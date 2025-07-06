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Новости Видео Санкции против России
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60 юридических и 73 физических лица: Зеленский подписал новый санкционный пакет против финансовых схем РФ. ВИДЕО

Сегодня, 6 июля 2025 года, президент Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет против юридических и физических лиц - граждан России.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал новый санкционный пакет - это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в том числе криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что указанные санкции являются и синхронизацией с партнерами Украины, и инициативой нашей страны.

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"Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты", - рассказал президент.

Также сообщается, что в сегодняшнем пакете предусмотрены санкции против как юридических, так и физических лиц.

"Санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции - наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете - 73 физических лица, все - граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая - принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", - добавил Зеленский.

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Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе готовятся новые решения: "наши, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза - все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе".

Автор: 

Зеленский Владимир (21142) санкции (11609)


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Топ комментарии
+2
В чому суть санкцій?Це,типу,замість того щоб заарештувати та конфіскувати він ....що він робить?Що за *****?
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06.07.2025 16:39 Ответить
+1
60 юридичних і 73 фізичні особи Парашной *********, і Порошенко.
Куди ж без нього, да ********?
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06.07.2025 16:39 Ответить
+1
Саме головне, щоб там був Порошенко. Все решта то для масовки
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06.07.2025 16:46 Ответить
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Чем он занимается Х.. его знает
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06.07.2025 16:37 Ответить
В чому суть санкцій?Це,типу,замість того щоб заарештувати та конфіскувати він ....що він робить?Що за *****?
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06.07.2025 16:39 Ответить
60 юридичних і 73 фізичні особи Парашной *********, і Порошенко.
Куди ж без нього, да ********?
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06.07.2025 16:39 Ответить
Саме головне, щоб там був Порошенко. Все решта то для масовки
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06.07.2025 16:46 Ответить
А як свої кеш валізами везуть, то санкції не діють?
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06.07.2025 16:46 Ответить
Санкції працюють !
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06.07.2025 16:47 Ответить
Геть мудака!
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06.07.2025 16:52 Ответить
ЗЄля нагадує мурашку з анекдота, який насрав у берлозі ведмедя щоб помститися за розтоптаний мурашник.
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06.07.2025 16:56 Ответить
І шо? Чхали вони на ці "санкції". Особливо фюрер
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06.07.2025 17:03 Ответить
А тим часом територією України транспортуєтся російська нафта в "дружні" нам Угорщину і Словачину де рашисти щорічно заробляють понад 7 мільярда доларів ,вже цій владі ніхто не вірить.
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06.07.2025 17:05 Ответить
- Який синонім до слова "мудодзвон"?
- Дзеленьський!
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06.07.2025 17:05 Ответить
кращі санкції це їх фізично знищувати
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06.07.2025 17:15 Ответить
Це ніякі не санкції. Це окозамилювання. Справжні санкції це по 10 ракет балістики щоночі по "мацквє".
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06.07.2025 17:27 Ответить
Фсьо! Капец кацапам.Це навіть не удар ниткою слона, це ще менше.
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06.07.2025 17:28 Ответить
А бакланов фсбещник а кум скумбрії чернишов міліарди с здив а кірюша мародер відкаточник шось непопадають під санції
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06.07.2025 17:48 Ответить
 
 