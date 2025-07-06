60 юридичних і 73 фізичні особи: Зеленський підписав новий санкційний пакет проти фінансових схем РФ. ВIДЕО

Сьогодні, 6 липня 2025 року, президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти юридичних та фізичних осіб - громадян Росії.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що зазначені санкції є і синхронізацією з партнерами України, і ініціативою нашої країни.

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"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", - розповів президент.

Також повідомляється, що у сьогоднішньому пакеті передбачено санкції проти як юридичних, так і фізичних осіб.

"Санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об’єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, усі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", - додав Зеленський.

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Крім того, він повідомив, що наступного тижня готуються нові рішення: "наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі".