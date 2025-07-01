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Новости Видео Обращение Зеленского
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Партнеры подтверждают, что если санкции для РФ и давление еще увеличить, это заставит ее думать не о войне, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление санкционного давления на РФ заставит ее думать "о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня было много разных совещаний - подготовительных совещаний. Готовимся к встречам в Европе, в частности - в Дании, и также с другими нашими партнерами. Среди главных вопросов будет производство оружия - наши совместные инвестиции, совместные проекты. Сегодня началось новое председательство в Совете ЕС - председательство именно Дании, для нас важно, чтобы этот период, - а это следующие полгода - стали действительно результативными и в вопросах безопасности - в том числе, для оборонной промышленности, и в вопросах санкций, чтобы все давление против России действительно работало и работало так, чтобы закончить эту войну и реально ограничить российский потенциал агрессии.

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У нас есть четкая информация - и партнеры это подтверждают, - что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) обращение (778)


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Топ комментарии
+3
Зеленський програв цю війну у ті самі перші 3 дні 2022 року.

Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.

На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
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01.07.2025 21:28 Ответить
+2
і я підтверджує і там до речі бомж зі смітника також підтверджує
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01.07.2025 21:26 Ответить
+2
Коли там заборонять чоловікам призовного віку виїжджати з країни, то повірю, що ситуація дійсно стала важкою.
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01.07.2025 21:36 Ответить
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Тяжко їх санкціями завалити - Китай рашку підтримує
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01.07.2025 21:17 Ответить
ты ошибаешься там на расеи начинают закрываться производители, строительство падает, добыча угля на Кузбассе имеет проблемы. Не массовый характер на расеи, но есть. И причем сами расияне Силуановы и Набибулины об этом тихонько кричат. Громко нельзя.
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01.07.2025 21:20 Ответить
Коли там заборонять чоловікам призовного віку виїжджати з країни, то повірю, що ситуація дійсно стала важкою.
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01.07.2025 21:36 Ответить
Все може бути - я всього не знаю - але знаю шо їх луплять санкціями а вони по всьому світу будують АЕС
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01.07.2025 21:41 Ответить
усі санкції легко обходяться. рф не думатиме про війну тільки коли усі кацапи повиздихають
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01.07.2025 21:18 Ответить
Партнери підтверджують, що санкції для РФ і якщо тиск іще збільшити, це спонукатиме її думати не про війну, - Зеленський

Що саме "санкції для рф"?
Це твоє вміння викладати думки чи журналістське?
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01.07.2025 21:20 Ответить
і я підтверджує і там до речі бомж зі смітника також підтверджує
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01.07.2025 21:26 Ответить
Зеленський програв цю війну у ті самі перші 3 дні 2022 року.

Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.

На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
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01.07.2025 21:28 Ответить
У нас є чітка інформація - і партнери це підтверджують, "діяльність "зепоцріота" з 2019року
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01.07.2025 21:33 Ответить
Найкращі санкції - це українські дрони та ракети.
Давно потрібно було засвоїти цю істину.
Економічні санкції розвинутого цивілізованого світового суспільства можуть бути лише допоміжною функцією.
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01.07.2025 21:37 Ответить
"Сьогодні було багато різних нарад - підготовчих нарад"....пустозвон
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01.07.2025 21:39 Ответить
На мило мудака безтолкового!
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01.07.2025 21:40 Ответить
З цього лайна мила не вийде, тільки на перегній!
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01.07.2025 22:17 Ответить
с 2014 года эту песню поют и ничего не происходит. Смотрел вчера сериал: Игра в Кальмара. впереди спойлер. И там были богачи, которые гости организаторов игры и они там смеются со смертей. Так вот такое впечатление складывается, что капиталисты через свои СМИ рассказывают с честным видом морально ангельским, что Украине надо помочь и Россию надо наказать, а без СМИ, за толстыми стенами также смеются со смертей и считают денюжки, которые зарабатывают обходными путями и обстоятельства им помогают больше денег заработать. Флот оказывается страхуют российский, детали в ракетах и беспилотниках Запада, деньги России они контролируют и сами определяют, что Украине на эти деньги со своих складов продать. Из за войны - США военная индустрия раскрутилась и заказы на оружие выросли до небес. А война закончиться, то и заказы уменьшаться. Такая грязь. Украина, как в тюрьме в концлагере, а они зарабатывают и живут в раю. Когда мир пришел к тому, что бог умер, то и морали и нравственных правил больше никто не придерживается. Мир очень злое место. Люди - это такие же дикие животные, только с интеллектом, без морали, без совести, и деньги - это главный маяк.
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01.07.2025 21:47 Ответить
Не можна з вами не погодитись!
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01.07.2025 22:16 Ответить
Це повинні підтверджувати не партнери, які язиками що хочеш підтвердять, а ситуація на фронті і цифри в російському бюджеті.
А там по справжньому ефективних і позитивних зрушень немає.
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01.07.2025 21:52 Ответить
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01.07.2025 22:06 Ответить
ЗЕбіл замість озброєння та адекватної відповіді козломордим знов жує соплі про санкції.
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01.07.2025 22:14 Ответить
 
 