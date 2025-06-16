Депутат от партии Орбана пугает венгров вступлением Украины в ЕС: Оружие, наркотики, торговля людьми, экстремизм и генномодифицированные продукты. Это - гвоздь в гроб Венгрии. ВИДЕО
Депутат от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" Александра Сенткирали записала видеоролик, в котором запугивает венгров последствиями вступления Украины в Евросоюз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "ужасную" речь Сенткирали записала на фоне автомобиля, в багажнике которого лежит связанный мужчина.
По словам депутата, после вступления Украины в ЕС Венгрию "перегрузят" оружие, наркотики, торговля людьми, экстремизм и генномодифицированные продукты.
Топ комментарии
+32 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий16.06.2025 11:56 Ответить Ссылка
+30 Wild MadDog
показать весь комментарий16.06.2025 11:56 Ответить Ссылка
+27 Oleg Zdyrko #553369
показать весь комментарий16.06.2025 11:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
їй зручніше та безпечніше отримані від кацапів грошики витрачати у ЄС
Коли зв'язки стануть затісними, ми бровью повєдьом - і мадярщіна сразу всьо поймьот.
аби тіки не на *********
Гммм.. щось в цьому є.
https://x.com/falledlenin/status/1769598885423403261 в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених українських січовиків, переданих їм угорцями
- Роза Марковна, зачем вам столько кактусов на окне? Чтобы мужчины не лазили?
- Нет, чтобы не выскакивали
у депутатки..
у жлобів та ідіотів таке називається - успєх, умєніє жидь.. жлобам нрАвиця, жлоби вірять..
ці орбани, фіци,
та інші фріки..
- Слухай, Водічко, - серйозно сказав Швейк, - тут ідеться не про мадяра, а про його панійку.
То як там, "Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. " Це вже цвях у труні Угорщини?
Потвора брехлива.
Конкретизації парадигми ЗОВНІШНЯ ЗАГРОЗА - від самого існування України - "модель" неможливості співіснування Ірану і Ізраїлю, - "ЗАГРОЗА" від вступу України в ЄС: зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і навіть генномодифіковані продукти...
Для Росії, Гітлеравсі біди від євреїв..
мене бентежить що перед тим як це казати вона з чогось вирішила що угорцям ця інфа зайде. значить так вони нас бачать. звісно це не зовсім правда, але ж диму без вогню не буває