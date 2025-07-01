Партнеры подтверждают, что если санкции для РФ и давление еще увеличить, это заставит ее думать не о войне, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление санкционного давления на РФ заставит ее думать "о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было много разных совещаний - подготовительных совещаний. Готовимся к встречам в Европе, в частности - в Дании, и также с другими нашими партнерами. Среди главных вопросов будет производство оружия - наши совместные инвестиции, совместные проекты. Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС - председательство именно Дании, для нас важно, чтобы этот период, - а это следующие полгода - стали действительно результативными и в вопросах безопасности - в том числе, для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против России действительно работало и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии.

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У нас есть четкая информация - и партнеры это подтверждают, - что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям", - подчеркнул Зеленский.