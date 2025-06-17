17 562 40
Російський ударний безпілотник влучає у житлову багатоповерхівку під час атаки на Київ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент удару російського ударного безпілотника по житловій багатоповерхівці під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ворожий безпілотник поцілив у будинок на рівні 15-16 поверху і вибухнув.
, ми не націсти, ми христіане, а як сказано у Старому заповіті, а саме у Книзі Вихід (21:24) та Левіті (24:20) згадується: "перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; як він зробив ушкодження на [тілі] людини, так і їй має зробити"
А як шо ще хтось лопатою підштовхне ту греблю. А натовп він, як правило, не думає, він пре і напрямок руху натовпа можно задати майже будь який.
Але історія багатьох війн показує, що жодного разу бомбардування (та інший масований напад на) цивільних не давало жодної переваги! Оті всі напади лише розлюднюють ворога, змушують його дійсно ненавидіти та згуртовують населення проти!
А ще перетворюють агресора на жертву в очах спостерігача! Пам'ятаєте історію з бомбардуванням Дрездена? І оці скиглення: "Так, нацисти, звісно, почали першими, так, вони бомбили Лондон, але ж Дрезден - таке гарне місто! А жінки, а діточки? Хіба вони винні?!" А те, що жінки та діточки залюбки аплодували татовим перемогам та користувалися тими ж українськими рабами, вже й не думають, бо їх же ж, бідось, розбомбили.
Все правильно роблять наші вояки. Поки що...
суддя карил хан миттєво відкиє справу у МКС - він тільки цього чекає , щоб звинуватити обидві сторони ...
У мацкві достатньо житла , яке закона ціль . Це кремль , міністерства , фсб й інше . Крім того є Рубльовка !!!
На таке лайно ніхто не буде витрачати час и гроші ...
"У 2020 році міністр оборони уряду Зеленського Андрій Таран заблокував оборонне держзамовлення.Заводи почали звільняти висококваліфікованих поштучних спеців. Лише на ПХЗ сім сотень.Зупинилися навіть ті проєкти, які вже були готові.Про "Грім-2", який якраз допилювали, мова вже й не йшла."
Їх Безкарність, привладними особами від стефанчука+зеленського+шмигаля та нікчемного РНБОУ, призводить до численних Рецедивів, діяльності цих коригувальників в Україні! Бо вони
осуджуються, по дебільним та нікчемним статтям КК, як у мирний час!!
А вони, такіж убивці Українців, як і московські окупанти!
Стефанчук+зеленський+шмигаль та купа ДержСекретарів, саботують 3 роки, внесення НАГАЛЬНИХ змін, у ТУРБОРЕЖИМІ, до законодавства України, що відповідають ПОТРЕБАМ сьогодення!
Безкарність та бездіяльність, від привладних, множить кров та смерть Українців! Коригувальників, треба ЗНИЩУВАТИ!
А усі інші теревені, то лише заведення рака, за камінь! На кшалт, теліпання єрундою старим трампом, щоб не вводити санкцій проти московитів!
Теревені філософські і дії, це різне! Сирійці, так теж вважають!
Слава Україні!
Сподіваюсь ГУР з"ясує хто це й потім не дивуйтеся , усі ці хани й орбани - що воно буде десь страченно - у цивільному й на вулицях якогось болотного міста !!!
Тільки так - точкова адресна ліквідація працює як не що !!!
Де наші балістичні ракети???
Де наші коптери в будинки мАскви???
Де зброя, обрізанний гундосина?????
росії знадобилось приблизно пів року, щоб досягти такого рівня випуску. Для порівняння: ще рік тому середньомісячне використання дронів не перевищувало 500 одиниць. Таким чином, відбулося зростання у 10 разів. Джерело-https://24tv.ua/rosiya-zbilshila-virobnitstvo-shahediv-skilki-bude-viroblyati_n2849128