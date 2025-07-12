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Новости Видео Встреча Зеленского с мировыми лидерами в Риме
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Есть важные договоренности для обороны: ПВО и производство всех типов дронов, в частности перехватчиков, - Зеленский по итогам Конференции по восстановлению Украины. ВИДЕО

Конференция, посвященная восстановлению Украины, состоявшаяся в Риме, стала площадкой для защиты нашего государства. Был достигнут ряд важных решений, в частности по обороне.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление ПВО, дополнительные инвестиции в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков, и еще больше давления на Россию.

Конференция, посвященная восстановлению Украины, стала одновременно площадкой для защиты нашего государства, укрепления Сил обороны Украины и развития производства оружия. Высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины", - отметил президент.

Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: На конференции в Риме достигнуты договоренности о поддержке Украины на более чем 10 млрд евро

Также Зеленский сообщил, что приближаются соглашения, которые обеспечат Украине новые системы ПВО и ракеты к ним. Норвегия и Германия готовы помочь с закупкой систем "Петриот". Кроме того, заключено новое соглашение с Великобританией о поставках 5 тыс. ракет для перехвата вражеских дронов.

Кроме того, президент отметил инвестиции в производство оружия.

По его словам, одним из вопросов на встрече "Коалиции желающих" в Риме были средства для украинской армии.

Зеленский также назвал продуктивными встречи с представителями США.

Читайте: Конференция по восстановлению Украины в Риме: Зеленский объявил о подписании 200 соглашений на 10 миллиардов евро

"Важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, а давление на Россию становилось сильнее. Именно это является ключевыми предпосылками мира: продолжать войну должно стать действительно больно для агрессора. Рассчитываем на сильные санкционные шаги", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) оборона (5260) Рим (66)


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Топ комментарии
+9
А когда прошлогодние и позапрошлогоднии и т д домовленности выполнятся?
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12.07.2025 18:20 Ответить
+7
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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12.07.2025 18:35 Ответить
+2
Хоть би, за асфальт з гудроном, та не забув! Бо, тоді ж, як на вибори з вагнергейтом та Оманськими йти до ЛохТорату!!?!
Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
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12.07.2025 18:20 Ответить
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Хоть би, за асфальт з гудроном, та не забув! Бо, тоді ж, як на вибори з вагнергейтом та Оманськими йти до ЛохТорату!!?!
Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
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12.07.2025 18:20 Ответить
Оце закрутив, аж душа радіє. Забув про 73% зєбілів і про Чонгар.
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12.07.2025 18:43 Ответить
А когда прошлогодние и позапрошлогоднии и т д домовленности выполнятся?
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12.07.2025 18:20 Ответить
йа, особисто, радий за зєлічку! ну явно десь від когось вже перехопив, під вєчнівідосік! і не хіло так! ))
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12.07.2025 18:25 Ответить
DW
Німеччина має намір підтримувати Україну, фінансуючи велику кількість далекобійного озброєння. Про це в ефіріпрограми ZDF Heute у п'ятницю, 11 липня, заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ, керівник спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини, який відповідає за координацію допомоги їй.

Очікується, що перші далекобійні системи Збройні сили України отримають вже наприкінці липня - це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня та фінансує, каже Фройдінґ, який наразі перебуває в Києві. Говорячи про кількість таких систем, він вказав, що йдеться про "велику тризначну цифру".

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть сягати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - наголосив генерал-майор. Він додав, що ці системи "значно посилять" українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці.
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12.07.2025 18:29 Ответить
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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12.07.2025 18:35 Ответить
Точно. Обдолбається і бачить вісім мільонів дронів...
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12.07.2025 18:40 Ответить
З.И от Вічно чекаю реального псюхопідсвідсвідомопсюхолологічного, вічно пост вірного пост ванґування від штатних же ж оп-існих апологєтов тлумачення нападу на випущеного колись, вже давним-давно, папєрєдніком сьодняшньоого папіка, не сашіка, а римського, білої голубки, та нападу на неї не тільки чорного., по діфолту парашного ворона, а й білої. пікассовської по євроуніонському символізму, "чайкі міру" ))
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12.07.2025 18:37 Ответить
У нас во Фрідоме він якось чотири години на корпоративі виступав, талант балаболити неоспорімий. Треба сховище шукати надьожноє.
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12.07.2025 18:37 Ответить
Потужний Боневтік, значить, закидає русню «важливими домовленостями для оборони», а не обіцяними ракетами.
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12.07.2025 18:48 Ответить
зеленський - то крадівництво і брехня уведена в ранг державної політики.
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12.07.2025 18:48 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А планы "стійкості" как? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно.
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12.07.2025 19:16 Ответить
 
 