Оккупанты рассматривают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вражеский автомобиль наехал на противотанковую мину. На видео можно разглядеть тела по меньшей мере двух ликвидированных россиян.
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+37 YU ST
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Яке ж ти гидке і дурне..
25.06.2025 10:28"
А чого ж ти до "гидкого" та "дурного", лізеш, з коментарем "підтимуючим"? Виходячи з логіки, ти також вважаєш себе "гидким" і "дурним"?
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
Могли б заспівати:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...