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Новости Видео Обращение Зеленского
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Поручил министру обороны и Главкому активизировать все контакты с американской стороной по обеспечению ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые встречи с американской стороной относительно оборонной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Сегодня провел совещание с военным командованием: Главком, Генштаб, Министерство обороны, также Служба безопасности Украины. Относительно ситуации на фронте и наших операций, в том числе - на российской территории. Благодарен всем подразделениям Сил обороны, Службы безопасности Украины, наших разведок за результаты в давлении на оккупанта, в блокировании российской логистики.

Сегодня же поручил министру обороны Украины и Главкому активизировать все контакты с американской стороной. Есть сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, наших позиций. Прежде всего, это касается ПВО, а также всех других элементов снабжения от Америки. Критическое снабжение, от которого зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел. Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время, и, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд - военных и политических", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21160) обращение (780)


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Топ комментарии
+9
Ну клас.
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
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08.07.2025 20:10 Ответить
+7
гидота
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08.07.2025 20:34 Ответить
+6
вуаля ! ))))

справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
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08.07.2025 20:08 Ответить
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вуаля ! ))))

справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
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08.07.2025 20:08 Ответить
Ну клас.
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
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08.07.2025 20:10 Ответить
100%
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08.07.2025 20:16 Ответить
Для Белого Дома - Зеленский- уже нелигитимный
И скоро эту тему ТРАМП раскрутит в США
Вот увидите
И американцы начнут дико возмущаться
Ведь они живут в демократии номер один
А главный признак демократии - СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
Даже во время войны
И такие примеры в истории есть
Поэтому все разговоры про АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Для США - это отмазки
Им на них плевать
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08.07.2025 20:22 Ответить
Ніколи 🤡 не виконає вимог амерів і не замінить їрмака. А критичне постачання, захист українських міст та інша лабуда у кабо-верде йому буде пофігу
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08.07.2025 20:12 Ответить
Умеров проведет "контакт", со своей семьей в США?)
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08.07.2025 20:14 Ответить
молодець - доручив, забув, приліг, прикорнув...
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08.07.2025 20:15 Ответить
доручив перевірення дорученого самим дорученим!
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08.07.2025 20:17 Ответить
"активізувати" можна лише те що хоче активізуватися.
Трамп обіцяє 10 ракет для патріотів (на одну добру атаку на Київ).
Трамп затягує навіть мізерну допомогу, обіцяє і бреше.
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08.07.2025 20:17 Ответить
А чому ж так сталося??Можливо,після потужних переговорів єлдака і ішака??Байден поперджав не красти допомогу.На переговори їде елдак,який і очолює корупцію.Звісно амери послали в сраку єлдака,а потім і ішака.
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08.07.2025 20:23 Ответить
Я бы не только ракеты не дала
Я бы копейки не дала тому
Кто строит авторитарное государство по типу россии
На деньги Запада
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08.07.2025 20:27 Ответить
ну нарешті, ми пішли в атаку.
дорученнями!
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08.07.2025 20:18 Ответить
ти диви як все просто виявляється. А раніше чого не доручав?
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08.07.2025 20:20 Ответить
А шо, в червні рекордним обсягом бітуму з бюджету за 5 останніх років забезпечив, зараз липень, можно і за ППО по3,14здіти.
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08.07.2025 20:20 Ответить
Тоїсть Єрмак справу по*ерив. 😔 А у самого теж якось не виходить. Так я розумію? Нуу, таке завуальоване визнання нікчемності Єрмака, як рішали - це теж крок уперед. Правда, не впевнений, що Умєров зі своїм шлейфом гучних про*обів у масштабуванні виробництва зброї і побудові фортифікацій американців влаштує - надто руки мммм... волохаті.
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08.07.2025 20:24 Ответить
Там взагалі не хочуть бачити брехливе зекодло по вуха в корупції
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08.07.2025 20:25 Ответить
Судять когось там, за постачання бракованих протитанкових ракет у 20- 21му роках... Здається до "Стугни".
Це про масштаби писЗЕдецю в оборонному комплексі
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08.07.2025 20:37 Ответить
Вже реально рвотний рефлекс від цієї зелупи
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08.07.2025 20:24 Ответить
Доручив......без нього і сонце не сходить
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08.07.2025 20:25 Ответить
гидота
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08.07.2025 20:34 Ответить
Мрось
Так як наче одолженіє зробив. Або суцільне досягнення!!!
Це твоя робота щось вирішувати!! А не нанюзуаатись і торгувати ііблом в камеру
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08.07.2025 20:35 Ответить
Це вже третя серія "посилення ППО". Прем'єра була у неділю.
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08.07.2025 20:36 Ответить
Спочатку завгоспа послав щоб той нагадив , тепер клоун строє с себе найвелічнішлго нелоха
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08.07.2025 20:41 Ответить
Чуваче, неможливо перемогти у війні, якщо ти опікуєшся лише ППО, тобто оборонною зброєю, але не ударною, наступальною. Орчатина роками буде розважатися, запускаючи шахеди, а ти будеш безнадійно відстрілюватися з ППО та без кінця її посилювати ((
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08.07.2025 20:49 Ответить
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08.07.2025 21:14 Ответить
Красава, все порішав, всім задач нарізав. Бери плавки, та й дуй вже за кордон швидше , бо поки ти тут, орки заплановану атаку не розпочинають, а нам завтра на роботу, треба ще виспатись.
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08.07.2025 21:17 Ответить
Зєлєнській, де підкріплення?
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08.07.2025 21:25 Ответить
Та да, мабуть вже на часі.Деятель квартальный.
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08.07.2025 21:34 Ответить
Послав Ермака в США - нема ніхера. Что проізошло?
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08.07.2025 21:40 Ответить
 
 