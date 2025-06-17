УКР
Російський ударний безпілотник влучає у житлову багатоповерхівку під час атаки на Київ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент удару російського ударного безпілотника по житловій багатоповерхівці під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожий безпілотник поцілив у будинок на рівні 15-16 поверху і вибухнув.

+45
Доки так саме не буде влучати в дома московитів, санкт-чЛенвнградців тощо, доті так буду влучати в наши дома.
17.06.2025 10:01
+21
у клумбах квітах та дорогах з шашликами....
17.06.2025 10:10
+14
Взагалі то кожен день, по різних підприємствах, нафтобазах та аеродромах і військових частинах рашистів прилітає й часто дуже й дуже ефективно. А от стосовно того щоб витрачати ще й на навмисні влучання по житлових будинках мешканців РФії є неефективним з військової точки зору, й ми не настільки багаті щоб робити подібне заради власного задоволення, достатньо того що посіпаки кремля стверджують що наші поцілюють "навмисне" по їх цивільних та називають "тероризмом" знищення їх озброєння котрим вони обстрілюють українців! Тож заспокойся "зольдат", ми не нацисти на відміну від рашистів!!!
17.06.2025 10:30
Коментувати
Ні, не заради власного задоволення, а шоб оті свині-москвичи на власній шкуринці це відчули. Так
, ми не націсти, ми христіане, а як сказано у Старому заповіті, а саме у Книзі Вихід (21:24) та Левіті (24:20) згадується: "перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; як він зробив ушкодження на [тілі] людини, так і їй має зробити"
17.06.2025 10:38
***** на чернь насрать, от слова совсем, чем больше черни сдохнет, тем ему лучше. За утилизацию лишних ртов, Вам ***** еще и медальку с барского плеча выпишет. Руку жать не будет, потому что в его понимании Вы тоже чернь. А чернь, хоть и живущая в мацкве, чернюю и остаётся - ментальные рабы, как сосали путинский или кадыровский *** так и будут дальше молча сосать. Молча! Бунта не будет, даже одиночного пикета не будет. Вы только зря ресурсы потратите. Давно было заявлено - для обслуживания и охраны труб достаточно 50 млн. - остальные баласт.
17.06.2025 10:59
Всім диктаторам або хто мріє їм стати, на кшталт Zе або Трамна на чернь насерити. Муаммар з Чаушеску та Миколой ІІ з родиною і Людовік ХVІ з дружиною тощо в курсі.
17.06.2025 11:51
"...Муаммар з Чаушеску та Миколой ІІ з родиною і Людовік ХVІ з дружиною...." успели к тому времени утилизировать больше миллиона своей безропортной черни? Они в этом деле по сравнению с ****** карапузы из песочницы.
17.06.2025 12:08
Крапля греблю точе.
А як шо ще хтось лопатою підштовхне ту греблю. А натовп він, як правило, не думає, він пре і напрямок руху натовпа можно задати майже будь який.
17.06.2025 12:27
Я розумію ваші бажання, я всім серцем ненавиджу рашистських хробаків до останньої їхньої личинки, і щиро бажаю їм здохнути у полум'ї!!!
Але історія багатьох війн показує, що жодного разу бомбардування (та інший масований напад на) цивільних не давало жодної переваги! Оті всі напади лише розлюднюють ворога, змушують його дійсно ненавидіти та згуртовують населення проти!
А ще перетворюють агресора на жертву в очах спостерігача! Пам'ятаєте історію з бомбардуванням Дрездена? І оці скиглення: "Так, нацисти, звісно, почали першими, так, вони бомбили Лондон, але ж Дрезден - таке гарне місто! А жінки, а діточки? Хіба вони винні?!" А те, що жінки та діточки залюбки аплодували татовим перемогам та користувалися тими ж українськими рабами, вже й не думають, бо їх же ж, бідось, розбомбили.
Все правильно роблять наші вояки. Поки що...
17.06.2025 11:20
Я розумію збурення , але ***** тільки цюму буде радий .
суддя карил хан миттєво відкиє справу у МКС - він тільки цього чекає , щоб звинуватити обидві сторони ...
У мацкві достатньо житла , яке закона ціль . Це кремль , міністерства , фсб й інше . Крім того є Рубльовка !!!
17.06.2025 13:08
А до цього карила хана Моссад добратись може? Чи СБУ ближче?
показати весь коментар
17.06.2025 13:20
Це непотреб - фунціонер ООН . Задача їх робити вигляд бурхливої діяльності без жодних проблем для власної дупи . Саме тому в усіх конфліктах ця установа залюбки шукає привід , що звинуватити усіх участників конфлікту й не шукати причину й реальних злодіїв .

