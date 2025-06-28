Безопасность, состояние дипломатии, сотрудничество в ОПК: Зеленский и Дуда провели встречу. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Киеве, провели встречу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Сегодня, в День Конституции Украины, встретился с особым гостем нашего государства – Президентом Польши Анджеем Дудой. Анджей с Украиной с первых дней войны, всегда бок о бок, надежный союзник и настоящий друг. Это, безусловно, тот уровень взаимоотношений, которые мы хотим с президентом".

Зеленский сообщил, что во время разговора стороны говорили о дальнейшем развитии отношений между странами, ситуации безопасности в регионе, а также возможных решениях на уровне Евросоюза и в координации с партнерами по НАТО.

"В эти месяцы мы реализуем довольно серьезные наши украинско-польские договоренности в оборонном сотрудничестве. Надеюсь, по итогам полугодия сможем сказать, что мы вместе сделали ощутимый шаг на усиление наших позиций безопасности. Благодарю лично Анджея и народ Польши за поддержку, за значительную оборонную помощь и общие решения.

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В свою очередь Дуда сообщил, что обсудил с Зеленским сотрудничество в военно-промышленном комплексе. По его словам, государства могут сотрудничать во многих отраслях, в частности, в развитии дронов.

"Мы в Польше знаем, что Украина очень динамично развивает свою военную промышленность. Мы надеемся, что будем сотрудничать", - сказал Дуда.

По его словам, более 2 тыс. польских фирм выразили свою заинтересованность в участии в восстановлении Украины.

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