Безпекова ситуація, стан дипломатії, співпраця у ВПК: Зеленський і Дуда провели зустріч. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває з візитом у Києві, провели зустріч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Сьогодні, у День Конституції України, зустрівся з особливим гостем нашої держави – Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Анджей з Україною з перших днів війни, завжди пліч-о-пліч, надійний союзник і справжній друг. Це, безперечно, той рівень взаємин, які ми хочемо з Польщею зберегти та зміцнити", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що під час розмови сторони говорили про подальший розвиток відносин між країнами, безпекову ситуацію в регіоні, а також можливі рішення на рівні Євросоюзу та в координації з партнерами по НАТО.

"Цими місяцями ми реалізовуємо доволі серйозні наші українсько-польські домовленості в оборонній співпраці. Сподіваюсь, за підсумками півріччя зможемо сказати, що ми разом зробили відчутний крок на посилення наших безпекових позицій. Дякую особисто Анджею та народу Польщі за підтримку, за значну оборонну допомогу та спільні рішення задля нашої і вашої свободи", - додав він.

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Своєю чергою Дуда повідомив, що обговорив із Зеленським співпрацю в військово-промисловому комплексі. За його словами, держави можуть співпрацювати в багатьох галузях, зокрема, у розвитку дронів.

"Ми в Польщі знаємо, що Україна дуже динамічно розвиває свою військову промисловість. Ми сподіваємося, що будемо співпрацювати", - сказав Дуда.

За його словами, понад 2 тис. польських фірм висловили свою зацікавленість в участі у відбудові України.

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