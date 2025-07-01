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Партнери підтверджують, що санкції для РФ справді болючі і якщо тиск іще збільшити, це спонукатиме її думати не про війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення санкційного тиску на РФ змусить її думати "про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад. Готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, і також з іншими нашими партнерами, серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, спільні проєкти. Сьогодні почалось нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні пів року – стали дійсно результативними і в безпекових питаннях, і у тому числі для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії дійсно працював і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії.

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У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) звернення (634)


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Топ коментарі
+4
Зеленський програв цю війну у ті самі перші 3 дні 2022 року.

Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.

На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
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01.07.2025 21:28 Відповісти
+2
і я підтверджує і там до речі бомж зі смітника також підтверджує
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01.07.2025 21:26 Відповісти
+2
Коли там заборонять чоловікам призовного віку виїжджати з країни, то повірю, що ситуація дійсно стала важкою.
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01.07.2025 21:36 Відповісти
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Тяжко їх санкціями завалити - Китай рашку підтримує
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01.07.2025 21:17 Відповісти
ты ошибаешься там на расеи начинают закрываться производители, строительство падает, добыча угля на Кузбассе имеет проблемы. Не массовый характер на расеи, но есть. И причем сами расияне Силуановы и Набибулины об этом тихонько кричат. Громко нельзя.
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01.07.2025 21:20 Відповісти
Коли там заборонять чоловікам призовного віку виїжджати з країни, то повірю, що ситуація дійсно стала важкою.
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01.07.2025 21:36 Відповісти
Все може бути - я всього не знаю - але знаю шо їх луплять санкціями а вони по всьому світу будують АЕС
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01.07.2025 21:41 Відповісти
усі санкції легко обходяться. рф не думатиме про війну тільки коли усі кацапи повиздихають
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01.07.2025 21:18 Відповісти
Партнери підтверджують, що санкції для РФ і якщо тиск іще збільшити, це спонукатиме її думати не про війну, - Зеленський

Що саме "санкції для рф"?
Це твоє вміння викладати думки чи журналістське?
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01.07.2025 21:20 Відповісти
і я підтверджує і там до речі бомж зі смітника також підтверджує
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01.07.2025 21:26 Відповісти
Зеленський програв цю війну у ті самі перші 3 дні 2022 року.

Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.

На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
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01.07.2025 21:28 Відповісти
У нас є чітка інформація - і партнери це підтверджують, "діяльність "зепоцріота" з 2019року
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01.07.2025 21:33 Відповісти
Найкращі санкції - це українські дрони та ракети.
Давно потрібно було засвоїти цю істину.
Економічні санкції розвинутого цивілізованого світового суспільства можуть бути лише допоміжною функцією.
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01.07.2025 21:37 Відповісти
"Сьогодні було багато різних нарад - підготовчих нарад"....пустозвон
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01.07.2025 21:39 Відповісти
На мило мудака безтолкового!
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01.07.2025 21:40 Відповісти
З цього лайна мила не вийде, тільки на перегній!
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01.07.2025 22:17 Відповісти
Не можна з вами не погодитись!
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01.07.2025 22:16 Відповісти
Це повинні підтверджувати не партнери, які язиками що хочеш підтвердять, а ситуація на фронті і цифри в російському бюджеті.
А там по справжньому ефективних і позитивних зрушень немає.
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01.07.2025 21:52 Відповісти
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01.07.2025 22:06 Відповісти
ЗЕбіл замість озброєння та адекватної відповіді козломордим знов жує соплі про санкції.
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01.07.2025 22:14 Відповісти
Плану перемоги давно не було.

Плани перемоги - закінчилися.

Головне щоб ПЛАН не закінчувався.

Да? вавка-zeлупа?
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01.07.2025 23:02 Відповісти
 
 