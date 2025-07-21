Силы обороны поразили ЗРК С-300 и комплекс "Небо-М" оккупантов в Белгородской области, - Генштаб. ВИДЕО

20 июля Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по противнику в различных локациях, продолжая сосредотачивать усилия на ослаблении военного потенциала РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба.

Так средствами дальнего огневого воздействия был успешно поражен российский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области (рф), что значительно уменьшило зону покрытия средствами российской противовоздушной обороны дальнего действия в регионе.

Отмечается, что в этой же области наши войска также нанесли удар по радиолокационному комплексу "Небо-М", что критически повлияло на его функциональность, и одновременно снизило эксплуатационные возможности соседней радиолокационной станции 5Н66М "Big Bird".

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"Такие скоординированные удары существенно ослабляют систему противовоздушной обороны РФ, снижая способность врага прикрывать свои войска и инфраструктуру и способствуют ведению операций украинскими подразделениями. Ослабление этих систем непосредственно поддерживает наши усилия, направленные на уменьшение способности рф вести агрессивную войну и атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру нашего государства. Такие удары непосредственно подрывают способность рф демонстрировать силу, прикрывать свои войска и поддерживать незаконную оккупацию украинской территории. Силы обороны будут продолжать проводить операции по подрыву критически важных систем врага, которые поддерживают функционирование российской военной машины. Украина будет наносить удары до тех пор, пока оккупанты не остановят свое вторжение, не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет установлен справедливый долговременный мир", - говорится в сообщении.

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