Готовим новые договоренности относительно ПВО с партнерами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами относительно ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграме главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Доклады по фронту, и это прежде всего Покровское и Новопавловское направления, также Ореховское направление, Сумщина и отдельно наши действия на российской территории в приграничье - Курская и Белгородская области. Оккупанты не будут чувствовать там покоя.

Был очень подробный разговор о дронах: должны значительно больше использовать все типы дронов, которые помогают именно на передовой. Сдерживать российские штурмы и обеспечивать наши активные действия именно благодаря дронам, благодаря технологическим решениям будем больше. Благодарен всем, кто развивает это направление, разрабатывает соответствующие решения.

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Продолжаем работу и для противодействия ударам с воздуха. Все по ПВО - системы ПВО, ракеты к ним, дроновая ПВО - на сегодня главный приоритет, и готовим еще и новые договоренности с партнерами - рассчитываем в ближайшие недели договоренности зафиксировать. Шаг за шагом закрываем дефицит финансирования на производство дронов и перехватчиков дронов и заполняем украинские производственные линии четкими заказами", - рассказал Зеленский.