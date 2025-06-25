Оккупанты рассматривают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты снимают свой уничтоженный грузовик и тела ликвидированных соратников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, вражеский автомобиль наехал на противотанковую мину. На видео можно разглядеть тела по меньшей мере двух ликвидированных россиян.

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