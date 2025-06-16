УКР
Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це - цвях у труні Угорщини. ВIДЕО

Депутатка від партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Олександра Сенткіралі записала відеоролик, у якому залякує угорців наслідками вступу України до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "жахливу" промову Сенткіралі записала на фоні автомобіля, у багажннику якого лежить зв'язаний чоловік.

За словами депутатки, після вступу України до ЄС Угорщину "перевантажать" зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти.

Читайте: Вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини, - Орбан

Дивіться: Угорський опозиціонер Гєкіцкі - Орбану: "За яку суму ви зрадили країну? Він продався Путіну і Сі Цзіньпіну". ВIДЕО

Угорщина (2481) росія (67862) Орбан Віктор (634)
Топ коментарі
+32
Забула додати - що коли угорці вийдуть з ЄС - то їм це не грозить
показати весь коментар
16.06.2025 11:56 Відповісти
+30
проплачена кацапами шльондра
показати весь коментар
16.06.2025 11:56 Відповісти
+27
ДЕБІЛКА...
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
ДЕБІЛКА...
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
Угорська "корабельна сосна". Їх, таких, у всьому Світі достатньо. )))
показати весь коментар
16.06.2025 12:10 Відповісти
Що за дурню ви пишете? Яка сосна і дебілка? Її прізвище перекладається "свята королева".
показати весь коментар
16.06.2025 12:15 Відповісти
армянська .. королева..
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
Про бойових комарів забула сказати.
показати весь коментар
16.06.2025 11:55 Відповісти
проплачена кацапами шльондра
показати весь коментар
16.06.2025 11:56 Відповісти
Забула додати - що коли угорці вийдуть з ЄС - то їм це не грозить
показати весь коментар
16.06.2025 11:56 Відповісти
Для контрасту треба наводити плюси від вступу до ТС.
показати весь коментар
16.06.2025 11:57 Відповісти
ця шльондра до підарського союзу не бажає
їй зручніше та безпечніше отримані від кацапів грошики витрачати у ЄС
показати весь коментар
16.06.2025 12:00 Відповісти
Хто її спитає, бажає вона, чи ні?
Коли зв'язки стануть затісними, ми бровью повєдьом - і мадярщіна сразу всьо поймьот.
показати весь коментар
16.06.2025 12:01 Відповісти
тоді звалить ця ***** з мадярщини до Австрії
аби тіки не на *********
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
Ці падли насправді чудово знають, що таке русскій мір, і при його наближенні тікають першими.
показати весь коментар
16.06.2025 12:06 Відповісти
Тобто, Орбан лякає вугорців тим що зараз роблять кацапи по всьому світу? При цьому Орбан призиває і Вугорщину і ЕС тісніше зближуватися з Сосією
показати весь коментар
16.06.2025 11:57 Відповісти
Особливо смішно було про генно модифіковані продукти, це при цьому що в Україні зроду не було генної інжинерії і не скоро з'явиться на відміну від того ж Китаю з яким Орбан в засос лижеться
показати весь коментар
16.06.2025 11:59 Відповісти
Звинувачуй у власних гріхах - принцип русні.
показати весь коментар
16.06.2025 12:00 Відповісти
"Це - цвях у труні Угорщини" - тобто вонО таки визнає, що мадярщина вже в труні, під керівницством йорбана
показати весь коментар
16.06.2025 11:59 Відповісти
Цвях в труні Угорщини? 🤔