На таке лайно ніхто не буде витрачати час и гроші ...
17.06.2025 14:42
https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu#goog_rewarded:~:text=OPINION-,%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%2C%20%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%20%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D1%85%2C%20%D1%85%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83,-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B0 https://espreso.tv/poglyad-koli-proklinaemo-russkikh-zgadaymo-y-tikh-khto-zirvav-nashu-raketnu-programu
"У 2020 році міністр оборони уряду Зеленського Андрій Таран заблокував оборонне держзамовлення.Заводи почали звільняти висококваліфікованих поштучних спеців. Лише на ПХЗ сім сотень.Зупинилися навіть ті проєкти, які вже були готові.Про "Грім-2", який якраз допилювали, мова вже й не йшла."
17.06.2025 12:29
ОТРК ГРОМ-2 серійно випускався при Порошенко. Зупинили його виробництво невдалі вибори 2019, коли тупоголовій 73% отарі забажалося халявних шашличків.
17.06.2025 16:31
А Вам що недостатньо відосів і небритої морди кожного дня на шмарафоні? Українці раді, що мають такого мальчіка, пофіг їм рідні, близькі і Україна, їм аби все було чудового у простого мальчіка від наріду і п'яти ефективних менеджера, бо шостого портнова хтось завалив в Іспанії. Вчора навіть КМІС намалювало йому 63% підтримки, ніби цими рейтингами Гундосіка ми захистимося від ракет і дронів та переможемо ворога. Саме велике досягнення Зе - це кілометрові цвинтарі по всій Україні.
17.06.2025 10:20
Це ти звідки ******? Чмо немите? З рашки? з угорщини? Іди і воюй, скотина, або закрий хавало"
17.06.2025 11:39
Ось де, На Ютубі У Берези на каналі з Кривоносом обсуждається тема а де ж воно, а по Артемк по Лучу попадали ,не давно вирішили офісні нагородити на виробництві виробників, понаїхала шобла з Банкової фоткалися, і наступний день туди пада балістика, так само і з іншими виробництвами, а ми чекаємо дронів та інших штук.
17.06.2025 19:14
Кожний обстріл України, *******, супроводжується діями коригувальників в Україні! Це аксіома!!
Їх Безкарність, привладними особами від стефанчука+зеленського+шмигаля та нікчемного РНБОУ, призводить до численних Рецедивів, діяльності цих коригувальників в Україні! Бо вони
осуджуються, по дебільним та нікчемним статтям КК, як у мирний час!!
А вони, такіж убивці Українців, як і московські окупанти!
Стефанчук+зеленський+шмигаль та купа ДержСекретарів, саботують 3 роки, внесення НАГАЛЬНИХ змін, у ТУРБОРЕЖИМІ, до законодавства України, що відповідають ПОТРЕБАМ сьогодення!
Безкарність та бездіяльність, від привладних, множить кров та смерть Українців! Коригувальників, треба ЗНИЩУВАТИ!
17.06.2025 10:15
Під час БУДЬ ЯКОЇ війни у БУДЬ ЯКІЙ країні знаходиться частка населення котра або через ідеологічні, або через меркантильні міркування працюють на ворога. На 100% виловити усіх цих посібників супротивника за всю історію людства не вдавалось жодній державі. Чи можна критикувати її за це? Так, але не варто наявність навідників вважати чимось "незвичайним" та наслідком "недолугості" будь якої влади. Як не варто й на кшталт рашистів закликати до саме знищення будь-якого зрадника замість того щоб судити його за законом, бо повторюючи заклики рашистів ми самі того не помічаючи можемо перетворитись на таких як вони!!!
17.06.2025 10:39
17.06.2025 10:39 Відповісти
Я про конкретні знищення коригувальників московських в Україні!
А усі інші теревені, то лише заведення рака, за камінь! На кшалт, теліпання єрундою старим трампом, щоб не вводити санкцій проти московитів!
Теревені філософські і дії, це різне! Сирійці, так теж вважають!
Слава Україні!
17.06.2025 10:59
"Війна Фойла" британський серіал
17.06.2025 17:53
Це є наслідком тісного спілкування двох брехливих та підлих підстаркуватих маразматиків. Браво америка 😢
17.06.2025 10:18
Це не наслідки їх тісного спіклування це вже сговор.Тим більше вони спілкуюються тим більше у нас рашприльоти..Ганьба дядькові Сему!
17.06.2025 11:35
П*дараси...
17.06.2025 10:19
Замітьте що це не обломки і що беспілотник не падає підбитий ПВО. Це ціленаправлений теракт проти мирних людей. ***** спеціально провело масований обстріл цівільних на фоні зустрічіЗеленського з Тампоном. Щоб Тампон знову сказав дайте сідайте за стіл переговорів з *****м і домовляйтеся на його умовах. До кого ще не дійшло що Тампон і ***** грають в поганого і хорошого поліцейського і що воно обидва злочинці і терористи. Тому закінчуйте з цією темою про переговори бо буде тільки гірше.
17.06.2025 10:20
..тому тр...швидко здриснув до дому... щоб далі, буцімто сліпий і глухий, теревенити про сумлінні перемовини... і що санкції проти пуйлостану нашкодять... зато він вже вводить санкції проти України, зупиняє поставки зброї, яка б рятувала життя...(
17.06.2025 15:41
кацапо- паскуди.
17.06.2025 11:38
Зафільмованний , тобто задокументованний злочин не тільки ***** , його війської прислуги , але конкретного оператора дрону . Й скорійше за усе - воно не з передка дроном керувала , воно десь у цивільному .
Сподіваюсь ГУР з"ясує хто це й потім не дивуйтеся , усі ці хани й орбани - що воно буде десь страченно - у цивільному й на вулицях якогось болотного міста !!!

