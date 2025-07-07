Готуємо нові домовленості щодо ППО з партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами щодо ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Доповіді по фронту, і це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки, також Оріхівський напрямок, Сумщина та окремо наші дії на російській території в прикордонні – Курська та Бєлгородська області. Окупанти не відчуватимуть там спокою.

Була дуже детальна розмова щодо дронів: маємо значно більше використовувати всі типи дронів, які допомагають саме на передовій. Стримувати російські штурми і забезпечувати наші активні дії саме завдяки дронам, завдяки технологічним рішенням будемо більше. Вдячний усім, хто розвиває цей напрямок, розробляє відповідні рішення.

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Продовжуємо роботу і для протидії ударам із повітря. Все щодо ППО – системи ППО, ракети до них, дронова ППО – на сьогодні головний пріоритет, і готуємо ще й нові домовленості з партнерами – розраховуємо найближчими тижнями домовленості зафіксувати. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів та перехоплювачів дронів і заповнюємо українські виробничі лінії чіткими замовленнями", - розповів Зеленський.