Депутатка від партії Орбана лякає угорців вступом України в ЄС: Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. Це - цвях у труні Угорщини. ВIДЕО
Депутатка від партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" Олександра Сенткіралі записала відеоролик, у якому залякує угорців наслідками вступу України до Євросоюзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "жахливу" промову Сенткіралі записала на фоні автомобіля, у багажннику якого лежить зв'язаний чоловік.
За словами депутатки, після вступу України до ЄС Угорщину "перевантажать" зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти.
Топ коментарі
+32 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.06.2025 11:56 Відповісти Посилання
+30 Wild MadDog
показати весь коментар16.06.2025 11:56 Відповісти Посилання
+27 Oleg Zdyrko #553369
показати весь коментар16.06.2025 11:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
їй зручніше та безпечніше отримані від кацапів грошики витрачати у ЄС
Коли зв'язки стануть затісними, ми бровью повєдьом - і мадярщіна сразу всьо поймьот.
аби тіки не на *********
Гммм.. щось в цьому є.
https://x.com/falledlenin/status/1769598885423403261 в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених українських січовиків, переданих їм угорцями
- Роза Марковна, зачем вам столько кактусов на окне? Чтобы мужчины не лазили?
- Нет, чтобы не выскакивали
у депутатки..
у жлобів та ідіотів таке називається - успєх, умєніє жидь.. жлобам нрАвиця, жлоби вірять..
ці орбани, фіци,
та інші фріки..
- Слухай, Водічко, - серйозно сказав Швейк, - тут ідеться не про мадяра, а про його панійку.
То як там, "Зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і генномодифіковані продукти. " Це вже цвях у труні Угорщини?
Потвора брехлива.
Конкретизації парадигми ЗОВНІШНЯ ЗАГРОЗА - від самого існування України - "модель" неможливості співіснування Ірану і Ізраїлю, - "ЗАГРОЗА" від вступу України в ЄС: зброя, наркотики, торгівля людьми, екстремізм і навіть генномодифіковані продукти...
Для Росії, Гітлеравсі біди від євреїв..
мене бентежить що перед тим як це казати вона з чогось вирішила що угорцям ця інфа зайде. значить так вони нас бачать. звісно це не зовсім правда, але ж диму без вогню не буває