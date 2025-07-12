Є важливі домовленості для оборони: ППО та виробництво усіх типів дронів, зокрема перехоплювачів, - Зеленський за підсумками Конференції з відновлення України. ВIДЕО
Конференція, присвячена відновленню України, що відбулася в Римі, стала майданчиком для захисту нашої держави. Було досягнуто низку важливих рішень, зокрема щодо оборони.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію.
Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Високий рівень представництва й високий рівень підтримки України", - зазначив президент.
Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир.
Також Зеленський повідомив, що наближаються угоди, які забезпечать Україні нові системи ППО та ракети до них. Норвегія та Німеччина готові допомогти із закупівлею систем "Петріот". Крім того, укладена нова угода із Великою Британією щодо постачання 5 тис. ракет для перехоплення ворожих дронів.
Крім того, президент наголосив на інвестиціях у виробництво зброї.
За його словами, одним із питань на зустрічі "Коаліції охочих" у Римі були кошти для української армії.
Зеленський також назвав продуктивними зустрічі з представниками США.
"Важливо, щоб підтримка України продовжувалась, а тиск на Росію ставав сильнішим. Саме це є ключовими передумовами миру: продовжувати війну має стати справді боляче для агресора. Розраховуємо на сильні санкційні кроки", - додав президент.
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Одна надія, на «ТУРБОРЕЖИМ», стефанчуків з ригоАНАЛАМИ+моноШобли+пристарілої тимошенчихи…??
Німеччина має намір підтримувати Україну, фінансуючи велику кількість далекобійного озброєння. Про це в ефіріпрограми ZDF Heute у п'ятницю, 11 липня, заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінґ, керівник спеціального штабу з питань України у міністерстві оборони Німеччини, який відповідає за координацію допомоги їй.
Очікується, що перші далекобійні системи Збройні сили України отримають вже наприкінці липня - це угода між міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня та фінансує, каже Фройдінґ, який наразі перебуває в Києві. Говорячи про кількість таких систем, він вказав, що йдеться про "велику тризначну цифру".
"Нам потрібні системи озброєння, які можуть сягати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки", - наголосив генерал-майор. Він додав, що ці системи "значно посилять" українську протиповітряну оборону в найближчі тижні та місяці.