РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9337 посетителей онлайн
Новости Видео Воздушные атаки россиян
17 562 40

Российский ударный беспилотник попадает в жилой многоэтажный дом во время атаки на Киев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент удара российского ударного беспилотника по жилой многоэтажке во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеский беспилотник попал в дом на уровне 15-16 этажа и взорвался.

Также читайте: Мерц о воздушных атаках РФ на Украину: Это серьезные военные преступления

Смотрите: Враг направил на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет, - КГВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26139) ракеты (3722) атака (538)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+45
Доки так саме не буде влучати в дома московитів, санкт-чЛенвнградців тощо, доті так буду влучати в наши дома.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:01 Ответить
+21
у клумбах квітах та дорогах з шашликами....
показать весь комментарий
17.06.2025 10:10 Ответить
+14
Взагалі то кожен день, по різних підприємствах, нафтобазах та аеродромах і військових частинах рашистів прилітає й часто дуже й дуже ефективно. А от стосовно того щоб витрачати ще й на навмисні влучання по житлових будинках мешканців РФії є неефективним з військової точки зору, й ми не настільки багаті щоб робити подібне заради власного задоволення, достатньо того що посіпаки кремля стверджують що наші поцілюють "навмисне" по їх цивільних та називають "тероризмом" знищення їх озброєння котрим вони обстрілюють українців! Тож заспокойся "зольдат", ми не нацисти на відміну від рашистів!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доки так саме не буде влучати в дома московитів, санкт-чЛенвнградців тощо, доті так буду влучати в наши дома.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:01 Ответить
Взагалі то кожен день, по різних підприємствах, нафтобазах та аеродромах і військових частинах рашистів прилітає й часто дуже й дуже ефективно. А от стосовно того щоб витрачати ще й на навмисні влучання по житлових будинках мешканців РФії є неефективним з військової точки зору, й ми не настільки багаті щоб робити подібне заради власного задоволення, достатньо того що посіпаки кремля стверджують що наші поцілюють "навмисне" по їх цивільних та називають "тероризмом" знищення їх озброєння котрим вони обстрілюють українців! Тож заспокойся "зольдат", ми не нацисти на відміну від рашистів!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:30 Ответить
Ні, не заради власного задоволення, а шоб оті свині-москвичи на власній шкуринці це відчули. Так
, ми не націсти, ми христіане, а як сказано у Старому заповіті, а саме у Книзі Вихід (21:24) та Левіті (24:20) згадується: "перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; як він зробив ушкодження на [тілі] людини, так і їй має зробити"
показать весь комментарий
17.06.2025 10:38 Ответить
***** на чернь насрать, от слова совсем, чем больше черни сдохнет, тем ему лучше. За утилизацию лишних ртов, Вам ***** еще и медальку с барского плеча выпишет. Руку жать не будет, потому что в его понимании Вы тоже чернь. А чернь, хоть и живущая в мацкве, чернюю и остаётся - ментальные рабы, как сосали путинский или кадыровский *** так и будут дальше молча сосать. Молча! Бунта не будет, даже одиночного пикета не будет. Вы только зря ресурсы потратите. Давно было заявлено - для обслуживания и охраны труб достаточно 50 млн. - остальные баласт.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:59 Ответить
Всім диктаторам або хто мріє їм стати, на кшталт Zе або Трамна на чернь насерити. Муаммар з Чаушеску та Миколой ІІ з родиною і Людовік ХVІ з дружиною тощо в курсі.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:51 Ответить
"...Муаммар з Чаушеску та Миколой ІІ з родиною і Людовік ХVІ з дружиною...." успели к тому времени утилизировать больше миллиона своей безропортной черни? Они в этом деле по сравнению с ****** карапузы из песочницы.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:08 Ответить
Крапля греблю точе.
А як шо ще хтось лопатою підштовхне ту греблю. А натовп він, як правило, не думає, він пре і напрямок руху натовпа можно задати майже будь який.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:27 Ответить
Я розумію ваші бажання, я всім серцем ненавиджу рашистських хробаків до останньої їхньої личинки, і щиро бажаю їм здохнути у полум'ї!!!
Але історія багатьох війн показує, що жодного разу бомбардування (та інший масований напад на) цивільних не давало жодної переваги! Оті всі напади лише розлюднюють ворога, змушують його дійсно ненавидіти та згуртовують населення проти!
А ще перетворюють агресора на жертву в очах спостерігача! Пам'ятаєте історію з бомбардуванням Дрездена? І оці скиглення: "Так, нацисти, звісно, почали першими, так, вони бомбили Лондон, але ж Дрезден - таке гарне місто! А жінки, а діточки? Хіба вони винні?!" А те, що жінки та діточки залюбки аплодували татовим перемогам та користувалися тими ж українськими рабами, вже й не думають, бо їх же ж, бідось, розбомбили.
Все правильно роблять наші вояки. Поки що...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:20 Ответить
Я розумію збурення , але ***** тільки цюму буде радий .
суддя карил хан миттєво відкиє справу у МКС - він тільки цього чекає , щоб звинуватити обидві сторони ...
У мацкві достатньо житла , яке закона ціль . Це кремль , міністерства , фсб й інше . Крім того є Рубльовка !!!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:08 Ответить
А до цього карила хана Моссад добратись може? Чи СБУ ближче?
показать весь комментарий
17.06.2025 13:20 Ответить
Це непотреб - фунціонер ООН . Задача їх робити вигляд бурхливої діяльності без жодних проблем для власної дупи . Саме тому в усіх конфліктах ця установа залюбки шукає привід , що звинуватити усіх участників конфлікту й не шукати причину й реальних злодіїв .

