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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
11 304 25

Окупанти розглядають свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників: "П#здец наших у#бало! Это мина. Ой, бл#дь, ему ногу оторвало!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти фільмують свою знищену вантажівку та тіла ліквідованих поплічників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, ворожий автомобіль наїхав на протитанкову міну. На відео можна розгледіти тіла щонайменше двох ліквідованих росіян.

Дивіться: Представник окупаційної влади у Скадовську вручив батьку ліквідованого військовослужбовця армії РФ мікрохвильовку: "Спасибо за сына". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат б’є палицею двох своїх поплічників, які прив’язані до стовпа: "Вот они - два п#дара! Нех#й было съ#бываться с позиций!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) русский мир (471)


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Топ коментарі
+37
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25.06.2025 10:26 Відповісти
+30
"В рот ******" - це точно... А залишилися-б в своєму "Зажопинську" - до цих пір пили-б бражку...
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25.06.2025 10:25 Відповісти
+21
***** шастать!!🤪
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25.06.2025 10:25 Відповісти
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"В рот ******" - це точно... А залишилися-б в своєму "Зажопинську" - до цих пір пили-б бражку...
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25.06.2025 10:25 Відповісти
Бражку???? Хай би при "зачатіі" повиздихали! Разом с "Зажопінском"...
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25.06.2025 10:52 Відповісти
Добре хоч люди не пострадали .
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25.06.2025 12:11 Відповісти
Всі свинособаки мають захолонути,і малі,і середні,і старі....
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25.06.2025 11:44 Відповісти
" Микола Січень #486030

Яке ж ти гидке і дурне..

25.06.2025 10:28"

А чого ж ти до "гидкого" та "дурного", лізеш, з коментарем "підтимуючим"? Виходячи з логіки, ти також вважаєш себе "гидким" і "дурним"?
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25.06.2025 11:54 Відповісти
Сховайся за обрієм,підтимуючий..
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25.06.2025 13:36 Відповісти
Укуси себе за сраку...
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25.06.2025 13:38 Відповісти
***** шастать!!🤪
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25.06.2025 10:25 Відповісти
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25.06.2025 10:26 Відповісти
Ага... Кацапська "щука" хотіла вхопить жирного "карася, а ухопила ЙОРЖА! А він поперек горла став, і "розчепірився"...
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25.06.2025 11:56 Відповісти
Та никакой ни ****** а красота то какая, лепота...
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25.06.2025 10:27 Відповісти
В Украине вам псы пыжда!!!
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25.06.2025 10:28 Відповісти
-2
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25.06.2025 10:28 Відповісти
Ногу которую оторвало отнесите *****, он по ногам ватных солдат спец.
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25.06.2025 10:29 Відповісти
Ногоу відірвало? Була б голова і її відірвало б.
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25.06.2025 10:36 Відповісти
Без голови кацап ще тиждень-другий проживе, а без ноги штурмувати не зможе.
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25.06.2025 10:41 Відповісти
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
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25.06.2025 10:37 Відповісти
Предатель.
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25.06.2025 10:49 Відповісти
де нога руського солдата там раша як плєшивий говорив...
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25.06.2025 10:54 Відповісти
Не "руського" , а російського !!! Руські з Русі - пращури ******** українців. Кацапи до Русі не мають жодного відношення !!!
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25.06.2025 16:30 Відповісти
Это нога у кого надо нога
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25.06.2025 11:24 Відповісти
Якісь кацапи сумні...
Могли б заспівати:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
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25.06.2025 12:00 Відповісти
Якщо це був ПАК-170,то тб орків залишиться на голодному пайку.. "Приємного апетиту"уроди
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25.06.2025 12:17 Відповісти
Увидев своего сосратника, кацап сразу понял, что он ****** в рот!
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25.06.2025 13:48 Відповісти
**** Нирот прийде до кожного кацапа, рано чи пізно
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25.06.2025 18:26 Відповісти
 
 