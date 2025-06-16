РУС
6 871 70

Депутат от партии Орбана пугает венгров вступлением Украины в ЕС: Оружие, наркотики, торговля людьми, экстремизм и генномодифицированные продукты. Это - гвоздь в гроб Венгрии. ВИДЕО

Депутат от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" Александра Сенткирали записала видеоролик, в котором запугивает венгров последствиями вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "ужасную" речь Сенткирали записала на фоне автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина.

По словам депутата, после вступления Украины в ЕС Венгрию "перегрузят" оружие, наркотики, торговля людьми, экстремизм и генномодифицированные продукты.

Читайте: Вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии, - Орбан

Смотрите: Венгерский оппозиционер Гекицки - Орбану: "За какую сумму вы предали страну? Он продался Путину и Си Цзиньпину". ВИДЕО

Автор: 

Венгрия (2126) россия (97281) Орбан Виктор (539)
Топ комментарии
+32
Забула додати - що коли угорці вийдуть з ЄС - то їм це не грозить
показать весь комментарий
16.06.2025 11:56 Ответить
+30
проплачена кацапами шльондра
показать весь комментарий
16.06.2025 11:56 Ответить
+27
ДЕБІЛКА...
показать весь комментарий
16.06.2025 11:55 Ответить
Угорська "корабельна сосна". Їх, таких, у всьому Світі достатньо. )))
показать весь комментарий
16.06.2025 12:10 Ответить
Що за дурню ви пишете? Яка сосна і дебілка? Її прізвище перекладається "свята королева".
показать весь комментарий
16.06.2025 12:15 Ответить
армянська .. королева..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:35 Ответить
Про бойових комарів забула сказати.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:55 Ответить
Для контрасту треба наводити плюси від вступу до ТС.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:57 Ответить
ця шльондра до підарського союзу не бажає
їй зручніше та безпечніше отримані від кацапів грошики витрачати у ЄС
показать весь комментарий
16.06.2025 12:00 Ответить
Хто її спитає, бажає вона, чи ні?
Коли зв'язки стануть затісними, ми бровью повєдьом - і мадярщіна сразу всьо поймьот.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:01 Ответить
тоді звалить ця ***** з мадярщини до Австрії
аби тіки не на *********
показать весь комментарий
16.06.2025 12:03 Ответить
Ці падли насправді чудово знають, що таке русскій мір, і при його наближенні тікають першими.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:06 Ответить
Тобто, Орбан лякає вугорців тим що зараз роблять кацапи по всьому світу? При цьому Орбан призиває і Вугорщину і ЕС тісніше зближуватися з Сосією
показать весь комментарий
16.06.2025 11:57 Ответить
Особливо смішно було про генно модифіковані продукти, це при цьому що в Україні зроду не було генної інжинерії і не скоро з'явиться на відміну від того ж Китаю з яким Орбан в засос лижеться
показать весь комментарий
16.06.2025 11:59 Ответить
Звинувачуй у власних гріхах - принцип русні.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:00 Ответить
"Це - цвях у труні Угорщини" - тобто вонО таки визнає, що мадярщина вже в труні, під керівницством йорбана
показать весь комментарий
16.06.2025 11:59 Ответить
Цвях в труні Угорщини? 🤔

