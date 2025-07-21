Сили оборони уразили ЗРК С-300 та комплекс "Небо-М" окупантів в Бєлгородській області , - Генштаб. ВIДЕО

20 липня Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу.

Так засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні.

Зазначається, що в цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird".

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"Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони РФ, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами. Послаблення цих систем безпосередньо підтримує наші зусилля, спрямовані на зменшення спроможності рф вести агресивну війну і атакувати мирне населення та цивільну інфраструктуру нашої держави. Такі удари безпосередньо підривають здатність рф демонструвати силу, прикривати свої війська та підтримувати незаконну окупацію української території. Сили Оборони продовжуватимуть проводити операції з підриву критично важливих систем ворога, які підтримують функціонування російської воєнної машини. Україна буде завдавати ударів доти, доки окупанти не зупинять своє вторгнення, не буде відновлено територіальну цілісність України та не буде встановлено справедливий довготривалий мир", - йдеться в повідомленні.

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