На таке лайно ніхто не буде витрачати час и гроші ...
показать весь комментарий
17.06.2025 14:42 Ответить
у клумбах квітах та дорогах з шашликами....
показать весь комментарий
17.06.2025 10:10 Ответить
Дубль: Взагалі то кожен день, по різних підприємствах, нафтобазах та аеродромах і військових частинах рашистів прилітає й часто дуже й дуже ефективно. А от стосовно того щоб витрачати ще й на навмисні влучання по житлових будинках мешканців РФії є неефективним з військової точки зору, й ми не настільки багаті щоб робити подібне заради власного задоволення, достатньо того що посіпаки кремля стверджують що наші поцілюють "навмисне" по їх цивільних та називають "тероризмом" знищення їх озброєння котрим вони обстрілюють українців! Тож заспокойтесь "сем" із "ромою", ми не нацисти на відміну від рашистів!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:31 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu#goog_rewarded:~:text=OPINION-,%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%2C%20%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D1%85%2C%20%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83,-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B0 https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu
"У 2020 році міністр оборони уряду Зеленського Андрій Таран заблокував оборонне держзамовлення.Заводи почали звільняти висококваліфікованих поштучних спеців. Лише на ПХЗ сім сотень.Зупинилися навіть ті проєкти, які вже були готові.Про "Грім-2", який якраз допилювали, мова вже й не йшла."
показать весь комментарий
17.06.2025 12:29 Ответить
ОТРК ГРОМ-2 серійно випускався при Порошенко. Зупинили його виробництво невдалі вибори 2019, коли тупоголовій 73% отарі забажалося халявних шашличків.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:31 Ответить
А Вам що недостатньо відосів і небритої морди кожного дня на шмарафоні? Українці раді, що мають такого мальчіка, пофіг їм рідні, близькі і Україна, їм аби все було чудового у простого мальчіка від наріду і п'яти ефективних менеджера, бо шостого портнова хтось завалив в Іспанії. Вчора навіть КМІС намалювало йому 63% підтримки, ніби цими рейтингами Гундосіка ми захистимося від ракет і дронів та переможемо ворога. Саме велике досягнення Зе - це кілометрові цвинтарі по всій Україні.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:20 Ответить
Це ти звідки ******? Чмо немите? З рашки? з угорщини? Іди і воюй, скотина, або закрий хавало"
показать весь комментарий
17.06.2025 11:39 Ответить
Ось де, На Ютубі У Берези на каналі з Кривоносом обсуждається тема а де ж воно, а по Артемк по Лучу попадали ,не давно вирішили офісні нагородити на виробництві виробників, понаїхала шобла з Банкової фоткалися, і наступний день туди пада балістика, так само і з іншими виробництвами, а ми чекаємо дронів та інших штук.
показать весь комментарий
17.06.2025 19:14 Ответить
Кожний обстріл України, *******, супроводжується діями коригувальників в Україні! Це аксіома!!
Їх Безкарність, привладними особами від стефанчука+зеленського+шмигаля та нікчемного РНБОУ, призводить до численних Рецедивів, діяльності цих коригувальників в Україні! Бо вони
осуджуються, по дебільним та нікчемним статтям КК, як у мирний час!!
А вони, такіж убивці Українців, як і московські окупанти!
Стефанчук+зеленський+шмигаль та купа ДержСекретарів, саботують 3 роки, внесення НАГАЛЬНИХ змін, у ТУРБОРЕЖИМІ, до законодавства України, що відповідають ПОТРЕБАМ сьогодення!
Безкарність та бездіяльність, від привладних, множить кров та смерть Українців! Коригувальників, треба ЗНИЩУВАТИ!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:15 Ответить
Під час БУДЬ ЯКОЇ війни у БУДЬ ЯКІЙ країні знаходиться частка населення котра або через ідеологічні, або через меркантильні міркування працюють на ворога. На 100% виловити усіх цих посібників супротивника за всю історію людства не вдавалось жодній державі. Чи можна критикувати її за це? Так, але не варто наявність навідників вважати чимось "незвичайним" та наслідком "недолугості" будь якої влади. Як не варто й на кшталт рашистів закликати до саме знищення будь-якого зрадника замість того щоб судити його за законом, бо повторюючи заклики рашистів ми самі того не помічаючи можемо перетворитись на таких як вони!!!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:39 Ответить
Я про конкретні знищення коригувальників московських в Україні!
А усі інші теревені, то лише заведення рака, за камінь! На кшалт, теліпання єрундою старим трампом, щоб не вводити санкцій проти московитів!
Теревені філософські і дії, це різне! Сирійці, так теж вважають!
Слава Україні!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:59 Ответить
"Війна Фойла" британський серіал
показать весь комментарий
17.06.2025 17:53 Ответить
Це є наслідком тісного спілкування двох брехливих та підлих підстаркуватих маразматиків. Браво америка 😢
показать весь комментарий
17.06.2025 10:18 Ответить
Це не наслідки їх тісного спіклування це вже сговор.Тим більше вони спілкуюються тим більше у нас рашприльоти..Ганьба дядькові Сему!
показать весь комментарий
17.06.2025 11:35 Ответить
П*дараси...
показать весь комментарий
17.06.2025 10:19 Ответить
Замітьте що це не обломки і що беспілотник не падає підбитий ПВО. Це ціленаправлений теракт проти мирних людей. ***** спеціально провело масований обстріл цівільних на фоні зустрічіЗеленського з Тампоном. Щоб Тампон знову сказав дайте сідайте за стіл переговорів з *****м і домовляйтеся на його умовах. До кого ще не дійшло що Тампон і ***** грають в поганого і хорошого поліцейського і що воно обидва злочинці і терористи. Тому закінчуйте з цією темою про переговори бо буде тільки гірше.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:20 Ответить
..тому тр...швидко здриснув до дому... щоб далі, буцімто сліпий і глухий, теревенити про сумлінні перемовини... і що санкції проти пуйлостану нашкодять... зато він вже вводить санкції проти України, зупиняє поставки зброї, яка б рятувала життя...(
показать весь комментарий
17.06.2025 15:41 Ответить
кацапо- паскуди.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:38 Ответить
Зафільмованний , тобто задокументованний злочин не тільки ***** , його війської прислуги , але конкретного оператора дрону . Й скорійше за усе - воно не з передка дроном керувала , воно десь у цивільному .
Сподіваюсь ГУР з"ясує хто це й потім не дивуйтеся , усі ці хани й орбани - що воно буде десь страченно - у цивільному й на вулицях якогось болотного міста !!!

