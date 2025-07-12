Есть важные договоренности для обороны: ПВО и производство всех типов дронов, в частности перехватчиков, - Зеленский по итогам Конференции по восстановлению Украины. ВИДЕО
Конференция, посвященная восстановлению Украины, состоявшаяся в Риме, стала площадкой для защиты нашего государства. Был достигнут ряд важных решений, в частности по обороне.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Усиление ПВО, дополнительные инвестиции в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков, и еще больше давления на Россию.
Конференция, посвященная восстановлению Украины, стала одновременно площадкой для защиты нашего государства, укрепления Сил обороны Украины и развития производства оружия. Высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины", - отметил президент.
Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир.
Также Зеленский сообщил, что приближаются соглашения, которые обеспечат Украине новые системы ПВО и ракеты к ним. Норвегия и Германия готовы помочь с закупкой систем "Петриот". Кроме того, заключено новое соглашение с Великобританией о поставках 5 тыс. ракет для перехвата вражеских дронов.
Кроме того, президент отметил инвестиции в производство оружия.
По его словам, одним из вопросов на встрече "Коалиции желающих" в Риме были средства для украинской армии.
Зеленский также назвал продуктивными встречи с представителями США.
"Важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, а давление на Россию становилось сильнее. Именно это является ключевыми предпосылками мира: продолжать войну должно стать действительно больно для агрессора. Рассчитываем на сильные санкционные шаги", - добавил президент.
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Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
Німеччина має намір підтримувати Україну, фінансуючи велику кількість далекобійного озброєння. Про це в ефіріпрограми ZDF Heute у п'ятницю, 11 липня, заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ, керівник спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини, який відповідає за координацію допомоги їй.
Очікується, що перші далекобійні системи Збройні сили України отримають вже наприкінці липня - це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня та фінансує, каже Фройдінґ, який наразі перебуває в Києві. Говорячи про кількість таких систем, він вказав, що йдеться про "велику тризначну цифру".
"Нам потрібні системи озброєння, які можуть сягати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - наголосив генерал-майор. Він додав, що ці системи "значно посилять" українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці.