Поручил министру обороны и Главкому активизировать все контакты с американской стороной по обеспечению ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые встречи с американской стороной относительно оборонной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Сегодня провел совещание с военным командованием: Главком, Генштаб, Министерство обороны, также Служба безопасности Украины. Относительно ситуации на фронте и наших операций, в том числе - на российской территории. Благодарен всем подразделениям Сил обороны, Службы безопасности Украины, наших разведок за результаты в давлении на оккупанта, в блокировании российской логистики.

Сегодня же поручил министру обороны Украины и Главкому активизировать все контакты с американской стороной. Есть сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, наших позиций. Прежде всего, это касается ПВО, а также всех других элементов снабжения от Америки. Критическое снабжение, от которого зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел. Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд - военных и политических", - рассказал Зеленский.

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