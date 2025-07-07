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Готуємо нові домовленості щодо ППО з партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами щодо ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою.

Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення.

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Продовжуємо роботу і для протидії ударам із повітря. Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів і заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) звернення (635) ППО (3364)


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Топ коментарі
+13
Він повторює один і той самий відосік вже три роки.
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07.07.2025 20:50 Відповісти
+11
Так це ж було вже! Вчора.
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07.07.2025 20:48 Відповісти
+11
Как ты достал своим бесполезным *издежом, зебл*док
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07.07.2025 20:49 Відповісти
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Домовленості небо не закриють
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07.07.2025 20:47 Відповісти
Так це ж було вже! Вчора.
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07.07.2025 20:48 Відповісти
то були вчорашні,сьогодні свіжіші,хоча йому поспішати нікуди,бо особисто в нього все ок
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07.07.2025 21:18 Відповісти
Как ты достал своим бесполезным *издежом, зебл*док
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07.07.2025 20:49 Відповісти
Він повторює один і той самий відосік вже три роки.
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07.07.2025 20:50 Відповісти
Іди нах просрочений балабол
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07.07.2025 20:51 Відповісти
Готувальщик хреновий
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07.07.2025 20:53 Відповісти
ППО з партнерами... це щось новеньке у збоченнях.
Але коксохімія, якщо брати в довгу - і не такий жарт з зеленими мізками робить.
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07.07.2025 20:55 Відповісти
Знову готує?
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07.07.2025 21:00 Відповісти
Лучшая защита это нападение! Пусть лучше вместо ПВО дадут больше ракет Storm Shadow. Ими можно будет "погасить" рашины производственные мощностя и аэродромы. А дадут ПВО ну на сколько хватит этого пво? На 3 дня?
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07.07.2025 21:09 Відповісти
тут питання в тому,що в загалі хоч щось дали,бо з тими строками відновлення нам в загалі можуть ніхрена не дати
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07.07.2025 21:20 Відповісти
Потужно, потужніше, найпотужніше- досягнення кожного дня. А коли перемога?
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07.07.2025 21:10 Відповісти
ппотужне ппо?
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07.07.2025 21:20 Відповісти
Готуємо, підпишемо, дадуть - одні обіцянки. Де можна побачити список того, що вже зроблено для захисту населення?
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07.07.2025 21:26 Відповісти
убогий и до убогости довел страну
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07.07.2025 21:49 Відповісти
Потужна промова .
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07.07.2025 21:51 Відповісти
Геть брехливого ішака!
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07.07.2025 22:02 Відповісти
Брехло шашличне.
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07.07.2025 22:12 Відповісти
Як же ти остохерів...
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07.07.2025 22:22 Відповісти
 
 