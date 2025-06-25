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11 314 25

Оккупанты рассматривают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вражеский автомобиль наехал на противотанковую мину. На видео можно разглядеть тела по меньшей мере двух ликвидированных россиян.

Смотрите: Представитель оккупационной власти в Скадовске вручил отцу ликвидированного военнослужащего армии РФ микроволновку: "Спасибо за сына". ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский солдат бьет палкой двух своих приспешников, которые привязаны к столбу: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) русский мир (633)


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Топ комментарии
+37
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25.06.2025 10:26 Ответить
+30
"В рот ******" - це точно... А залишилися-б в своєму "Зажопинську" - до цих пір пили-б бражку...
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25.06.2025 10:25 Ответить
+21
***** шастать!!🤪
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25.06.2025 10:25 Ответить
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"В рот ******" - це точно... А залишилися-б в своєму "Зажопинську" - до цих пір пили-б бражку...
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25.06.2025 10:25 Ответить
Бражку???? Хай би при "зачатіі" повиздихали! Разом с "Зажопінском"...
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25.06.2025 10:52 Ответить
Добре хоч люди не пострадали .
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25.06.2025 12:11 Ответить
Всі свинособаки мають захолонути,і малі,і середні,і старі....
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25.06.2025 11:44 Ответить
" Микола Січень #486030

Яке ж ти гидке і дурне..

25.06.2025 10:28"

А чого ж ти до "гидкого" та "дурного", лізеш, з коментарем "підтимуючим"? Виходячи з логіки, ти також вважаєш себе "гидким" і "дурним"?
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25.06.2025 11:54 Ответить
Сховайся за обрієм,підтимуючий..
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25.06.2025 13:36 Ответить
Укуси себе за сраку...
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25.06.2025 13:38 Ответить
***** шастать!!🤪
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25.06.2025 10:25 Ответить
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25.06.2025 10:26 Ответить
Ага... Кацапська "щука" хотіла вхопить жирного "карася, а ухопила ЙОРЖА! А він поперек горла став, і "розчепірився"...
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25.06.2025 11:56 Ответить
Та никакой ни ****** а красота то какая, лепота...
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25.06.2025 10:27 Ответить
В Украине вам псы пыжда!!!
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25.06.2025 10:28 Ответить
-2
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25.06.2025 10:28 Ответить
Ногу которую оторвало отнесите *****, он по ногам ватных солдат спец.
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25.06.2025 10:29 Ответить
Ногоу відірвало? Була б голова і її відірвало б.
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25.06.2025 10:36 Ответить
Без голови кацап ще тиждень-другий проживе, а без ноги штурмувати не зможе.
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25.06.2025 10:41 Ответить
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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25.06.2025 10:37 Ответить
Предатель.
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25.06.2025 10:49 Ответить
де нога руського солдата там раша як плєшивий говорив...
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25.06.2025 10:54 Ответить
Не "руського" , а російського !!! Руські з Русі - пращури ******** українців. Кацапи до Русі не мають жодного відношення !!!
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25.06.2025 16:30 Ответить
Это нога у кого надо нога
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25.06.2025 11:24 Ответить
Якісь кацапи сумні...
Могли б заспівати:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
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25.06.2025 12:00 Ответить
Якщо це був ПАК-170,то тб орків залишиться на голодному пайку.. "Приємного апетиту"уроди
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25.06.2025 12:17 Ответить
Увидев своего сосратника, кацап сразу понял, что он ****** в рот!
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25.06.2025 13:48 Ответить
**** Нирот прийде до кожного кацапа, рано чи пізно
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25.06.2025 18:26 Ответить
 
 