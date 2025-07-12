Є важливі домовленості для оборони: ППО та виробництво усіх типів дронів, зокрема перехоплювачів, - Зеленський за підсумками Конференції з відновлення України. ВIДЕО

Конференція, присвячена відновленню України, що відбулася в Римі, стала майданчиком для захисту нашої держави. Було досягнуто низку важливих рішень, зокрема щодо оборони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Посилення ППО, додаткові інвестиції у виробництво всіх типів дронів, передусім дронів-перехоплювачів, і ще більше тиску на Росію.

Конференція, присвячена відновленню України, стала водночас майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення Сил оборони України та розвитку виробництва зброї. Високий рівень представництва й високий рівень підтримки України", - зазначив президент.

Дякуємо всім, хто допомагає захищати життя та наближати справедливий і тривалий мир.

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Також Зеленський повідомив, що наближаються угоди, які забезпечать Україні нові системи ППО та ракети до них. Норвегія та Німеччина готові допомогти із закупівлею систем "Петріот". Крім того, укладена нова угода із Великою Британією щодо постачання 5 тис. ракет для перехоплення ворожих дронів.

Крім того, президент наголосив на інвестиціях у виробництво зброї.

За його словами, одним із питань на зустрічі "Коаліції охочих" у Римі були кошти для української армії.

Зеленський також назвав продуктивними зустрічі з представниками США.

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"Важливо, щоб підтримка України продовжувалась, а тиск на Росію ставав сильнішим. Саме це є ключовими передумовами миру: продовжувати війну має стати справді боляче для агресора. Розраховуємо на сильні санкційні кроки", - додав президент.