Партнери підтверджують, що санкції для РФ справді болючі і якщо тиск іще збільшити, це спонукатиме її думати не про війну, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення санкційного тиску на РФ змусить її думати "про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні було багато різних нарад – підготовчих нарад. Готуємося до зустрічей у Європі, зокрема в Данії, і також з іншими нашими партнерами, серед головних питань буде виробництво зброї – наші спільні інвестиції, спільні проєкти. Сьогодні почалось нове головування в Раді ЄС – головування саме Данії, для нас важливо, щоб цей період, – а це наступні пів року – стали дійсно результативними і в безпекових питаннях, і у тому числі для оборонної промисловості, і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії дійсно працював і працював так, щоб закінчити цю війну та реально обмежити російський потенціал агресії.
У нас є чітка інформація – і партнери це підтверджують, – що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів", - наголосив Зеленський.
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Що саме "санкції для рф"?
Це твоє вміння викладати думки чи журналістське?
Все, що відбувалося після цього, всупереч діям ЗЄ та його дефективних менеджерів.
На четвертому році вторгнення РФ армія України тримається на волонтерах. А це означає, що військово-політичне керівництво займається чим завгодно окрім війни.
Давно потрібно було засвоїти цю істину.
Економічні санкції розвинутого цивілізованого світового суспільства можуть бути лише допоміжною функцією.
А там по справжньому ефективних і позитивних зрушень немає.
Плани перемоги - закінчилися.
Головне щоб ПЛАН не закінчувався.
Да? вавка-zeлупа?