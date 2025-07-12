Есть важные договоренности для обороны: ПВО и производство всех типов дронов, в частности перехватчиков, - Зеленский по итогам Конференции по восстановлению Украины. ВИДЕО

Конференция, посвященная восстановлению Украины, состоявшаяся в Риме, стала площадкой для защиты нашего государства. Был достигнут ряд важных решений, в частности по обороне.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Усиление ПВО, дополнительные инвестиции в производство всех типов дронов, прежде всего дронов-перехватчиков, и еще больше давления на Россию.

Конференция, посвященная восстановлению Украины, стала одновременно площадкой для защиты нашего государства, укрепления Сил обороны Украины и развития производства оружия. Высокий уровень представительства и высокий уровень поддержки Украины", - отметил президент.

Спасибо всем, кто помогает защищать жизнь и приближать справедливый и длительный мир.

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Также Зеленский сообщил, что приближаются соглашения, которые обеспечат Украине новые системы ПВО и ракеты к ним. Норвегия и Германия готовы помочь с закупкой систем "Петриот". Кроме того, заключено новое соглашение с Великобританией о поставках 5 тыс. ракет для перехвата вражеских дронов.

Кроме того, президент отметил инвестиции в производство оружия.

По его словам, одним из вопросов на встрече "Коалиции желающих" в Риме были средства для украинской армии.

Зеленский также назвал продуктивными встречи с представителями США.

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"Важно, чтобы поддержка Украины продолжалась, а давление на Россию становилось сильнее. Именно это является ключевыми предпосылками мира: продолжать войну должно стать действительно больно для агрессора. Рассчитываем на сильные санкционные шаги", - добавил президент.