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Готовим новые договоренности относительно ПВО с партнерами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами относительно ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграме главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно наши действия на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя.

Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше. Благодарен всем, кто развивает это направление, разрабатывает соответствующие решения.

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Продолжаем работу и для противодействия ударам с воздуха. Все по ПВО - системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО - на сегодня главный приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами - рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами", - рассказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21149) обращение (779) ПВО (2922)


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Домовленості небо не закриють
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07.07.2025 20:47 Ответить
Так це ж було вже! Вчора.
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07.07.2025 20:48 Ответить
Как ты достал своим бесполезным *издежом, зебл*док
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07.07.2025 20:49 Ответить
Він повторює один і той самий відосік вже три роки.
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07.07.2025 20:50 Ответить
Іди нах просрочений балабол
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07.07.2025 20:51 Ответить
Готувальщик хреновий
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07.07.2025 20:53 Ответить
ППО з партнерами... це щось новеньке у збоченнях.
Але коксохімія, якщо брати в довгу - і не такий жарт з зеленими мізками робить.
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07.07.2025 20:55 Ответить
Знову готує?
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07.07.2025 21:00 Ответить
Лучшая защита это нападение! Пусть лучше вместо ПВО дадут больше ракет Storm Shadow. Ими можно будет "погасить" рашины производственные мощностя и аэродромы. А дадут ПВО ну на сколько хватит этого пво? На 3 дня?
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07.07.2025 21:09 Ответить
Потужно, потужніше, найпотужніше- досягнення кожного дня. А коли перемога?
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07.07.2025 21:10 Ответить
 
 