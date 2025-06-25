Окупанти розглядають свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворожий автомобіль наїхав на протитанкову міну. На відео можна розгледіти тіла щонайменше двох ліквідованих росіян.
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Топ коментарі
+37 YU ST
показати весь коментар25.06.2025 10:26 Відповісти Посилання
+30 Яр Холодний
показати весь коментар25.06.2025 10:25 Відповісти Посилання
+21 Сергій Удовенко
показати весь коментар25.06.2025 10:25 Відповісти Посилання
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Яке ж ти гидке і дурне..
25.06.2025 10:28"
А чого ж ти до "гидкого" та "дурного", лізеш, з коментарем "підтимуючим"? Виходячи з логіки, ти також вважаєш себе "гидким" і "дурним"?
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
Могли б заспівати:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...