Тільки так - точкова адресна ліквідація працює як не що !!!
показать весь комментарий
17.06.2025 13:18 Ответить
Цікаво порівняти вартість київського автопарку з вартістю ескадрилії легких винищувачів. 1 до 100 чи 1 до 1000.
показать весь комментарий
17.06.2025 13:34 Ответить
а обрізаний гунлос зі своєю шоблою лише на дороги міліарди з бюджета зливає та відмиває у кишені 95 кварталу....
Де наші балістичні ракети???
Де наші коптери в будинки мАскви???
Де зброя, обрізанний гундосина?????
показать весь комментарий
17.06.2025 16:19 Ответить
Під час клоунади ударів по москві не буде.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:28 Ответить
Так і є у нас тільки імітація бурхливої діяльності. Зеленський подорожує світом, а рф тим часом масштабує виробництво і може удвічі збільшити атаки "Шахедами" загалом якщо говорити https://24tv.ua/shahedi-ne-mozhna-zbiti-striletskoyu-zbroyeyu-yak-rosiya-zminila_n2847967 про використання безпілотників з боку росії, то протягом останнього місяця обсяг становить понад 5 000 дронів. З них щонайменше половина - "Шахеди". Тобто мовиться про понад 2 000 одиниць цього типу. Решта - це, як правило, або імітатори, або фальш-цілі.

росії знадобилось приблизно пів року, щоб досягти такого рівня випуску. Для порівняння: ще рік тому середньомісячне використання дронів не перевищувало 500 одиниць. Таким чином, відбулося зростання у 10 разів. Джерело-https://24tv.ua/rosiya-zbilshila-virobnitstvo-shahediv-skilki-bude-viroblyati_n2849128
показать весь комментарий
17.06.2025 21:54 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо як говорив один естрадний діяч- рассіанє тоже люди і вони не повинні втрачати відчуття комфорту. Ось зараз поховаємо загиблих і почнемо по новій комфорт россіян берегти. Яка гидота.
показать весь комментарий
17.06.2025 16:27 Ответить
Ну, знаєте, взяти хоч би , для прикладу, Марік, то теж було велике українське місто, а таких "перфомансів" московити там влаштували свого часу без міри. Та вони не заставили стати держуправління більш ефективним. Тому старий потворний циннік в мені сподівається, що хоч цього разу станеться пробудження. Можливо, кияни намнуть вуха жирним лінивим котам. Таке вже було.
показать весь комментарий
17.06.2025 17:48 Ответить
**** зелена ,це все його робота ,воно здає.
показать весь комментарий
17.06.2025 18:29 Ответить
Потрібні аналогічні удари по москальських містах, тоді московити швидше почнуть щось "соображать"...
показать весь комментарий
17.06.2025 18:47 Ответить
не за цієї влади.
показать весь комментарий
17.06.2025 21:56 Ответить
 
 