Гммм.. щось в цьому є.
показати весь коментар
16.06.2025 11:59 Відповісти
А откуда в багажнике пьяный Медвед?
показати весь коментар
16.06.2025 12:03 Відповісти
Виникає резонне питання, чи потрібен нам, взагалі, Євросоюз. Бо, перед осликом тримали лише морковку, замовчуюючи які ж МІНУСИ чекатимуть в ЄС.
показати весь коментар
16.06.2025 12:04 Відповісти
Эта война уже показала, что и Нато карточный домик. Только прямые договоры с отдельной страной работают. Европе срочно нужно реформировать всю систему ЕС и Нато, как с ноля.
показати весь коментар
16.06.2025 13:29 Відповісти
Забанити курву по всім дипломатичним каналам і в "Миротворець"
показати весь коментар
16.06.2025 12:07 Відповісти
Бан 9 грамів????
показати весь коментар
16.06.2025 12:45 Відповісти
Дрон із фури)
показати весь коментар
16.06.2025 12:47 Відповісти
Не заслуговує вона на дрона,профурсетка підкацапна.На копняка може...
показати весь коментар
16.06.2025 14:08 Відповісти
Треба нагадати цій мразоті про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F корюківську різанину та %D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB розстріл вояків Карпатської України
показати весь коментар
17.06.2025 12:33 Відповісти
Ще "друзі" ляхи долучилися:
https://x.com/falledlenin/status/1769598885423403261 в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених українських січовиків, переданих їм угорцями
показати весь коментар
17.06.2025 12:35 Відповісти
https://1939.in.ua/statti/oleksandr-pahiria-uhorski-voienni-zlochyny-pid-chas-okupatsii-karpatskoi-ukrainy/ Угорські воєнні злочини під час окупації Карпатської України
показати весь коментар
17.06.2025 12:37 Відповісти
Одна з багатьох "лишнєхромосомних"
показати весь коментар
16.06.2025 12:09 Відповісти
А дядя Путлер, Хер в жопу Угорщины! Вибирайте!
показати весь коментар
16.06.2025 12:10 Відповісти
Короновірус не такий вде і страшний як барановірус під умовною назвою «тОрбан», він не викликає під'йому температури тіла, але висушує мозок люлини до об'єму жареного волоського горіху.
показати весь коментар
16.06.2025 12:13 Відповісти
Извращенка - связанного мужика в богажнике возит!
показати весь коментар
16.06.2025 12:13 Відповісти
ну мало ли.. может, чтобы не сбежал
- Роза Марковна, зачем вам столько кактусов на окне? Чтобы мужчины не лазили?
- Нет, чтобы не выскакивали
показати весь коментар
16.06.2025 12:31 Відповісти
По його виступу я зробив висновок шо вЯлікая МУДЬЯрія просто наводнена зброєю, наркотиками, у них розвинена торгівля людьми, квітне екстремізм і мудьяри вирощуютьгенномодифіковані продукти і він боіться конкуренції тому і лякає уйобиків Україною.
показати весь коментар
16.06.2025 12:17 Відповісти
апєрєділ ))
показати весь коментар
16.06.2025 12:21 Відповісти
Ну і з позитивного: у них є деякий запас меленої паприки. 😂
показати весь коментар
16.06.2025 12:31 Відповісти
"зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти....." - це те, почому мадьяри лідирують в єс і не потерплять конкурентів ))
показати весь коментар
16.06.2025 12:20 Відповісти
Цвях у труну Угорщини? Ну то які мінуси? Ця шльондра може пояснити?
показати весь коментар
16.06.2025 12:24 Відповісти
Це ж було вже (с) ... і наколоті апельсини.
показати весь коментар
16.06.2025 12:26 Відповісти
у них папріка наколота..
показати весь коментар
16.06.2025 12:52 Відповісти
генномодифікована депутатка. Просто якісь придурки в орбана в команді.
показати весь коментар
16.06.2025 12:28 Відповісти
лишня хромосома ..
у депутатки..
показати весь коментар
16.06.2025 12:53 Відповісти
ну проросійське біосміття, що з нього взяти
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
це типу не витримають конкуренції?
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
Насправді наше МЗС, якби було дієспроможнє, а не зелене, повинно було викатити пред'яву за фактичне "спотворення образу України", образу та брехню. Аж до керівництва ЄС включно..
показати весь коментар
16.06.2025 12:34 Відповісти
Треба просити НАТО,щоб на місяць призупинили дію 5-Ї статті. Я думаю,що цього часу і 3-4 бригади ВСУ, буде достатньо,щоб привести до тями цю смердючу циганву!
показати весь коментар
16.06.2025 12:36 Відповісти
пролєтарії всЄх стран, тобто беспринципно-тупорилі валютні хвойди, у кремлівських сутенерів завжди нарасхват (особливо оце натепер)..
у жлобів та ідіотів таке називається - успєх, умєніє жидь.. жлобам нрАвиця, жлоби вірять..
показати весь коментар
16.06.2025 12:39 Відповісти
А какая польза от мадьяр для ЕС кроме сплошных проблем и геморроя?
показати весь коментар
16.06.2025 12:40 Відповісти
Смердюча циганська шльондра.
показати весь коментар
16.06.2025 12:45 Відповісти
А то что с Угорщины Польши наркота плывёт в Украину то ничё!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:47 Відповісти
И в попец её с орбаном!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:48 Відповісти
а ********** то наколоті (с)
показати весь коментар
16.06.2025 12:48 Відповісти
працюють на світового терористу вбивцю хла..
ці орбани, фіци,
та інші фріки..
показати весь коментар
16.06.2025 12:51 Відповісти
Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!

