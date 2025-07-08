Доручив міністру оборони та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною щодо забезпечення ППО, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з американською стороною щодо оборонної допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
"Сьогодні провів нараду з військовим командуванням: Головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті й наших операцій, у тому числі на російській території. Вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта, у блокуванні російської логістики.
Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, наших позицій. Передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів уже найближчим часом, і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних", - розповів Зеленський.
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справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
Трамп обіцяє 10 ракет для патріотів (на одну добру атаку на Київ).
Трамп затягує навіть мізерну допомогу, обіцяє і бреше.
Я бы копейки не дала тому
Кто строит авторитарное государство по типу россии
На деньги Запада
дорученнями!
Це про масштаби писЗЕдецю в оборонному комплексі
Так як наче одолженіє зробив. Або суцільне досягнення!!!
Це твоя робота щось вирішувати!! А не нанюзуаатись і торгувати ііблом в камеру