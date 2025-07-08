Доручив міністру оборони та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною щодо забезпечення ППО, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з американською стороною щодо оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Сьогодні провів нараду з військовим командуванням: Головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті й наших операцій, у тому числі на російській території. Вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта, у блокуванні російської логістики.

Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, наших позицій. Передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів уже найближчим часом, і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних", - розповів Зеленський.

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