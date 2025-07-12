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Новини Відео Зустріч Зеленського зі світовими лідерами в Римі
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Є важливі домовленості для оборони: ППО та виробництво усіх типів дронів, зокрема перехоплювачів, - Зеленський за підсумками Конференції з відновлення України. ВIДЕО

Конференція, присвячена відновленню України, що відбулася в Римі, стала майданчиком для захисту нашої держави. Було досягнуто низку важливих рішень, зокрема щодо оборони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію.

Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Високий рівень представництва й високий рівень підтримки України", - зазначив президент.

Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: На конференції в Римі досягнуто домовленостей про підтримку України на понад 10 млрд євро

Також Зеленський повідомив, що наближаються угоди, які забезпечать Україні нові системи ППО та ракети до них. Норвегія та Німеччина готові допомогти із закупівлею систем "Петріот". Крім того, укладена нова угода із Великою Британією щодо постачання 5 тис. ракет для перехоплення ворожих дронів.

Крім того, президент наголосив на інвестиціях у виробництво зброї.

За його словами, одним із питань на зустрічі "Коаліції охочих" у Римі були кошти для української армії.

Зеленський також назвав продуктивними зустрічі з представниками США.

Читайте: Конференція з відновлення України у Римі: Зеленський оголосив про підписання 200 угод на 10 мільярдів євро

"Важливо, щоб підтримка України продовжувалась, а тиск на Росію ставав сильнішим. Саме це є ключовими передумовами миру: продовжувати війну має стати справді боляче для агресора. Розраховуємо на сильні санкційні кроки", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) оборона (4869) Рим (42)


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Топ коментарі
+8
А когда прошлогодние и позапрошлогоднии и т д домовленности выполнятся?
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12.07.2025 18:20 Відповісти
+5
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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12.07.2025 18:35 Відповісти
+2
Хоть би, за асфальт з гудроном, та не забув! Бо, тоді ж, як на вибори з вагнергейтом та Оманськими йти до ЛохТорату!!?!
Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
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12.07.2025 18:20 Відповісти
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Хоть би, за асфальт з гудроном, та не забув! Бо, тоді ж, як на вибори з вагнергейтом та Оманськими йти до ЛохТорату!!?!
Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
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12.07.2025 18:20 Відповісти
Оце закрутив, аж душа радіє. Забув про 73% зєбілів і про Чонгар.
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12.07.2025 18:43 Відповісти
А когда прошлогодние и позапрошлогоднии и т д домовленности выполнятся?
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12.07.2025 18:20 Відповісти
йа, особисто, радий за зєлічку! ну явно десь від когось вже перехопив, під вєчнівідосік! і не хіло так! ))
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12.07.2025 18:25 Відповісти
DW
Німеччина має намір підтримувати Україну, фінансуючи велику кількість далекобійного озброєння. Про це в ефіріпрограми ZDF Heute у п'ятницю, 11 липня, заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ, керівник спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини, який відповідає за координацію допомоги їй.

Очікується, що перші далекобійні системи Збройні сили України отримають вже наприкінці липня - це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня та фінансує, каже Фройдінґ, який наразі перебуває в Києві. Говорячи про кількість таких систем, він вказав, що йдеться про "велику тризначну цифру".

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть сягати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - наголосив генерал-майор. Він додав, що ці системи "значно посилять" українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці.
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12.07.2025 18:29 Відповісти
Обкурений ішак - ганьба для країни та її народу.
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12.07.2025 18:35 Відповісти
Точно. Обдолбається і бачить вісім мільонів дронів...
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12.07.2025 18:40 Відповісти
З.И от Вічно чекаю реального псюхопідсвідсвідомопсюхолологічного, вічно пост вірного пост ванґування від штатних же ж оп-існих апологєтов тлумачення нападу на випущеного колись, вже давним-давно, папєрєдніком сьодняшньоого папіка, не сашіка, а римського, білої голубки, та нападу на неї не тільки чорного., по діфолту парашного ворона, а й білої. пікассовської по євроуніонському символізму, "чайкі міру" ))
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12.07.2025 18:37 Відповісти
У нас во Фрідоме він якось чотири години на корпоративі виступав, талант балаболити неоспорімий. Треба сховище шукати надьожноє.
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12.07.2025 18:37 Відповісти
Потужний Боневтік, значить, закидає русню «важливими домовленостями для оборони», а не обіцяними ракетами.
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12.07.2025 18:48 Відповісти
зеленський - то крадівництво і брехня уведена в ранг державної політики.
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12.07.2025 18:48 Відповісти
 
 