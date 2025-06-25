Окупанти розглядають свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворожий автомобіль наїхав на протитанкову міну. На відео можна розгледіти тіла щонайменше двох ліквідованих росіян.

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