Гммм.. щось в цьому є.
показать весь комментарий
16.06.2025 11:59 Ответить
А откуда в багажнике пьяный Медвед?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:03 Ответить
Виникає резонне питання, чи потрібен нам, взагалі, Євросоюз. Бо, перед осликом тримали лише морковку, замовчуюючи які ж МІНУСИ чекатимуть в ЄС.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:04 Ответить
Эта война уже показала, что и Нато карточный домик. Только прямые договоры с отдельной страной работают. Европе срочно нужно реформировать всю систему ЕС и Нато, как с ноля.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:29 Ответить
Забанити курву по всім дипломатичним каналам і в "Миротворець"
показать весь комментарий
16.06.2025 12:07 Ответить
Бан 9 грамів????
показать весь комментарий
16.06.2025 12:45 Ответить
Дрон із фури)
показать весь комментарий
16.06.2025 12:47 Ответить
Не заслуговує вона на дрона,профурсетка підкацапна.На копняка може...
показать весь комментарий
16.06.2025 14:08 Ответить
Треба нагадати цій мразоті про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F корюківську різанину та %D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB розстріл вояків Карпатської України
показать весь комментарий
17.06.2025 12:33 Ответить
Ще "друзі" ляхи долучилися:
https://x.com/falledlenin/status/1769598885423403261 в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених українських січовиків, переданих їм угорцями
показать весь комментарий
17.06.2025 12:35 Ответить
https://1939.in.ua/statti/oleksandr-pahiria-uhorski-voienni-zlochyny-pid-chas-okupatsii-karpatskoi-ukrainy/ Угорські воєнні злочини під час окупації Карпатської України
показать весь комментарий
17.06.2025 12:37 Ответить
Одна з багатьох "лишнєхромосомних"
показать весь комментарий
16.06.2025 12:09 Ответить
А дядя Путлер, Хер в жопу Угорщины! Вибирайте!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:10 Ответить
Короновірус не такий вде і страшний як барановірус під умовною назвою «тОрбан», він не викликає під'йому температури тіла, але висушує мозок люлини до об'єму жареного волоського горіху.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:13 Ответить
Извращенка - связанного мужика в богажнике возит!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:13 Ответить
ну мало ли.. может, чтобы не сбежал
- Роза Марковна, зачем вам столько кактусов на окне? Чтобы мужчины не лазили?
- Нет, чтобы не выскакивали
показать весь комментарий
16.06.2025 12:31 Ответить
По його виступу я зробив висновок шо вЯлікая МУДЬЯрія просто наводнена зброєю, наркотиками, у них розвинена торгівля людьми, квітне екстремізм і мудьяри вирощуютьгенномодифіковані продукти і він боіться конкуренції тому і лякає уйобиків Україною.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:17 Ответить
апєрєділ ))
показать весь комментарий
16.06.2025 12:21 Ответить
Ну і з позитивного: у них є деякий запас меленої паприки. 😂
показать весь комментарий
16.06.2025 12:31 Ответить
"зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти....." - це те, почому мадьяри лідирують в єс і не потерплять конкурентів ))
показать весь комментарий
16.06.2025 12:20 Ответить
Цвях у труну Угорщини? Ну то які мінуси? Ця шльондра може пояснити?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:24 Ответить
Це ж було вже (с) ... і наколоті апельсини.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:26 Ответить
у них папріка наколота..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:52 Ответить
генномодифікована депутатка. Просто якісь придурки в орбана в команді.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:28 Ответить
лишня хромосома ..
у депутатки..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:53 Ответить
ну проросійське біосміття, що з нього взяти
показать весь комментарий
16.06.2025 12:29 Ответить
це типу не витримають конкуренції?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:29 Ответить
Насправді наше МЗС, якби було дієспроможнє, а не зелене, повинно було викатити пред'яву за фактичне "спотворення образу України", образу та брехню. Аж до керівництва ЄС включно..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:34 Ответить
Треба просити НАТО,щоб на місяць призупинили дію 5-Ї статті. Я думаю,що цього часу і 3-4 бригади ВСУ, буде достатньо,щоб привести до тями цю смердючу циганву!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:36 Ответить
пролєтарії всЄх стран, тобто беспринципно-тупорилі валютні хвойди, у кремлівських сутенерів завжди нарасхват (особливо оце натепер)..
у жлобів та ідіотів таке називається - успєх, умєніє жидь.. жлобам нрАвиця, жлоби вірять..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:39 Ответить
А какая польза от мадьяр для ЕС кроме сплошных проблем и геморроя?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:40 Ответить
Смердюча циганська шльондра.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:45 Ответить
А то что с Угорщины Польши наркота плывёт в Украину то ничё!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:47 Ответить
И в попец её с орбаном!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 12:48 Ответить
а ********** то наколоті (с)
показать весь комментарий
16.06.2025 12:48 Ответить
працюють на світового терористу вбивцю хла..
ці орбани, фіци,
та інші фріки..
показать весь комментарий
16.06.2025 12:51 Ответить
Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!

