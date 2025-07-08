Поручил министру обороны и Главкому активизировать все контакты с американской стороной по обеспечению ПВО, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые встречи с американской стороной относительно оборонной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Сегодня провел совещание с военным командованием: Главком, Генштаб, Министерство обороны, также Служба безопасности Украины. Относительно ситуации на фронте и наших операций, в том числе - на российской территории. Благодарен всем подразделениям Сил обороны, Службы безопасности Украины, наших разведок за результаты в давлении на оккупанта, в блокировании российской логистики.
Сегодня же поручил министру обороны Украины и Главкому активизировать все контакты с американской стороной. Есть сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, наших позиций. Прежде всего, это касается ПВО, а также всех других элементов снабжения от Америки. Критическое снабжение, от которого зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел. Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд - военных и политических", - рассказал Зеленский.
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справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
И скоро эту тему ТРАМП раскрутит в США
Вот увидите
И американцы начнут дико возмущаться
Ведь они живут в демократии номер один
А главный признак демократии - СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
Даже во время войны
И такие примеры в истории есть
Поэтому все разговоры про АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Для США - это отмазки
Им на них плевать
Трамп обіцяє 10 ракет для патріотів (на одну добру атаку на Київ).
Трамп затягує навіть мізерну допомогу, обіцяє і бреше.
Я бы копейки не дала тому
Кто строит авторитарное государство по типу россии
На деньги Запада
дорученнями!
Це про масштаби писЗЕдецю в оборонному комплексі
Так як наче одолженіє зробив. Або суцільне досягнення!!!
Це твоя робота щось вирішувати!! А не нанюзуаатись і торгувати ііблом в камеру