Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це - цвях у труні Угорщини. ВIДЕО

Депутатка від партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Олександра Сенткіралі записала відеоролик, у якому залякує угорців наслідками вступу України до Євросоюзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "жахливу" промову Сенткіралі записала на фоні автомобіля, у багажннику якого лежить зв'язаний чоловік.

За словами депутатки, після вступу України до ЄС Угорщину "перевантажать" зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти.

