Партнери підтверджують, що санкції для РФ справді болючі і якщо тиск іще збільшити, це спонукатиме її думати не про війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення санкційного тиску на РФ змусить її думати "про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад. Готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, і також з іншими нашими партнерами, серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, спільні проєкти. Сьогодні почалось нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні пів року – стали дійсно результативними і в безпекових питаннях, і у тому числі для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії дійсно працював і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії.

Читайте: Зеленський провів розмову з Алієвим: Україна підтримує Азербайджан на тлі конфлікту з РФ

У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів", - наголосив Зеленський.