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Новини Відео Звернення Зеленського
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Доручив міністру оборони та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною щодо забезпечення ППО, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з американською стороною щодо оборонної допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Сьогодні провів нараду з військовим командуванням: Головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті й наших операцій, у тому числі на російській території. Вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта, у блокуванні російської логістики.

Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, наших позицій. Передусім це стосується ППО, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів уже найближчим часом, і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24663) звернення (636)


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Топ коментарі
+9
Ну клас.
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
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08.07.2025 20:10 Відповісти
+8
вуаля ! ))))

справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
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08.07.2025 20:08 Відповісти
+8
гидота
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08.07.2025 20:34 Відповісти
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вуаля ! ))))

справу зроблено - небо захищене ))..Оманська Гнида доручила
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08.07.2025 20:08 Відповісти
Ну клас.
Прімєта - якщо буба назначає "відповідальних" значить намічається триндець.
Бо якщо все норм то те він сам зробив...
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08.07.2025 20:10 Відповісти
100%
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08.07.2025 20:16 Відповісти
Ніколи 🤡 не виконає вимог амерів і не замінить їрмака. А критичне постачання, захист українських міст та інша лабуда у кабо-верде йому буде пофігу
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08.07.2025 20:12 Відповісти
Умеров проведет "контакт", со своей семьей в США?)
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08.07.2025 20:14 Відповісти
молодець - доручив, забув, приліг, прикорнув...
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08.07.2025 20:15 Відповісти
доручив перевірення дорученого самим дорученим!
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08.07.2025 20:17 Відповісти
"активізувати" можна лише те що хоче активізуватися.
Трамп обіцяє 10 ракет для патріотів (на одну добру атаку на Київ).
Трамп затягує навіть мізерну допомогу, обіцяє і бреше.
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08.07.2025 20:17 Відповісти
А чому ж так сталося??Можливо,після потужних переговорів єлдака і ішака??Байден поперджав не красти допомогу.На переговори їде елдак,який і очолює корупцію.Звісно амери послали в сраку єлдака,а потім і ішака.
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08.07.2025 20:23 Відповісти
Я бы не только ракеты не дала
Я бы копейки не дала тому
Кто строит авторитарное государство по типу россии
На деньги Запада
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08.07.2025 20:27 Відповісти
ну нарешті, ми пішли в атаку.
дорученнями!
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08.07.2025 20:18 Відповісти
ти диви як все просто виявляється. А раніше чого не доручав?
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08.07.2025 20:20 Відповісти
А шо, в червні рекордним обсягом бітуму з бюджету за 5 останніх років забезпечив, зараз липень, можно і за ППО по3,14здіти.
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08.07.2025 20:20 Відповісти
Тоїсть Єрмак справу по*ерив. 😔 А у самого теж якось не виходить. Так я розумію? Нуу, таке завуальоване визнання нікчемності Єрмака, як рішали - це теж крок уперед. Правда, не впевнений, що Умєров зі своїм шлейфом гучних про*обів у масштабуванні виробництва зброї і побудові фортифікацій американців влаштує - надто руки мммм... волохаті.
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08.07.2025 20:24 Відповісти
Там взагалі не хочуть бачити брехливе зекодло по вуха в корупції
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08.07.2025 20:25 Відповісти
Судять когось там, за постачання бракованих протитанкових ракет у 20- 21му роках... Здається до "Стугни".
Це про масштаби писЗЕдецю в оборонному комплексі
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08.07.2025 20:37 Відповісти
Вже реально рвотний рефлекс від цієї зелупи
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08.07.2025 20:24 Відповісти
Доручив......без нього і сонце не сходить
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08.07.2025 20:25 Відповісти
гидота
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08.07.2025 20:34 Відповісти
Мрось
Так як наче одолженіє зробив. Або суцільне досягнення!!!
Це твоя робота щось вирішувати!! А не нанюзуаатись і торгувати ііблом в камеру
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08.07.2025 20:35 Відповісти
Це вже третя серія "посилення ППО". Прем'єра була у неділю.
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08.07.2025 20:36 Відповісти
Спочатку завгоспа послав щоб той нагадив , тепер клоун строє с себе найвелічнішлго нелоха
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08.07.2025 20:41 Відповісти
Чуваче, неможливо перемогти у війні, якщо ти опікуєшся лише ППО, тобто оборонною зброєю, але не ударною, наступальною. Орчатина роками буде розважатися, запускаючи шахеди, а ти будеш безнадійно відстрілюватися з ППО та без кінця її посилювати ((
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08.07.2025 20:49 Відповісти
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08.07.2025 21:14 Відповісти
Красава, все порішав, всім задач нарізав. Бери плавки, та й дуй вже за кордон швидше , бо поки ти тут, орки заплановану атаку не розпочинають, а нам завтра на роботу, треба ще виспатись.
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08.07.2025 21:17 Відповісти
Зєлєнській, де підкріплення?
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08.07.2025 21:25 Відповісти
Та да, мабуть вже на часі.Деятель квартальный.
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08.07.2025 21:34 Відповісти
Послав Ермака в США - нема ніхера. Что проізошло?
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08.07.2025 21:40 Відповісти
 
 