- Слухай, Водічко, - серйозно сказав Швейк, - тут ідеться не про мадяра, а про його панійку.
показати весь коментар
16.06.2025 12:55 Відповісти
Нині в Угорщині, за оцінками, проживає близько 31 тис. біженців з України.
То як там, "Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. " Це вже цвях у труні Угорщини?

Потвора брехлива.
показати весь коментар
16.06.2025 12:57 Відповісти
"Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти." - то ти перерахувала все, зникне в Уйобщині при вступі України в Євросоюз?
показати весь коментар
16.06.2025 13:01 Відповісти
Відео на цю тему -- https://www.youtube.com/watch?v=IFeNQGnCAS0 Кирило Сазонов: Пора заканчивать! Украину уже обвинили во всех грехах, кроме людоедства (4:11)
показати весь коментар
16.06.2025 13:06 Відповісти
Красивая депутатка.
показати весь коментар
16.06.2025 13:12 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 13:16 Відповісти
Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це - цвях у труні Угорщини.

Конкретизації парадигми ЗОВНІШНЯ ЗАГРОЗА - від самого існування України - "модель" неможливості співіснування Ірану і Ізраїлю, - "ЗАГРОЗА" від вступу України в ЄС: зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і навіть генномодифіковані продукти...

Для Росії, Гітлеравсі біди від євреїв..
показати весь коментар
16.06.2025 13:34 Відповісти
Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти.
мене бентежить що перед тим як це казати вона з чогось вирішила що угорцям ця інфа зайде. значить так вони нас бачать. звісно це не зовсім правда, але ж диму без вогню не буває
показати весь коментар
16.06.2025 13:37 Відповісти
Мозок є? так нас бачать за кацапські кошти
показати весь коментар
16.06.2025 23:51 Відповісти
То вона не орбана в багажник поклала?Вивези його на сміттєзвалище і закопай
показати весь коментар
16.06.2025 14:27 Відповісти
Це ж який народ міг обирати таких НЕДОУМКІВ, не здатних навіть логічно мислити???????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
16.06.2025 14:28 Відповісти
саме погане що ця депутатка ще 9 червня була в нашому Береговому де сіяла сепаратиські наративи. навіщо її, і таких як вона , взагалі до нас пускають!
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
9 червня з офіційним візитом до Берегова завітала прессекретарка уряду Угорщини Олександра Сенткіралі. Високоповажна гостя оглянула Культурний центр імені Перені у Чопівці, в будівлі якого функціонує філіал Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода», а також передала переможцям онлайн-гри «Місто - наше!» приз «Куток щастя» (пакунок з іграми та книгами).
показати весь коментар
16.06.2025 14:35 Відповісти
вона навіть костюм не змінила в якому була в нас і прямо в ньому зняла відео де нас же і паплюжить
показати весь коментар
16.06.2025 14:36 Відповісти
Може б якісь докази, якщо не знайшла, то придумала? Це якийсь сюр... Всякі впопулзти балотуються і за них голосують. А що поробиш? Інтелект - величина стала, а кількість населення зростає...
показати весь коментар
16.06.2025 15:00 Відповісти
Серйозно? Україна чемпіон світу з популізму. Країна сра*их казкарів. Справді нічого не розумієте?
показати весь коментар
16.06.2025 15:49 Відповісти
Треба було жорстко додати, що "Якщо Україна вступить, то ми вийдемо із складу, нехай всім гірше стане!"
показати весь коментар
16.06.2025 16:36 Відповісти
дуже влучне порівняння Угорщини з труною.
показати весь коментар
16.06.2025 17:44 Відповісти
 
 