60 юридических и 73 физических лица: Зеленский подписал новый санкционный пакет против финансовых схем РФ. ВИДЕО

Сегодня, 6 июля 2025 года, президент Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против юридических и физических лиц - граждан России.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал новый санкционный пакет - это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в том числе криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что указанные санкции являются и синхронизацией с партнерами Украины, и инициативой нашей страны.

Также читайте: Санкции против РФ прекратят атаки Кремля на украинские города, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - рассказал президент.

Также сообщается, что в сегодняшнем пакете предусмотрены санкции против как юридических, так и физических лиц.

"Санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции - наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете - 73 физических лица, все - граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", - добавил Зеленский.

Читайте: Путин осознает риск новых санкций в отношении России, - Трамп

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе готовятся новые решения: "наши, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза - все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе".