Також були і дрони – іранські "шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури.

І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах. І тоді, коли сам Путін намагається зобразити із себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам у Тегерані. Це все настільки цинічно…

Щоночі – російські удари. Кожен день ми втрачаємо життя наших людей всюди – на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині через російські обстріли, через цю війну, яка давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню", - сказав Зеленський.