- Слухай, Водічко, - серйозно сказав Швейк, - тут ідеться не про мадяра, а про його панійку.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:55 Ответить
Нині в Угорщині, за оцінками, проживає близько 31 тис. біженців з України.
То як там, "Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. " Це вже цвях у труні Угорщини?

Потвора брехлива.
показать весь комментарий
16.06.2025 12:57 Ответить
"Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти." - то ти перерахувала все, зникне в Уйобщині при вступі України в Євросоюз?
показать весь комментарий
16.06.2025 13:01 Ответить
Відео на цю тему -- https://www.youtube.com/watch?v=IFeNQGnCAS0 Кирило Сазонов: Пора заканчивать! Украину уже обвинили во всех грехах, кроме людоедства (4:11)
показать весь комментарий
16.06.2025 13:06 Ответить
Красивая депутатка.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:12 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 13:16 Ответить
Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це - цвях у труні Угорщини.

Конкретизації парадигми ЗОВНІШНЯ ЗАГРОЗА - від самого існування України - "модель" неможливості співіснування Ірану і Ізраїлю, - "ЗАГРОЗА" від вступу України в ЄС: зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і навіть генномодифіковані продукти...

Для Росії, Гітлеравсі біди від євреїв..
показать весь комментарий
16.06.2025 13:34 Ответить
Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти.
мене бентежить що перед тим як це казати вона з чогось вирішила що угорцям ця інфа зайде. значить так вони нас бачать. звісно це не зовсім правда, але ж диму без вогню не буває
показать весь комментарий
16.06.2025 13:37 Ответить
Мозок є? так нас бачать за кацапські кошти
показать весь комментарий
16.06.2025 23:51 Ответить
То вона не орбана в багажник поклала?Вивези його на сміттєзвалище і закопай
показать весь комментарий
16.06.2025 14:27 Ответить
Це ж який народ міг обирати таких НЕДОУМКІВ, не здатних навіть логічно мислити???????????????????????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
16.06.2025 14:28 Ответить
саме погане що ця депутатка ще 9 червня була в нашому Береговому де сіяла сепаратиські наративи. навіщо її, і таких як вона , взагалі до нас пускають!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:33 Ответить
9 червня з офіційним візитом до Берегова завітала прессекретарка уряду Угорщини Олександра Сенткіралі. Високоповажна гостя оглянула Культурний центр імені Перені у Чопівці, в будівлі якого функціонує філіал Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода», а також передала переможцям онлайн-гри «Місто - наше!» приз «Куток щастя» (пакунок з іграми та книгами).
показать весь комментарий
16.06.2025 14:35 Ответить
вона навіть костюм не змінила в якому була в нас і прямо в ньому зняла відео де нас же і паплюжить
показать весь комментарий
16.06.2025 14:36 Ответить
Може б якісь докази, якщо не знайшла, то придумала? Це якийсь сюр... Всякі впопулзти балотуються і за них голосують. А що поробиш? Інтелект - величина стала, а кількість населення зростає...
показать весь комментарий
16.06.2025 15:00 Ответить
Серйозно? Україна чемпіон світу з популізму. Країна сра*их казкарів. Справді нічого не розумієте?
показать весь комментарий
16.06.2025 15:49 Ответить
Треба було жорстко додати, що "Якщо Україна вступить, то ми вийдемо із складу, нехай всім гірше стане!"
показать весь комментарий
16.06.2025 16:36 Ответить
дуже влучне порівняння Угорщини з труною.
показать весь комментарий
16.06.2025 17:44 Ответить
 
 