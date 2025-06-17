Российский ударный беспилотник попадает в жилой многоэтажный дом во время атаки на Киев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент удара российского ударного беспилотника по жилой многоэтажке во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что вражеский беспилотник попал в дом на уровне 15-16 этажа и взорвался.

