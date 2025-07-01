Партнеры подтверждают, что если санкции для РФ и давление еще увеличить, это заставит ее думать не о войне, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление санкционного давления на РФ заставит ее думать "о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня было много разных совещаний - подготовительных совещаний. Готовимся к встречам в Европе, в частности - в Дании, и также с другими нашими партнерами. Среди главных вопросов будет производство оружия - наши совместные инвестиции, совместные проекты. Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС - председательство именно Дании, для нас важно, чтобы этот период, - а это следующие полгода - стали действительно результативными и в вопросах безопасности - в том числе, для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против России действительно работало и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии.
У нас есть четкая информация - и партнеры это подтверждают, - что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що саме "санкції для рф"?
Це твоє вміння викладати думки чи журналістське?
Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.
На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
Давно потрібно було засвоїти цю істину.
Економічні санкції розвинутого цивілізованого світового суспільства можуть бути лише допоміжною функцією.
А там по справжньому ефективних і позитивних зрушень немає.