Тільки так - точкова адресна ліквідація працює як не що !!!
17.06.2025 13:18
Цікаво порівняти вартість київського автопарку з вартістю ескадрилії легких винищувачів. 1 до 100 чи 1 до 1000.
17.06.2025 13:34
а обрізаний гунлос зі своєю шоблою лише на дороги міліарди з бюджета зливає та відмиває у кишені 95 кварталу....
Де наші балістичні ракети???
Де наші коптери в будинки мАскви???
Де зброя, обрізанний гундосина?????
17.06.2025 16:19 Відповісти
Під час клоунади ударів по москві не буде.
17.06.2025 16:28
Так і є у нас тільки імітація бурхливої діяльності. Зеленський подорожує світом, а рф тим часом масштабує виробництво і може удвічі збільшити атаки "Шахедами" загалом якщо говорити https://24tv.ua/shahedi-ne-mozhna-zbiti-striletskoyu-zbroyeyu-yak-rosiya-zminila_n2847967 про використання безпілотників з боку росії, то протягом останнього місяця обсяг становить понад 5 000 дронів. З них щонайменше половина - "Шахеди". Тобто мовиться про понад 2 000 одиниць цього типу. Решта - це, як правило, або імітатори, або фальш-цілі.

росії знадобилось приблизно пів року, щоб досягти такого рівня випуску. Для порівняння: ще рік тому середньомісячне використання дронів не перевищувало 500 одиниць. Таким чином, відбулося зростання у 10 разів. Джерело-https://24tv.ua/rosiya-zbilshila-virobnitstvo-shahediv-skilki-bude-viroblyati_n2849128
17.06.2025 21:54
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо як говорив один естрадний діяч- рассіанє тоже люди і вони не повинні втрачати відчуття комфорту. Ось зараз поховаємо загиблих і почнемо по новій комфорт россіян берегти. Яка гидота.
17.06.2025 16:27
Ну, знаєте, взяти хоч би , для прикладу, Марік, то теж було велике українське місто, а таких "перфомансів" московити там влаштували свого часу без міри. Та вони не заставили стати держуправління більш ефективним. Тому старий потворний циннік в мені сподівається, що хоч цього разу станеться пробудження. Можливо, кияни намнуть вуха жирним лінивим котам. Таке вже було.
17.06.2025 17:48
**** зелена ,це все його робота ,воно здає.
17.06.2025 18:29
Потрібні аналогічні удари по москальських містах, тоді московити швидше почнуть щось "соображать"...
17.06.2025 18:47
не за цієї влади.
17.06.2025 21:56
 
 